Гайнекс® форте (Gynex® forte) (276798) - инструкция по применению ATC-классификация
Гайнекс форте инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика Гайнекс Форте — комбинированный противомикробный препарат, действие которого обусловлено метронидазолом и миконазолом, входящих в его состав.
Миконазола нитрат — местный противогрибковый и антибактериальный препарат широкого спектра действия группы имидазола. Миконазол ингибирует биосинтез эргостерола и изменяет липидный состав мембраны, вызывая гибель клетки гриба. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дрожжевые и дрожжеподобные грибы (Candida albicans, Candida glabrata и другие виды Cаndida), а также на другие патогенные грибы (Malassezia furtur, Aspergillus niger, Penicillium crustaceum ). Миконазола нитрат оказывает антибактериальное действие, более выраженное в отношении грамположительных бактерий.
Метронидазол, производное 5-нитроимидазола, является антибактериальным и антипротозойным средством. Он эффективен в отношении инфекций, вызванных анаэробными бактериями и простейшими, включая Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis и анаэробные стрептококки.
Миконазола нитрат и метронидазол не обладают синергическими и антагонистическими эффектами.
Фармакокинетика
Абсорбция
Миконазола нитрат. Абсорбция миконазола нитрата через стенки влагалища является незначительной (около 1,4% дозы). Миконазола нитрат не определяется в плазме крови при интравагинальном введении.
Метронидазол. Биодоступность метронидазола при интравагинальном введении составляет 20% по сравнению с его биодоступностью при пероральном применении. Равновесная концентрация метронидазола в плазме крови составляет 1,1–5,0 мкг/мл после интравагинального применения суточной дозы препарата.
Распределение
Миконазола нитрат. Связывание с белками плазмы крови составляет 90–93%. Его проникновение в СМЖ является низкой, но он широко распределяется в других тканях. Объем распределения составляет 1400 л.
Метронидазол. Широко распределяется в тканях и жидкостях тела, включая желчь, костную ткань, молочные железы, молоко, абсцессы головного мозга, СМЖ, печень и абсцессы печени, слюну, семенную жидкость и вагинальный секрет, и достигает концентраций, подобных отмечаемым в плазме крови. Метронидазол проникает через плацентарный барьер и быстро попадает в кровоток плода. Связывание с белками плазмы крови — не более 20%. Объем распределения составляет 0,25–0,85 л/кг.
Метаболизм
Миконазола нитрат. Метаболизируется в печени. Определяются 2 неактивных метаболита (2,4-дихлорфенил-1H-имидазол-этанол и 2,4-дихлорминдальная кислота).
Метронидазол. Метаболизируется в печени путем окисления, гидроксиметаболит является активным. Основные метаболиты метронидазола — гидроксипроизводные и производные уксусной кислоты — выводятся с мочой. Активность гидроксиметаболита составляет 30% биологической активности метронидазола.
Выведение
Миконазола нитрат. T½ составляет 24 ч. Менее 1% выводится с мочой. Примерно 50%, преимущественно в неизмененном виде, выводится с калом.
Метронидазол. T½ составляет 6–11 ч. Примерно 6–15% дозы метронидазола выводится с калом. Около 60–80% метронидазола выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов. Примерно 20% метронидазола выводится с мочой в неизмененном виде.
Данные доклинических исследований. Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не указывают на существование специфического риска для человеческого организма.
В микробиологическом исследовании in vitro не выявлено синергического или антагонистического взаимодействия между действующими веществами, входящими в состав препарата, действия против Candida albicans, Streptococcus (Streptococcus agalactiae по Lancefield), Gardnerella vaginalis и Trichomonas vaginalis.
Показания Гайнекс форте
для лечения кандидозных вульвовагинитов, вызванных Candida albicans, бактериального вагиноза, вызванного анаэробными бактериями и Gardnerella vaginalis, трихомонадных вагинитов, вызванных Trichomonas vaginalis, и смешанных вагинальных инфекций.
