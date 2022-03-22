Диазепекс® (Diazepeks) (275675) - инструкция по применению ATC-классификация
Диазепекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диазепам — психотропный препарат класса бензодиазепина с выраженным успокаивающим, противотревожным, противосудорожным и миорелаксирующим действием; ему присущ также гипнотический эффект.
В ЦНС диазепам действует на специфические рецепторы бензодиазепина, функционально тесно связанные с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — главного тормозящего медиатора ЦНС, поэтому в результате действия диазепама усиливается тормозящее действие ГАМК на ЦНС.
Диазепам действует на рецепторы лимбической системы и коры головного мозга, проявляя седативный и анксиолитический эффекты. Миорелаксирующее и противосудорожное действие диазепама связано с его способностью снижать активность эпилептогенных очагов всех частей головного мозга, а также с его тормозящим действием на рефлексы спинного мозга. Диазепам практически не действует на рецепторы периферической вегетативной нервной системы и не вызывает экстрапирамидных нарушений.
Фармакокинетика
Таблетки. Диазепам быстро абсорбируется из пищеварительного тракта, достигая Cmax в плазме крови в течение примерно 30–90 мин. Степень его абсорбции высокая (75%).
Диазепам связывается с белками плазмы крови (98–9%), хорошо растворяется в липидах, легко проникает через ГЭБ и плацентарный барьер.
Препарат также проникает в грудное молоко. Кажущийся объем распределения — 1–2 л/кг массы тела.
Препарат метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов — N-дезметилдиазепама, темазепама и оксазепама.
T½ диазепама — до 24 ч. T½ основного метаболита диазепама — N-дезметилдиазепама — может достичь 100 ч, в связи с чем терапевтическое действие препарата удлиняется. Диазепам и его метаболиты выводятся главным образом с мочой, в основном в виде конъюгатов.
Клиренс диазепама составляет 20–30 мл/мин.
При повторном применении диазепам накапливается в организме. T½ увеличивается у новорожденных, лиц пожилого возраста и пациентов с заболеваниями печени; при почечной недостаточности изменения небольшие.
Р-р для инъекций
Абсорбция. Абсорбция диазепама зависит от его пути введения. При в/м введении препарат абсорбируется полностью, однако не всегда диазепам абсорбируется быстрее, чем при пероральном применении.
Распределение. Уровень связывания диазепама и его метаболитов с белками плазмы крови высок (диазепам — 98%). Известно, что диазепам хорошо растворяется в липидах. Диазепам и его метаболиты проникают через ГЭБ и плацентарный барьер, а также проникают в грудное молоко (около 1/10 концентрации в плазме крови матери).
Метаболизм. Диазепам метаболизируется главным образом в печени с образованием фармакологически активных метаболитов — N-дезметилдиазепама, темазепама, оксазепама.
Выведение. Выведение диазепама состоит из двух фаз. Первая фаза свидетельствует о его быстром распространении в организме, вторая фаза — о длительном выведении, которое продолжается 1–2 дня.
T½ препарата может длиться 2–5 дней, так как в организме циркулирует его активный метаболит — дезметилдиазепам (нордиазепам).
При повторном применении диазепама отмечается накопление диазепама и дезметилдиазепама. До достижения равновесного состояния может пройти 2 нед, и концентрация метаболита даже может превышать уровень диазепама.
Диазепам и его метаболиты выводятся из организма с мочой, в основном в виде конъюгатов.
Клиренс диазепама составляет 20–30 мл/мин.
Фармакокинетика в особых клинических случаях. T½ диазепама и его метаболитов увеличивается у новорожденных, лиц пожилого возраста и у пациентов с заболеваниями печени. При почечной недостаточности T½ практически не меняется.
В/м инъекции могут вызвать повышение активности плазменной КФК при достижении максимального уровня через 12–24 ч после введения. Это следует принимать во внимание при дифференциальной диагностике инфаркта миокарда.
