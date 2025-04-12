Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35*35*85 мм, групповая упаковка — 100 шт.

Для испарения спирта накапайте фитоконцентрат в горячую чашку (можно обдать кипятком) и подождите 2–3 минуты — спирт испарится.