рекомендуется употреблять как дополнительный источник жизнеспособных культур пробиотических бактерий, способствующих поддержанию равновесия иммунной системы, баланса микрофлоры ЖКТ в период приема антибиотиков, при возможных нарушениях режима питания, изменении климата и характера питания во время путешествий.

Способ употребления и рекомендованная суточная доза : взрослым по 1–2 капсулы в сутки, в начале и во время лечения антибиотиками, не ранее чем через 2 ч после приема антибиотиков.

Рекомендуется продолжать применение Даривит САН форте в течение 1 нед после завершения лечения антибиотиками.

Срок употребления : до 2 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.