Применение Гайнекс форте
у взрослых применять интравагинально вечером перед сном по 1 свече на ночь в течение 7 дней.
При рецидивах заболевания или вагинитах, резистентных к другому лечению, препарат следует применять вечером перед сном по 1 свече на ночь в течение 14 дней.
Не рекомендуется применять Гайнекс Форте в период менструации из-за снижения эффективности препарата и возможность некоторых осложнений при введении.
Вагинальные суппозитории следует вводить в лежачем положении, глубоко во влагалище. Если возможно, не принимать вертикальное положение в течение не менее получаса после введения суппозитория. Не применять двойных доз для компенсации пропущенной дозы.
Противопоказания
— гиперчувствительность к любому из действующих веществ препарата или их производным;
— употребление алкогольных напитков во время лечения или в течение 3 дней после завершения лечения;
— прием дисульфирама во время лечения или в течение 2 нед после завершения лечения;
— I триместр беременности;
— порфирия;
— эпилепсия;
— тяжелые нарушения функции печени.
Побочные эффекты
частота возникновения системных побочных эффектов незначительна из-за очень низкого уровня метронидазола в плазме крови при вагинальном применении препарата (2–12% от уровня, достигаемого при пероральном применении метронидазола). Другое действующее вещество препарата, миконазола нитрат, может вызвать раздражение во влагалище (жжение, зуд), как и все остальные противогрибковые средства с содержанием производных имидазола, которые вводятся интравагинально (2–6%). При вагинитах применение препарата может вызвать воспаление слизистой оболочки влагалища. Поэтому жжение и зуд во влагалище могут наблюдаться до третьего дня терапии. Выраженность указанных симптомов значительно уменьшается в течение лечения. В случае возникновения тяжелого раздражения или других аллергических реакций (сыпь, ангионевротический отек в области лица, губ, языка, гортани и бронхоспазм) применение необходимо прекратить.
Побочные реакции вследствие местного действия действующих веществ препарата Гайнекс Форте
Метронидазол: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь), боль в животе, головная боль, зуд, жжение и раздражение влагалища.
Миконазола нитрат: раздражение влагалища (жжение, зуд).
Побочные реакции вследствие системного действия действующих веществ препарата Гайнекс Форте
Со стороны крови и лимфатической системы: агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения, панцитопения, лейкопения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, аллергические реакции, ангионевротический отек, крапивница, лихорадка, анафилактический шок.
Со стороны психики: депрессия, галлюцинации, расстройства сознания.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, атаксия, судороги, периферическая нейропатия, асептический менингит, энцефалопатия* (например спутанность сознания, повышение температуры тела, повышенная чувствительность к свету, кривошея, галлюцинации, паралич, расстройства зрения и движения), подострый мозжечковый синдром* (например атаксия, дизартрия, нарушение походки, нистагм, тремор).
Со стороны органа зрения: временные нарушения зрения, такие как диплопия, миопия, размытое изображение, снижение остроты зрения, изменение в восприятии цветов, оптическая нейропатия/неврит.
Гепатобилиарные нарушения: повышение уровня печеночных ферментов (АсАТ, АлАТ, ЩФ), холестатический или смешанный гепатит и поражение клеток печени (гепатоцитов), иногда с желтухой; сообщалось о случаях печеночной недостаточности, требующей трансплантации печени у пациентов, которые лечились метронидазолом и другими антибиотиками.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, включая такую, которая может сопровождаться лихорадкой, приливы, гиперемия, зуд, полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, контактный дерматит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миалгия, артралгия.
Со стороны почек и органов мочеиспускания: потемнение мочи (за счет метаболизма метронидазола).
Со стороны ЖКТ: анорексия, нарушение вкуса, воспаление слизистой оболочки полости рта, металлический привкус во рту, обложенный язык, стоматит, глоссит, тошнота, рвота, запор, боль в эпигастральной области, диарея, сухость во рту, снижение аппетита, боль в животе и спазмы.