Абсорбция при в/м введении изменчивая (особенно из ягодичных мышц). Этот метод введения следует применять, если пероральное или в/в введение невозможно или не рекомендуется.
Связь между концентрацией диазепама и его метаболитов в плазме крови и терапевтическим эффектом отсутствует.
Показания Диазепекс
таблетки
Для кратковременного лечения тревоги, беспокойства и бессонницы.
Для прекращения мышечных спазмов и боли, связанных с локальным патологическим процессом или цереброспинальными заболеваниями.
Для предотвращения спазматического состояния и рецидива приступов судорог.
В случае синдрома алкогольной абстиненции.
Для премедикации при хирургических операциях.
Р-р для инъекций
Состояния тревоги и страха или их симптомы.
Синдром алкогольной абстиненции.
Судороги разной этиологии, эпилептический статус, фебрильные судороги.
Препарат применяют также для премедикации перед хирургическими операциями.
Применение Диазепекс
таблетки. Дозы и продолжительность лечения определяют индивидуально в зависимости от возраста и тяжести заболевания.
Тревога и беспокойство. Взрослым обычно назначают по 2,5 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 30 мг.
При бессоннице применяют 5–15 мг перед сном.
Детям в возрасте 12–18 лет препарат применяют по 1–5 мг перед сном для предотвращения ночных страхов и хождения во время сна.
Для предотвращения мышечных спазмов применяют по 2,5–15 мг/сут, разделяя на многократные разовые дозы. При церебральных спазмах взрослым назначают по 2,5–60 мг/сут.
Суточная доза детям в возрасте от 5 до 12 лет — 5 мг; в возрасте от 12 до 18 лет — 10 мг (максимально 40 мг/сут). Суточную дозу делят на 2 приема. При необходимости таблетку можно измельчить и добавить в сок или в какой-либо другой напиток или полужидкую пищу, например, в яблочную мякоть, кашу.
Синдром алкогольной абстиненции. По 10 мг 3–4 раза в первой половине дня, во второй — по 5 мг 3–4 раза в сутки. Препарат можно назначать также по 5–20 мг 1 раз, который при необходимости повторяют каждые 2–4 ч.
Эпилепсия (в комплексном лечении). По 2,5–60 мг/сут, разделяя на несколько разовых доз.
Для премедикации. По 5–20 мг; детям (до 18 лет) применяют 200–300 мкг/кг массы тела. Максимальная доза детям до 12 лет составляет 10 мг, детям до 18 лет — 20 мг.
Пожилым и ослабленным пациентам назначают не более половины от рекомендованных доз.
Пациентам с почечной и печеночной недостаточностью дозы снижают.
Р-р для инъекций. Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от показания к применению и степени тяжести заболевания.
При в/м введении препарат всасывается медленно. Рекомендуемая скорость в/в введения составляет 0,5–1 мл/мин или 2,5–5 мг/мин.
В случае сильного страха диазепам вводят в/м или в/в в дозе до 10 мг, при необходимости повторяя введение каждые 4 ч.
Для обеспечения седативного эффекта перед небольшими хирургическими или медицинскими процедурами препарат вводят в крупные вены по 10–20 мг в течение 2–4 мин; для премедикации — в/в 100–200 мкг/кг массы тела.
Для предотвращения судорог у взрослых диазепам вводят в/в по 10–20 мг со скоростью 5 мг/мин. При необходимости инъекцию можно повторить спустя 30–60 мин. Другая схема применения предусматривает более частое введение меньших доз или в/м введение.
Дозы для детей при в/в или в/м введении препарата составляют 200–300 мкг/кг массы тела или 1 мг на каждый год жизни. Максимальная суточная доза для детей не должна превышать 3 мг/кг массы тела.
При мышечных спазмах диазепам вводят в/м или в/в медленно по 10 мг каждые 4 ч.
Высокие дозы необходимы для устранения тетании. В этом случае взрослым и детям препарат назначают в/в по 100–300 мкг/кг массы тела каждые 1–4 ч.
При тяжелом синдроме алкогольной абстиненции вводят в/м или в/в 10 мг диазепама, в отдельных случаях дозу можно повысить.
Дети. Применяют детям с 30-го дня жизни.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к бензодиазепинам в анамнезе.
- Острый приступ закрытоугольной глаукомы или открытоугольная глаукома, если пациент не получает надлежащую терапию.
- Миастения gravis.
- Угнетение дыхания, острая дыхательная недостаточность.
- Ночное апноэ.
- Тяжелая печеночная недостаточность.
- Интоксикация лекарственными средствами и психотропными веществами.
- Интоксикация алкоголем, острая интоксикация веществами, угнетающими ЦНС.
- Первые 30 дней жизни новорожденных из-за недостаточности функции печени.
- І и ІІІ триместр беременности.
- Период кормления грудью.
- Не предназначен для лечения фобий, одержимости и хронических психозов.
- Нельзя применять в виде монотерапии для лечения депрессии или депрессии, связанной с тревогой, страхом, поскольку у таких пациентов могут возникнуть суицидальные наклонности.
Побочные эффекты
наиболее распространенными побочными эффектами являются сонливость, усталость, синдром зависимости, а также тромбоз и тромбофлебит в месте инъекции. Эти эффекты часто наблюдаются в начале лечения и при его продолжении обычно исчезают.
Нижеупомянутые побочные реакции приводятся в соответствии с классификацией систем органов, а также по частоте возникновения (MedDRA): очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), с неизвестной частотой (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны нервной системы: часто — сонливость; редко — нарушения координации, головная боль, головокружение, тремор, обморок, вертиго, амнезия, дизартрия, обездвиженность.
Со стороны психики: редко — спутанность сознания, депрессия, нервозность, паранойя, угнетенное или повышенное половое влечение, синдром зависимости; парадоксальные реакции (например острое состояние беспокойства, страх, галлюцинации, повышенный мышечный тонус, бессонница или нарушения сна, ночные кошмары, агрессивность, неадекватное поведение).
Со стороны пищеварительного тракта: редко — запор, тошнота, изменения деятельности слюнных желез, усиленное слюноотделение.
Со стороны органа зрения: редко — нечеткое зрение, диплопия, нистагм.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — артериальная гипотензия, брадикардия, кардиоваскулярный коллапс; очень редко — остановка сердца.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — недержание, задержка мочи.
Со стороны кожи: редко — крапивница, высыпания.
Со стороны дыхательной системы: редко — затрудненное дыхание, апноэ.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — желтуха.
Со стороны системы крови: очень редко — нейтропения.
Лабораторные показатели: очень редко — повышение активности трансаминаз и ЩФ.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — повышенная утомляемость; частота неизвестна — тромбоз и тромбофлебит в месте инъекции; местная боль, эритема, чувствительность в месте введения (в случае в/м введения), икота.
Для снижения риска возникновения тромбофлебита и тромбоза вен инъекцию не следует делать в малые вены. Особенно следует избегать инъекции в артерии или околососудистое пространство.
Лица пожилого возраста и пациенты с нарушениями функции печени более чувствительны к вышеупомянутым неблагоприятным эффектам. Рекомендуется регулярно пересматривать терапию и при необходимости прерывать применение как можно быстрее.
Особые указания
парентерально диазепам не следует применять у пациентов с органическими изменениями головного мозга (особенно атеросклерозом) или хронической легочной недостаточностью. Однако в исключительных случаях или при лечении пациента в стационаре диазепам можно вводить парентерально в сниженных дозах. В/в препарат вводят медленно, не превышая скорости 1 мл (5 мг)/мин. Необходимо избегать попадания р-ра препарата в артерии или околососудистое пространство. При в/м введении препарат следует вводить глубоко в мышцу. В препарат, находящийся в шприце или в инфузионной системе, нельзя добавлять другие р-ры или медикаменты! После в/в введения препарат действует быстро, но кратковременно, его не рекомендуется применять для поддерживающей терапии.
Следует тщательно взвесить целесообразность применения диазепама у пациентов с нарушениями дыхания и сниженным вниманием из-за опасности угнетения дыхания.
Для пациентов с хронической легочной недостаточностью или хроническими заболеваниями печени может быть необходимо снижение дозы; следует применять с осторожностью также при почечной недостаточности, хотя полупериод элиминации диазепама не изменяется.
При применении диазепама возможна амнезия. Обычно это состояние появляется спустя несколько часов после применения препарата, поэтому, чтобы снизить риск, пациентам следует обеспечить 7–8-часовой непрерывный сон.
При применении бензодиазепинов могут возникнуть парадоксальные реакции, такие как беспокойство, возбудимость, нервозность, агрессивность, паранойя, гнев, ночные кошмары, галлюцинации, психозы, неадекватное поведение и другие негативные поведенческие проявления. При появлении этих симптомов применение препарата следует прекратить. Эти симптомы наиболее часто проявляются у детей и лиц пожилого возраста.
При применении бензодиазепинов возможно развитие зависимости. Риск повышен у пациентов, которые длительно применяют препарат или же применяют его в высоких дозах, у пациентов с предрасположенностью к чрезмерному употреблению алкоголя и лекарств в анамнезе. Если возникла физическая зависимость от бензодиазепинов, при прекращении терапии возникнут симптомы отмены. Они включают головную, мышечную боль, повышенное беспокойство, напряжение, спутанность сознания, нервозность. В тяжелых случаях могут появиться следующие симптомы: потеря чувства реальности, деперсонализация, онемение конечностей, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическим контактам, галлюцинации или приступы эпилепсии. При прекращении длительной в/в терапии необходимо постепенное снижение дозы.
Следует соблюдать особую осторожность, применяя инъекционную форму диазепама у пожилых пациентов, сильно ослабленных больных и пациентов с кардиореспираторной недостаточностью, так как присутствует риск апноэ и/или остановки сердца. Одновременное применение барбитуратов, алкоголя и других депрессантов ЦНС увеличивает выраженность угнетающего действия на кардиореспираторные функции, повышает риск апноэ.
Бензиловый спирт, содержащийся в р-ре, может причинить необратимый вред новорожденным, особенно недоношенным. В таких случаях р-р для инъекций применяют только тогда, когда отсутствует любая другая терапевтическая альтернатива.
При длительной терапии желательно регулярно проверять анализ крови и функции печени.
Бензодиазепины назначают детям только после тщательной оценки необходимости их применения; продолжительность лечения должна быть минимальной.
В педиатрической практике применяют минимальные дозы, чтобы избежать опасных побочных эффектов (апноэ или длительная сонливость).
Следует с осторожностью применять при порфирии.
Не применять диазепам в акушерстве.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о безопасности применения препарата во время беременности. Некоторые исследования свидетельствуют о повышенном врожденном риске аномалий, связанном с применением бензодиазепинов в I триместр беременности, поэтому их применение противопоказано. Препарат нельзя применять в последний триместр беременности.
Если диазепам назначают женщине, она должна знать о необходимости консультации с врачом о прекращении применения препарата в случае планирования беременности или при подозрении на беременность.
Диазепам выделяется в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью его применение запрещено.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентов следует проинформировать, что диазепам, так же как и другие препараты этой группы, может ухудшить способность пациента выполнять задачи, которые требуют особой сноровки. Седативное действие препарата, амнезия, нарушенная способность концентрироваться и нарушенные мышечные функции неблагоприятно влияют на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы. Во время применения диазепама следует избегать работы, связанной с риском (работа с техническими устройствами, управление транспортными средствами). В случае недостаточного сна внимание еще более ослабевает. Пациентов следует проинформировать, что алкоголь может усилить нежелательные эффекты, поэтому во время терапии от него следует отказаться.
Взаимодействия
одновременное применение диазепама и антигистаминных препаратов центрального действия, антипсихотических препаратов, миорелаксантов (баклофен, тизанидин), набилона, лофексидина, фенотиазина или производных барбитуровой кислоты, наркотических средств, антидепрессантов (ингибиторов МАО и др.), а также циметидина, дисульфирама и алкогольных напитков может усилить седативное действие на ЦНС. Повышается риск апноэ, возможны гипотензия и слабость мышц.
При одновременном применении диазепама с опиатами может усилиться угнетающее влияние на дыхание. При применении с другими миорелаксантами действие непредсказуемо, существует риск остановки дыхания.
При одновременном примении с антигипертензивными средствами их гипотензивное действие усиливается; блокаторы α-адренорецепторов могут усилить седативный эффект диазепама. Пожилым пациентам требуется особое наблюдение.
Изониазид, ритонавир, ампренавир повышают концентрацию бензодиазепинов в плазме крови.
Если диазепам в/в вводят одновременно с каким-либо наркотическим обезболивающим средством (например в стоматологии), препарат рекомендуется вводить после введения обезболивающего средства, дозу следует тщательно откорректировать согласно потребностям пациента.
В фармакокинетических исследованиях получены противоречивые данные о взаимодействии диазепама с противоэпилептическими средствами.
Ингибиторы ферментов печени (например циметидин, флувоксамин, флуоксетин, омепразол) обладают способностью снижать клиренс бензодиазепинов, таким образом, усиливая их действие. В свою очередь, индукторы ферментов печени (например рифампицин) могут повысить клиренс бензодиазепинов.
Есть сообщения о том, что бензодиазепины влияют на элиминацию фенитоина.
При одновременном применении с леводопой выраженность действия леводопы уменьшается.
При одновременном применении с дигоксином диазепам может снизить его почечную экскрецию, таким образом повышая токсичность дигоксина.
Изониазид, дисульфирам, антигистаминные средства и средства контрацепции, содержащие эстрогены, усиливают, в то время как рифампицин — ослабляет связь диазепама и десметилдиазепама с протеинами плазмы крови, таким образом повышая концентрацию фракции несвязанного диазепама в плазме крови.
При одновременном применении с алкоголем возможны патологические реакции. Патологический эффект взаимодействия диазепама и алкоголя не зависит от количества и вида выпитого алкоголя.
Алкоголь можно принимать не ранее чем через 36 ч после применения диазепама.
Противогрибковые препараты (кетоконазол) также повышают концентрацию бензодиазепинов в плазме крови.
Передозировка
бензодиазепинов обычно выражается в угнетении ЦНС, от сонливости вплоть до комы. В легких случаях симптомы включают сонливость, спутанность сознания, угнетение рефлексов и апатию. В более тяжелых случаях симптомы могут включать артериальную гипотензию, угнетение респираторной функции, кому (редко) и смерть (очень редко).
Если передозировка произошла пероральным путем, незамедлительно проводят промывание желудка, стимулирование дыхания, введение инфузионных р-ров.
Возможности применения диализа ограничены. Лечение симптоматическое, следует контролировать дыхание, изменения пульса и АД. Артериальную гипотензию устраняют метараминолом или норэпинефрином. Для снижения угнетения ЦНС можно применять специфический антагонист бензодиазепиновых рецепторов — флумазенил. Пациентов, для которых необходимо такое вмешательство, следует тщательно наблюдать в условиях больницы. Следует соблюдать осторожность при применении флумазенила у пациентов с эпилепсией, которых лечат бензодиазепинами.
Условия хранения
таблетки — при температуре не выше 25 °С;
р-р для инъекций — в холодильнике при температуре 2–8 °С.