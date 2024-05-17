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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Одесса (38455) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
65,02
Экономия: -7,83 грн
57,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (3)
48,72 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
51,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
48,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
66,84
Экономия: -10,01 грн
56,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
47,22
Экономия: -2,61 грн
44,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
65,50
Экономия: -1,96 грн
63,54 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
63,91
Экономия: -7,03 грн
56,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, ул. Маяковского, 4
Всего: упаковка (1)
65,70
Экономия: -8,07 грн
57,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
Всего: упаковка (1)
63,49
Экономия: -6,61 грн
56,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
46,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 79
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 144-А
Всего: упаковка (2)
48,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
Всего: упаковка (1)
48,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
66,12
Экономия: -8,93 грн
57,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 38
Всего: упаковка (1)
48,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
63,75
Экономия: -0,17 грн
63,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
66,63
Экономия: -9,63 грн
57,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
Всего: упаковка (2)
46,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн