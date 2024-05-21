Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, регулирующие аппетитАира корневища (RHIZOMA CALAMI) Аира корневища (RHIZOMA CALAMI) (275943) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 50,00 грн Без рецепта 1 шт от 50,00 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Корневища Вес 50 г Диетические добавки 8.3. Диетические добавки, регулирующие аппетит