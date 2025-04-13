Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
97,40
Экономия при брони: -25,21 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Фармация
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
86,10
Экономия при брони: -22,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
97,40
Экономия при брони: -25,21 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
6.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
81,60
Экономия при брони: -21,07 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
101,90
Экономия при брони: -26,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
81,60
Экономия при брони: -21,07 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
9.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
86,10
Экономия при брони: -22,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
9.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
97,40
Экономия при брони: -25,21 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
86,80
Экономия при брони: -22,97 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
92,70
Экономия при брони: -2,78 грн
В городах рядом
Житомирлики
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
132.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Рокитное, ул. Партизанская, 13
249.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 28
290.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
301.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "АНЕМИН" 30 мл №1
Экомед