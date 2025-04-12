Диетические добавки общеукрепляющего действия

Анемин

ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Цены в Киев
от 49,70 грн
в 16 аптеках
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Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки

Анемин инструкция по применению

Состав

Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, листья вахты трилисного, крапивы, травы горца птичьего (спорыша), зверобоя, душицы.

Форма выпуска

Водно-спиртовой раствор.

Упаковка

Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35*35*85 мм, групповая упаковка — 100 шт.

Для испарения спирта накапайте фитоконцентрат в горячую чашку (можно обдать кипятком) и подождите 2–3 минуты — спирт испарится.