Общие нарушения и реакции в месте введения: вагинальные выделения, вагинит, вульвовагинальное раздражение, дискомфорт в области малого таза, чувство жажды, ощущение жжения во влагалище, зуд, раздражение, местное раздражение и гиперчувствительность, приливы, повышение температуры тела.
*Могут исчезать после прекращения приема препарата.
Особые указания
алкоголь. Следует предупредить пациентку о том, что нельзя употреблять алкоголь в течение терапии и на протяжении 3 сут после завершения курса лечения, поскольку возможно возникновение реакций со стороны ЦНС, аналогичных действию дисульфирама (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Длительное применение. Высокие дозы препарата и длительный срок применения могут вызвать периферическую нейропатию и судороги.
Одновременное лечение половых партнеров. Половые партнеры пациенток, больных трихомонадным вагинитом, также должны пройти курс лечения. Половые партнеры, у которых обнаружены Trichomonas vaginalis, должны одновременно с пациенткой пройти курс лечения.
Почечная и печеночная недостаточность. При почечной недостаточности дозу метронидазола необходимо снизить.
При тяжелой печеночной недостаточности может быть изменен клиренс метронидазола. Метронидазол может усиливать симптомы энцефалопатии в связи с его повышенным уровнем в плазме крови. Таким образом, метронидазол необходимо применять с осторожностью у пациенток с печеночной энцефалопатией. Суточную дозу для таких пациенток следует снизить до 1/3.
Применение у пациенток разных возрастных групп. Для пациенток пожилого возраста (от 65 лет) рекомендации такие же, как и для остальных пациенток.
Препарат не рекомендуется применять у девственниц и пациенток, не достигших половой зрелости.
Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами. Метронидазол может повышать уровни бисульфана в плазме крови, что может привести к значительному токсическому воздействию бисульфана. Необходимо чаще контролировать уровень протромбина и международное нормализованное отношение при одновременном применении пероральных антикоагулянтов в процессе лечения метронидазолом и в течение 8 дней после его отмены.
Другие особенности применения. Не следует глотать суппозитории или применять препарат любым другим путем введения.
Основа суппозитория может нежелательным образом взаимодействовать с резиной или латексом, из которых изготавливаются контрацептивные диафрагмы и презервативы, поэтому их одновременное использование с суппозиториями не рекомендуется.
Средства для интравагинального применения (например тампоны, спринцевания или спермициды) не следует применять одновременно с лечением.
В случае возникновения тяжелого раздражения влагалища (жжение, зуд) необходимо прекратить лечение препаратом Гайнекс Форте (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Беременность — категория C.
Поскольку недостаточно данных в отношении отсутствия негативного влияния на плод и развитие новорожденных при интравагинальном применении суппозиториев, содержащих метронидазол и миконазола нитрат, женщинам детородного возраста следует избегать беременности в течение применения препарата Гайнекс Форте.
Применение препарата Гайнекс Форте в I триместр беременности противопоказано.
Во II и III триместр беременности препарат применять только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Кормление грудью. Во время применения препарата следует прекратить кормление грудью, поскольку метронидазол проникает в грудное молоко. Кормление грудью можно возобновить через 1–2 сут после окончания лечения.
Фертильность. Нет доказательств вредного воздействия на фертильность при применении отдельно метронидазола или миконазола нитрата.
Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Системное применение метронидазола может влиять на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами. По сравнению с системным применением, при вагинальном введении абсорбция метронидазола значительно ниже. Существует вероятность возникновения головокружения, атаксии, психоэмоциональных расстройств. При наличии таких симптомов не рекомендуется управлять автотранспортом или работать с механизмами.
Взаимодействия
связанные с метронидазолом (вследствие абсорбции)
Алкоголь: взаимодействие метронидазола с алкоголем может вызвать реакцию, аналогичную взаимодействию с дисульфирамом. Нельзя употреблять алкоголь в течение терапии и на протяжении 3 дней после завершения курса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Амиодарон: повышение риска кардиотоксичности (пролонгация интервала Q–T, трепетание и фибрилляция желудочков, остановка сердца).
Астемизол и терфенадин: метронидазол подавляет метаболизм этих лекарственных веществ и повышает их концентрацию в плазме крови.
Карбамазепин: повышается концентрация карбамазепина в крови.
Циметидин: повышаются уровень метронидазола в крови и риск возникновения неврологических побочных эффектов.
Циклоспорин: повышается риск токсичности циклоспорина.
Дисульфирам: эффекты со стороны ЦНС (например психотические реакции).
Литий: повышение токсичности лития.
Фенитоин: повышается уровень фенитоина в крови, снижается уровень метронидазола в крови.
Фенобарбитал: снижается уровень метронидазола в крови.
Флуороурацил: повышаются уровень в крови и токсичность флуороурацила.
Пероральные антикоагулянты: усиливается действие антикоагулянтов, повышается риск кровотечений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Во время лечения метронидазолом отмечено его влияние на уровень в крови ферментов печени, глюкозы (гексокиназный метод), теофиллина и прокаинамида.
Связанные с миконазола нитратом (вследствие особенностей его абсорбции)
Аценокумарол, анисиндион, дикумарол, фенидион, фенпрокумон, варфарин: повышение риска возникновения кровотечения.
Астемизол, цизаприд и терфенадин: миконазол угнетает метаболизм этих лекарственных средств и повышает их концентрацию в плазме крови.
Карбамазепин: снижается метаболизм карбамазепина.
Циклоспорин: повышается риск токсичности циклоспорина (дисфункция почек, холестаз, парестезии).
Фентанил: увеличивается или пролонгируется действие опиатов (угнетение ЦНС, депрессия, угнетение дыхания).
Фенитоин и фосфенитоин: повышается риск токсичности фенитоина (атаксия, гиперлексия, нистагм, тремор).
Глимепирид: увеличивается гипогликемическое действие.
Оксибутинин: повышается концентрация в плазме крови или действие оксибутинина (сухость во рту, запоры, головная боль).
Оксикодон: повышается концентрация оксикодона в плазме крови и снижается его выведение.
Пимозид: повышается риск кардиотоксичности (пролонгация интервала Q–T, трепетание и фибрилляция желудочков, остановка сердца).
Тольтеродин: повышается биодоступность тольтеродина у лиц с недостаточностью действия цитохрома P450 2D6.
Триметрексат: повышение токсичности триметрексата (угнетение костного мозга, нарушение функции почек и печени и образование язв в желудке и кишечнике).
Передозировка
препарат предназначен исключительно для вагинального применения. Нет данных о передозировке метронидазола при вагинальном введении. При введении во влагалище метронидазол может всасываться в количестве, достаточном для того, чтобы вызвать системные эффекты. При применении чрезмерного количества суппозиториев могут возникать системные эффекты, связанные с метронидазолом, однако при интравагинальном введении метронидазол не будет вызывать угрожающих жизни симптомов.
Если случайно в пищеварительную систему попадет большое количество препарата, в случае необходимости следует применить соответствующий метод промывания желудка. Лечение нужно проводить в случаях, когда в пищеварительную систему попало 12 г метронидазола.
Специфического антидота не существует, рекомендуется симптоматическое лечение. При передозировке метронидазола отмечаются такие симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, зуд, металлический привкус во рту, атаксия, вертиго, парестезии, судороги, лейкопения, потемнение мочи. При передозировке миконазола нитрата возникают такие симптомы: тошнота, рвота, воспаление горла и ротовой полости, анорексия, головная боль, диарея.
Метронидазол и его метаболиты хорошо элиминируются с помощью гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.