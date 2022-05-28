алкоголь. Следует предупредить пациентку о том, что нельзя употреблять алкоголь в течение терапии и на протяжении 3 сут после завершения курса лечения, поскольку возможно возникновение реакций со стороны ЦНС, аналогичных действию дисульфирама (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Длительное применение. Высокие дозы препарата и длительный срок применения могут вызвать периферическую нейропатию и судороги.

Одновременное лечение половых партнеров. Половые партнеры пациенток, больных трихомонадным вагинитом, также должны пройти курс лечения. Половые партнеры, у которых обнаружены Trichomonas vaginalis, должны одновременно с пациенткой пройти курс лечения.

Почечная и печеночная недостаточность. При почечной недостаточности дозу метронидазола необходимо снизить.

При тяжелой печеночной недостаточности может быть изменен клиренс метронидазола. Метронидазол может усиливать симптомы энцефалопатии в связи с его повышенным уровнем в плазме крови. Таким образом, метронидазол необходимо применять с осторожностью у пациенток с печеночной энцефалопатией. Суточную дозу для таких пациенток следует снизить до ½.

Применение у пациенток разных возрастных групп. Для пациенток пожилого возраста (от 65 лет) рекомендации такие же, как и для остальных пациенток.

Препарат не рекомендуется применять у девственниц и пациенток, не достигших половой зрелости.

Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами. Метронидазол может повышать уровни бисульфана в плазме крови, что может привести к значительному токсическому воздействию бисульфана. Необходимо чаще контролировать уровень протромбина и международное нормализованное отношение при одновременном применении пероральных антикоагулянтов в процессе лечения метронидазолом и в течение 8 дней после его отмены.

Другие особенности применения. Не следует глотать суппозитории или применять препарат любым другим путем введения.

Основа суппозитория может нежелательным образом взаимодействовать с резиной или латексом, из которых изготавливаются контрацептивные диафрагмы и презервативы, поэтому их одновременное использование с суппозиториями не рекомендуется.

Средства для интравагинального применения (например тампоны, спринцевания или спермициды) не следует применять одновременно с лечением.

В случае возникновения тяжелого раздражения влагалища (жжение, зуд) необходимо прекратить лечение препаратом Гайнекс (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Беременность — категория C.

Поскольку недостаточно данных в отношении отсутствия негативного влияния на плод и развитие новорожденных при интравагинальном применении суппозиториев, содержащих метронидазол и миконазола нитрат, женщинам детородного возраста следует избегать беременности в течение применения препарата Гайнекс.

Применение препарата Гайнекс в I триместр беременности противопоказано.

Во II и III триместр беременности препарат применять только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Кормление грудью. Во время применения препарата следует прекратить кормление грудью, поскольку метронидазол проникает в грудное молоко. Кормление грудью можно возобновить через 1–2 сут после окончания лечения.

Фертильность. Нет доказательств вредного воздействия на фертильность при применении отдельно метронидазола или миконазола нитрата.

Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Системное применение метронидазола может влиять на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами. По сравнению с системным применением, при вагинальном введении абсорбция метронидазола значительно ниже. Существует вероятность возникновения головокружения, атаксии, психоэмоциональных расстройств. При наличии таких симптомов не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами.