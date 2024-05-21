Бревелак — это комбинированный пробиотик, в состав которого входят штаммы лакто- и бифидобактерий: Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. Бревелак оптимизирует функции организма, регулирует равновесие и нормализует состав микрофлоры кишечника, поддерживает нормальный баланс влагалищной микрофлоры.

Лактобактерии, входящие в состав Бревелака, расщепляют углеводы с образованием молочной кислоты. Созданная ими кислая среда способствует развитию бифидобактерий, которые составляют 85–95% нормальной микрофлоры организма человека. Лакто- и бифидобактерии обладают высокой антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, подавляют жизнедеятельность стафилококков, шигелл, ротавирусов, протея, энтеропатогенной кишечной палочки, некоторых дрожжеподобных грибов, противодействуют их адгезии к слизистой оболочке кишечника. Лакто- и бифидобактерии создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие его микрофлоры, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ. Лакто- и бифидобактерии повышают неспецифическую резистентность организма, обладают иммуномодулирующими свойствами.

Бактерии нормальной микрофлоры, входящие в состав Бревелака, активируют пристеночное пищеварение, участвуют в ферментном расщеплении белков, жиров, углеводов, в процессах метаболизма желчных кислот и ХС (проявляют гипохолестеринемические свойства). Лакто- и бифидобактерии синтезируют аминокислоты, пантотеновую кислоту, витамины K и группы B, способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D.

Большую часть вагинальной микрофлоры в норме составляют Lactobacillus. Лактобактерии создают кислую среду во влагалище, поддерживают баланс между полезными и вредными микроорганизмами (бактерии, грибы) и повышают защитные свойства слизистой оболочки.

Под влиянием различных факторов — гормонального дисбаланса; сниженного иммунитета (на фоне других заболеваний); беременности, которая также меняет баланс гормонов; при приеме некоторых лекарственных препаратов (антибиотики, гормональные препараты, контрацептивы и др.); при недостаточной или избыточной гигиене половых органов; при неправильном применении тампонов; при инфекциях мочевыводящих путей; при частой смене половых партнеров — баланс нарушается и происходит активное размножение болезнетворных микроорганизмов, что приводит к развитию дисбактериоза влагалища. При вагинальном дисбиозе в урогенитальном тракте резко возрастает концентрация кишечных микроорганизмов. При этом в кишечном и вагинальном содержимом снижается уровень полезных бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium.

Такие микроорганизмы, как Gardnerella и Mycoplasma hominis, которые ранее считались исключительно вагинально-дисбиозной флорой, часто выделяются из кишечника. Это подтверждает взаимосвязь дисбиотических процессов, течение которых происходит в различных органах, и необходимость комплексной коррекции нарушений микрофлоры пищеварительного тракта. Также актуальна нормализация микрофлоры кишечника в послеродовой период, когда защитные свойства влагалищной экосистемы минимальны в связи с травмированием родового канала, снижением содержания эстрогенов и повышением уровня патогенных микроорганизмов вследствие этого. Такие нарушения обусловливают высокий риск развития послеродовых инфекционных осложнений.

Лактобактерии, входящие в состав капсул Бревелак, являются типичными представителями естественной микрофлоры влагалища и направлены на восстановление и сохранение природного баланса ее микрофлоры. Лактобактерии, входящие в состав Бревелака, создают естественную кислую среду влагалища, предотвращают закрепление патогенных микроорганизмов на поверхности слизистой оболочки и повышают ее защитные свойства.

Фруктоолигосахариды — это образованные в результате ферментации волокна. Они не перевариваются, но быстро ферментируются микрофлорой ободочной кишки, выделяют низкомолекулярные жирные кислоты, известные как летучие жирные кислоты. Благодаря ферментации фруктоолигосахариды становятся непосредственным источником питания для эпителиальных клеток толстого кишечника. Фруктоолигосахариды являются питательным субстратом для роста и размножения полезных для организма лакто- и бифидобактерий, которые положительно влияют на работу ЖКТ: подавляют рост патогенных бактерий, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ; создают оптимальные условия для формирования нормального микробиоценоза влагалища, положительно влияют на иммунную систему кишечника.

Бревелак содержит также витамины, необходимые для укрепления иммунной системы организма. Комбинация пробиотических культур и витаминов стимулирует защитные механизмы кишечника и таким образом повышает устойчивость организма.

Витамин C (аскорбиновая кислота) принимает участие в различных видах обмена веществ, способствует усвоению организмом ряда витаминов, регулирует обмен ХС. Обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, печени, желез внутренней секреции (гипофиз, надпочечники, щитовидная железа и т.д.). Поддерживает прочность стенок кровеносных сосудов (путем участия в синтезе коллагена — промежуточной соединительной ткани), повышает устойчивость организма к внешним воздействиям и инфекциям.

Витамин B 1 (тиамина мононитрат) регулирует биологический процесс декарбоксилирования пировиноградной кислоты, процессы синтеза жирных кислот, дезаминирования и переаминирования аминокислот. Необходим для образования ацетилхолина — передатчика нервных импульсов. Обеспечивает нормальное функционирование нервной (центральной и периферической), сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и других систем организма.

Тиамин улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворении, положительно влияет на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц пищеварительного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия старения, алкоголя и табака. Потребность в витамине B 1 повышается во время болезни и в период выздоровления, в стрессовых ситуациях, при физических нагрузках, в период беременности и кормления грудью, у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. Потребность в тиамине также повышается с возрастом: у лиц пожилого возраста снижается способность усваивать и метаболизировать тиамин.

Витамин B 2 — регулирует обмен аминокислот, из которых образуются белки клеток и тканей организма. Улучшает световое и цветовое зрение, функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Стимулирует кроветворение, участвует в регуляции функции печени, кожи, слизистых оболочек и т.д.

Витамин B 6 регулирует обмен белков, жиров и углеводов. Необходим для усвоения организмом триптофана, метионина, цистеина и других аминокислот. Участвует в образовании арахидоновой кислоты из линоленовой и витамина PP из триптофана. Доказан липотропный эффект. Стимулирует образование гемоглобина. Потребность в пиридоксине повышается при приеме антидепрессантов и оральных контрацептивов, во время стресса и при повышенных нагрузках, кишечных инфекциях, гепатитах, лучевой терапии.