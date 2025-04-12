Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы

Артросан-спорт

2 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
30 мл №1
Экомед
от 56,08 грн
в 35 аптеках
Найти в аптеках
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
50 мл №1
Экомед
Нет в наличии
Цены в Киев
от 56,08 грн
Найти все в аптеках
Инструкция указана для ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1

Артросан-спорт инструкция по применению

Инструкция указана для ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1

Состав

Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, шалфея, травы сабельника болотного, цветков арники,липы, семян каштана, корня солодки, окопника лекарственного, прополиса.

Форма выпуска

Водно-спиртовой раствор.

Упаковка

Флакон солнцезащитного стекла 50 мл с капельным клапаном в картонной коробке 45*45*100 мм, групповая упаковка — 50 шт.

Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки