о передозировке Антифлу Кидс не сообщалось. Симптомы передозировки лекарственного средства состоят из проявлений интоксикации отдельных действующих веществ.

У пациентов с факторами риска терапевтические дозы парацетамола могут вызвать симптомы передозировки при одновременном применении некоторых лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), при заболеваниях, повышающих окислительный стресс и истощающих запасы глутатиона в печени (длительное голодание, сепсис, сахарный диабет).

Наиболее важными эффектами острой интоксикации является гепатотоксичность — гепатоцеллюлярное поражение, которое обусловлено связыванием активных метаболитов парацетамола с белками гепатоцитов. В терапевтических дозах эти метаболиты связываются с глутатионом и образуют нетоксичные конъюгаты. В случае значительной передозировки запасы доноров SH-групп (способствующих образованию глутатиона) в печени истощаются. Это приводит к накоплению токсичных метаболитов и некрозу гепатоцитов с последующим нарушением функции печени, который прогрессирует вплоть до печеночной комы.

Симптомами передозировки, обусловленными действием ацетаминофена, в первые 24 ч являются бледность, тошнота, рвота, анорексия, общая слабость и абдоминальная боль (боль в животе). Состояние больного может улучшаться на протяжении 24–48 ч, хотя симптомы могут сохраняться. При приеме в высоких дозах могут также возникать психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, повышенное потоотделение, головокружение и нарушение сна.

Иногда со стороны мочевыделительной системы наблюдались нефротоксичность, включая почечную колику, интерстициальный нефрит и ОПН с острым некрозом канальцев, которая может проявляться сильной болью в области поясницы, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени. В тяжелых случаях могут отмечаться повреждение печени (гепатоцеллюлярный некроз) и ухудшение ее функции, которая может прогрессировать до печеночной энцефалопатии, печеночной комы, отека мозга и летального исхода. Клинические признаки повреждения печени могут не проявляться в течение 12–48 ч после передозировки. Размер печени может быстро увеличиваться. Могут возникать нарушение метаболизма глюкозы, гипокалиемия и метаболический ацидоз (включая лактатацидоз), повышение активности печеночных трансаминаз, повышение уровня билирубина и увеличение протромбинового индекса, кровоизлияния. Уменьшается количество мочи. Может наблюдаться азотемия легкой степени. У ребенка поражение печени может развиться после применения >150 мг/кг массы тела. К частым клиническим проявлениям, возникающим через 3–5 сут, принадлежат желтуха, лихорадка, геморрагический диатез, гипогликемия, печеночный запах изо рта, печеночная недостаточность.

Применение 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени у пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, индуцирующими ферменты печени, регулярный прием избыточных количеств этанола; глутатионовая кахексия (расстройства пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голодание, кахексия)).

Отмечались также аритмия (нарушение сердечного ритма) и панкреатит. При приеме в высоких дозах со стороны ЦНС — нарушение ориентации.

При длительном применении в высоких дозах возможны апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.

Хроническая интоксикация включает различные поражения печени. Данные по хронической токсичности и особенно нефротоксичности парацетамола противоречивы. При длительном применении следует обратить внимание на анализ периферической крови.

При передозировке хлорфенирамина малеата могут возникать атропиноподобные симптомы: мидриаз, фотофобия, сухость кожи и слизистых оболочек, повышение температуры тела, тахикардия, атония кишечника, покраснение лица. Обычно сначала отмечаются симптомы возбуждения ЦНС (психомоторное возбуждение, психоз, галлюцинации, тремор, нарушение моторной координации, гиперрефлексия, судороги), а затем — угнетение, сонливость, нарушение сознания, сопровождающиеся нарушением дыхания и функции сердечно-сосудистой системы (нарушения сердечного ритма, экстрасистолия, уменьшение ЧСС, снижение АД до сосудистой недостаточности и летального исхода). Неотложная помощь при отравлении антигистаминными средствами заключается в симптоматическом и поддерживающем лечении, включая ИВЛ.

Неотложная помощь. Пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Следует обеспечить постоянный мониторинг жизненных функций, лабораторных данных и состояния сердечно-сосудистой системы. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки либо риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). Промывание желудка необходимо провести в течение 6 ч после подозреваемой передозировки ацетаминофена. Гемодиализ и гемоперфузия способствуют выведению вещества. Цитотоксические эффекты можно уменьшить путем введения доноров SH-групп (метионина перорально или цистеамина или N-ацетилцистеина в/в) в течение 10 ч после передозировки, поскольку они связываются с активными метаболитами и способствуют детоксикации. N-ацетилцистеин может быть эффективным до 48 ч после отравления. Эффективность антидота резко снижается после этого периода.

Симптомы передозировки аскорбиновой кислоты. Нет данных, что этот препарат можно передозировать при приеме в соответствии с рекомендациями. При однократном применении чрезмерных доз препарата возможны тошнота, рвота, вздутие и боль в животе, зуд, сыпь на коже, повышенная возбудимость. При длительном применении в высоких дозах возможны угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы (необходимо контролировать ее функцию), развитие цистита, ускорение образования конкрементов (уратов, оксалатов). Эффекты передозировки аскорбиновой кислоты могут быть отнесены к гепатотоксичности тяжелой степени вследствие передозировки парацетамола.

Высокие дозы аскорбиновой кислоты (>3000 мг) могут вызвать временную осмотическую диарею и желудочно-кишечные расстройства.

Лечение: промыть желудок, дать больному щелочное питье, активированный уголь или другие абсорбенты.