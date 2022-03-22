парентерально диазепам не следует применять у пациентов с органическими изменениями головного мозга (особенно атеросклерозом) или хронической легочной недостаточностью. Однако в исключительных случаях или при лечении пациента в стационаре диазепам можно вводить парентерально в сниженных дозах. В/в препарат вводят медленно, не превышая скорости 1 мл (5 мг)/мин. Необходимо избегать попадания р-ра препарата в артерии или околососудистое пространство. При в/м введении препарат следует вводить глубоко в мышцу. В препарат, находящийся в шприце или в инфузионной системе, нельзя добавлять другие р-ры или медикаменты! После в/в введения препарат действует быстро, но кратковременно, его не рекомендуется применять для поддерживающей терапии.

Следует тщательно взвесить целесообразность применения диазепама у пациентов с нарушениями дыхания и сниженным вниманием из-за опасности угнетения дыхания.

Для пациентов с хронической легочной недостаточностью или хроническими заболеваниями печени может быть необходимо снижение дозы; следует применять с осторожностью также при почечной недостаточности, хотя полупериод элиминации диазепама не изменяется.

При применении диазепама возможна амнезия. Обычно это состояние появляется спустя несколько часов после применения препарата, поэтому, чтобы снизить риск, пациентам следует обеспечить 7–8-часовой непрерывный сон.

При применении бензодиазепинов могут возникнуть парадоксальные реакции, такие как беспокойство, возбудимость, нервозность, агрессивность, паранойя, гнев, ночные кошмары, галлюцинации, психозы, неадекватное поведение и другие негативные поведенческие проявления. При появлении этих симптомов применение препарата следует прекратить. Эти симптомы наиболее часто проявляются у детей и лиц пожилого возраста.

При применении бензодиазепинов возможно развитие зависимости. Риск повышен у пациентов, которые длительно применяют препарат или же применяют его в высоких дозах, у пациентов с предрасположенностью к чрезмерному употреблению алкоголя и лекарств в анамнезе. Если возникла физическая зависимость от бензодиазепинов, при прекращении терапии возникнут симптомы отмены. Они включают головную, мышечную боль, повышенное беспокойство, напряжение, спутанность сознания, нервозность. В тяжелых случаях могут появиться следующие симптомы: потеря чувства реальности, деперсонализация, онемение конечностей, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическим контактам, галлюцинации или приступы эпилепсии. При прекращении длительной в/в терапии необходимо постепенное снижение дозы.

Следует соблюдать особую осторожность, применяя инъекционную форму диазепама у пожилых пациентов, сильно ослабленных больных и пациентов с кардиореспираторной недостаточностью, так как присутствует риск апноэ и/или остановки сердца. Одновременное применение барбитуратов, алкоголя и других депрессантов ЦНС увеличивает выраженность угнетающего действия на кардиореспираторные функции, повышает риск апноэ.

Бензиловый спирт, содержащийся в р-ре, может причинить необратимый вред новорожденным, особенно недоношенным. В таких случаях р-р для инъекций применяют только тогда, когда отсутствует любая другая терапевтическая альтернатива.

При длительной терапии желательно регулярно проверять анализ крови и функции печени.

Бензодиазепины назначают детям только после тщательной оценки необходимости их применения; продолжительность лечения должна быть минимальной.

В педиатрической практике применяют минимальные дозы, чтобы избежать опасных побочных эффектов (апноэ или длительная сонливость).

Следует с осторожностью применять при порфирии.

Не применять диазепам в акушерстве.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о безопасности применения препарата во время беременности. Некоторые исследования свидетельствуют о повышенном врожденном риске аномалий, связанном с применением бензодиазепинов в I триместр беременности, поэтому их применение противопоказано. Препарат нельзя применять в последний триместр беременности.

Если диазепам назначают женщине, она должна знать о необходимости консультации с врачом о прекращении применения препарата в случае планирования беременности или при подозрении на беременность.

Диазепам выделяется в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью его применение запрещено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентов следует проинформировать, что диазепам, так же как и другие препараты этой группы, может ухудшить способность пациента выполнять задачи, которые требуют особой сноровки. Седативное действие препарата, амнезия, нарушенная способность концентрироваться и нарушенные мышечные функции неблагоприятно влияют на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы. Во время применения диазепама следует избегать работы, связанной с риском (работа с техническими устройствами, управление транспортными средствами). В случае недостаточного сна внимание еще более ослабевает. Пациентов следует проинформировать, что алкоголь может усилить нежелательные эффекты, поэтому во время терапии от него следует отказаться.