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Валериана форте (277833) - инструкция по применению Диетические добавки

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Валериана форте
Цена в городе Киев
от 87,35 грн
Без рецепта
100 шт, 30 мг от 87,35 грн 60 шт от 314,49 грн 50 шт, 40 мг от 59,83 грн 50 шт, 0,18 г от 52,12 грн 48 шт, 60 мг от 91,08 грн
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В наличии в 15 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
30 мг
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-група
N05C M09 Корень валериана
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия
Международное название
VALERIANA OFFICINALIS*& (ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ*&)

Валериана форте инструкция по применению

Состав

действующее вещество: валерианы корней экстракт густой (Valerianae radix extractum spissum) (2,6–5,6 : 1) [экстрагент — этанол 70,0% (об/об)];

1 таблетка содержит валерианы корней экстракта густого (Valerianae radix extractum spissum) (2,6–5,6 : 1) [экстрагент — этанол 70,0% (об/об)] в пересчете на сухое вещество — 40 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, магния карбонат легкий, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, пленочное покрытие «Wincoat WT-MPAQ-01618P ORANGE» (поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль 400, титана диоксид (Е 171), тальк, желтый закат FCF (Е 110)).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой от бледно-оранжевого до оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства.

Код АТХ N05C M09.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лекарственное средство уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты имеют слабое спазмолитическое действие.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница. Легкие функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы — в составе комбинированной терапии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к валериане и/или к другим компонентам лекарственного средства; депрессия и другие состояния, которые сопровождаются угнетением деятельности центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических средств.

Особенности применения

Во время применения лекарственного средства необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Пациентам, которые имели тяжелые нарушения функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, необходимо быть осторожными при приеме препарата.

Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Это лекарственное средство содержит соединения натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые применяют натрий-контролируемую диету.

Из-за наличия в составе лекарственного средства красителя желтый закат FCF (Е 110) возможно возникновение аллергических реакций.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

Детям в возрасте с 6 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Целесообразность назначения лекарственного средства детям с 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.

Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью, после еды.

Продолжительность лечения определяют индивидуально.

Дети

Применять для лечения детей с 12 лет. Целесообразность назначения лекарственного средства детям с 6 лет определяет врач индивидуально в каждом отдельном случае.

Побочные реакции

Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической трудоспособности;

со стороны пищеварительного тракта: тошнота;

со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ос.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере; по 5 или по 10 блистеров в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Валериана форте
Валериана форте таблетки 30 мг, №100
от 87,35 грн
В наличии в 15 аптеках
Цены в аптеках
Валериана форте
Валериана форте таблетки 30 мг, №100
от 87,35 грн
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