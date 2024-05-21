ДАРИВИТ САН ФОРТЕ (DARIVIT SUN FORTE) (275471) - инструкция по применению Диетические добавки
ДАРИВИТ САН ФОРТЕ инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
рекомендуется употреблять как дополнительный источник жизнеспособных культур пробиотических бактерий, способствующих поддержанию равновесия иммунной системы, баланса микрофлоры ЖКТ в период приема антибиотиков, при возможных нарушениях режима питания, изменении климата и характера питания во время путешествий.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым по 1–2 капсулы в сутки, в начале и во время лечения антибиотиками, не ранее чем через 2 ч после приема антибиотиков.
Рекомендуется продолжать применение Даривит САН форте в течение 1 нед после завершения лечения антибиотиками.
Срок употребления: до 2 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Особые указания
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта. Беременные или женщины, кормящие грудью, лица пожилого возраста или любое лицо с любым заболеванием перед употреблением этого продукта должны проконсультироваться с врачом.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких либо заболеваний, не должен использоваться как замена полноценного рациона питания.
Не превышать рекомендованную суточную дозу.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке, или при нарушении целостности упаковки.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей.