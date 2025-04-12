Анемин
Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки
Анемин инструкция по применению
Состав
Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, листья вахты трилисного, крапивы, травы горца птичьего (спорыша), зверобоя, душицы.
Форма выпуска
Водно-спиртовой раствор.
Упаковка
Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35*35*85 мм, групповая упаковка — 100 шт.
Для испарения спирта накапайте фитоконцентрат в горячую чашку (можно обдать кипятком) и подождите 2–3 минуты — спирт испарится.