Пациентам с сопутствующими заболеваниями или пациентам, принимающим другие лекарственные средства, следует применять однократный дозировочный режим. Это касается пациентов, которым применяют препараты с антихолинергическим действием.

Пациентам пожилого возраста следует применять такой режим дозировки и с осторожностью корректировать его. Эти пациенты подвержены развитию таких побочных реакций как тревожность, спутанность сознания и ортостатическая гипотензия. Поэтому начальную дозу следует назначать с осторожностью и под тщательным контролем состояния пациента и его реакции на препарат. Для клинического эффекта может быть достаточно 1/2 дозы доксепина.

Пациентам следует предостеречь, что в течение лечения может возникать сонливость и прием алкоголя может усилить действие препарата.

В случае ухудшения симптомов психоза или маниакальных эпизодов во время лечения доксепином может потребоваться снижение дозы доксепина или добавление к схеме лечения препаратов из группы транквилизаторов (нейролептиков).

Хотя применение доксепина оказывает меньшее влияние на сосудистую систему, чем другие трициклические антидепрессанты, его следует применять с осторожностью пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (блокада сердца, сердечная аритмия и недавно перенесенный инфаркт миокарда).

Доксепин следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями фунции почек, печени и пациентам с эпилептическими приступами в анамнезе.

Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение

У пациентов с выраженными депрессиями существует риск возникновения суицидальных мыслей и действий, которые могут сохраняться вплоть до достижения существенной ремиссии. Поскольку возможно, что улучшение не происходит в течение первых нескольких недель лечения или даже больше, пациентам необходим тщательный мониторинг до тех пор, пока не наступит улучшение состояния. Из общей клинической практики известно, что риск возникновения суицидальных мыслей или действий может повышаться на ранних стадиях лечения.

При других психиатрических состояниях, для лечения которых назначается доксепин, существует также повышенный риск возникновения случаев суицида. Поэтому для таких пациентов необходимо соблюдать особые меры безопасности.

Необходим тщательный мониторинг на протяжении всего лечения пациентов с суицидальными мыслями или попытками суицида в анамнезе.

Тщательный мониторинг пациентов, особенно групп высокого риска, следует сочетать с назначением соответствующих лекарственных средств, особенно на ранних стадиях с последующим изменением дозировки при необходимости. Следует проинформировать пациентов (и следящих за ними) о необходимости мониторинга при возникновении какого-либо клинического ухудшения, суицидального поведения, мыслей или необычного изменения поведения и немедленно обращаться за помощью к врачу в случае возникновения этих симптомов.

Мета-анализ плацебо-контролируемых исследований при применении антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышение риска развития суицидального поведения у пациентов в возрасте младше 25 лет по сравнению с плацебо.

У пациентов с гипертрофией простаты средней степени тяжести может усилиться задержка мочеиспускания.