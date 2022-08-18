Белый Уголь® (Carbowhite®) (275464) - инструкция по применению Диетические добавки
Белый Уголь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Белый Уголь — энтеросорбент, активным веществом которого является кремния диоксид. Высокая дисперсность кремния диоксида обеспечивает большую активную поверхность сорбции и, следовательно, сорбционную емкость препарата. Непористая структура частиц кремния диоксида обеспечивает высокую скорость сорбции. Отсутствие пор также объясняет слабую сорбцию низкомолекулярных соединений, в том числе минеральных веществ и витаминов.
Кремния диоксид имеет значительную адсорбционную активность относительно веществ белковой природы, способствует выведению из организма экзо- и эндотоксинов, токсических продуктов неполного распада больших органических соединений, патогенных антигенов и аллергенов микробного или иного происхождения. Благодаря наличию на поверхности микроорганизмов различных белковых структур высокодисперсный диоксид кремния активно сорбирует патогенную микрофлору в кишечнике — до 1010 микробных тел на 1 г вещества, обеспечивает выраженный противомикробный и антидиарейный эффекты. Антидиарейный эффект кремния диоксида заключается в обволакивании слизистой оболочки кишечника, препятствии адгезии микроорганизмов и их колонизации, а также блокировании действия стимуляторов секреции жидкости в кишечнике (дезоксихолат натрия, цАМФ и серотонин) путем воздействия на соответствующие рецепторы. Дополнительным механизмом антидиарейного действия является структурирование кишечного содержимого через выраженные гидрофильные свойства кремния диоксида.
Кремния диоксид способствует перемещению из внутренней среды организма (кровь, лимфа, интерстиций) в пищеварительный тракт различных токсических продуктов, в том числе средних молекул, олигопептидов, аминов и других веществ, за счет концентрационных и осмотических градиентов с последующим связыванием и выведением из организма.
Кремния диоксид обладает выраженными адсорбционными свойствами в отношении ХС, желчных пигментов (в частности билирубина), фосфолипидов, моносахаридов и белков (300–600 мг на 1 г сорбента), содержащих первичную аминогруппу. Сорбция желчных пигментов и ХС происходит непосредственно в ЖКТ в составе мицеллярных комплексов с белками и фосфолипидами и может составлять несколько миллиграммов на 1 г сорбента.
Микрокристаллическая целлюлоза, входящая в состав лекарственного средства Белый Уголь, дополняет адсорбционные свойства диоксида кремния, связывая ХС и тяжелые металлы. Набухшие волокна микрокристаллической целлюлозы, продвигаясь вдоль кишечника, механическим путем очищают поверхность его слизистой оболочки.
Фармакокинетика. Кремния диоксид проявляет химическую и микробиологическую стойкость: он не разлагается в органических растворителях и биологических жидкостях, в том числе в желудочном соке, а структура его частиц не меняется при изменении рН. Кремния диоксид не кумулируется в организме.
Более 99% кремния диоксида в неизмененном виде выводится через ЖКТ вместе с калом.
При пероральном приеме в системный кровоток проникает менее 1% кремния диоксида и выводится почками с мочой.
Показания Белый Уголь
в качестве монотерапии или в комплексной терапии:
- острых кишечных заболеваний (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);
- острой диареи различной этиологии;
- экзогенной интоксикации бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), лекарственными препаратами, при алкогольно-пищевых перегрузках.
Как вспомогательная терапия при:
- вирусных гепатитах;
- аллергических заболеваниях;
- позднем гестозе беременных.
Применение Белый Уголь
принимать в промежутках между приемами пищи, запивая питьевой водой:
- взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 3–5 таблеток 3–4 раза в сутки;
- детям в возрасте 5–6 лет по 3 таблетки 3 раза в сутки;
- детям в возрасте 3–4 лет по 2 таблетки 3 раза в сутки.
В тяжелых случаях при необходимости разовую дозу можно повысить до 10–14 таблеток.
При острых кишечных заболеваниях курс лечения составляет 3–5 дней. В тяжелых случаях срок лечения может быть продлен до 10–15 дней.
Курс лечения вирусных гепатитов зависит от тяжести заболевания и составляет 10–14 дней.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу и вспомогательным компонентам. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника. Желудочные и кишечные кровотечения. Кишечная непроходимость.
Побочные эффекты
случаев побочных реакций при соблюдении способа применения не зафиксировано.
При превышении рекомендуемых доз возможны единичные случаи запоров.
Особые указания
препарат Белый Уголь при применении его в комплексной терапии следует принимать за 1 ч до приема других пероральных лекарственных средств, чтобы предотвратить снижение их эффективности.
Поскольку препарат Белый Уголь не содержит сахара, его можно применять у пациентов с сахарным диабетом.
Лекарственное средство содержит сорбит, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Решение о приеме препарата Белый Уголь в период беременности и кормления грудью принимает врач, учитывая соотношение польза/риск.
Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата Белый Уголь и ацетилсалициловой кислоты могут усиливаться процессы дезагрегации тромбоцитов.
В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Белый Уголь оказывает синергическое действие: способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня ХС ЛПВП.
Передозировка
о случаях передозировки сообщений не было.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.