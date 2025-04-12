Артросан-спорт
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Инструкция указана для ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Артросан-спорт инструкция по применению
Инструкция указана для ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Состав
Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, шалфея, травы сабельника болотного, цветков арники,липы, семян каштана, корня солодки, окопника лекарственного, прополиса.
Форма выпуска
Водно-спиртовой раствор.
Упаковка
Флакон солнцезащитного стекла 50 мл с капельным клапаном в картонной коробке 45*45*100 мм, групповая упаковка — 50 шт.
Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл