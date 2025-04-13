Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
5.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Свободы, 2
8.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 26-А
8.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
93,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Лесной, 39-А
9.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Берестейский, 91
9.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -22,83 грн