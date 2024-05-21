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Аира корневища (RHIZOMA CALAMI) (275943) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аира корневища (RHIZOMA CALAMI)
Цена в городе Киев
от 50,00 грн
Без рецепта
1 шт от 50,00 грн
В наличии в 8 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Корневища
Вес
50 г
Диетические добавки
8.3. Диетические добавки, регулирующие аппетит