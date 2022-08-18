фармакодинамика. Препарат Белый Уголь — энтеросорбент, активным веществом которого является кремния диоксид. Высокая дисперсность кремния диоксида обеспечивает большую активную поверхность сорбции и, следовательно, сорбционную емкость препарата. Непористая структура частиц кремния диоксида обеспечивает высокую скорость сорбции. Отсутствие пор также объясняет слабую сорбцию низкомолекулярных соединений, в том числе минеральных веществ и витаминов.

Кремния диоксид имеет значительную адсорбционную активность относительно веществ белковой природы, способствует выведению из организма экзо- и эндотоксинов, токсических продуктов неполного распада больших органических соединений, патогенных антигенов и аллергенов микробного или иного происхождения. Благодаря наличию на поверхности микроорганизмов различных белковых структур высокодисперсный диоксид кремния активно сорбирует патогенную микрофлору в кишечнике — до 1010 микробных тел на 1 г вещества, обеспечивает выраженный противомикробный и антидиарейный эффекты. Антидиарейный эффект кремния диоксида заключается в обволакивании слизистой оболочки кишечника, препятствии адгезии микроорганизмов и их колонизации, а также блокировании действия стимуляторов секреции жидкости в кишечнике (дезоксихолат натрия, цАМФ и серотонин) путем воздействия на соответствующие рецепторы. Дополнительным механизмом антидиарейного действия является структурирование кишечного содержимого через выраженные гидрофильные свойства кремния диоксида.

Кремния диоксид способствует перемещению из внутренней среды организма (кровь, лимфа, интерстиций) в пищеварительный тракт различных токсических продуктов, в том числе средних молекул, олигопептидов, аминов и других веществ, за счет концентрационных и осмотических градиентов с последующим связыванием и выведением из организма.

Кремния диоксид обладает выраженными адсорбционными свойствами в отношении ХС, желчных пигментов (в частности билирубина), фосфолипидов, моносахаридов и белков (300–600 мг на 1 г сорбента), содержащих первичную аминогруппу. Сорбция желчных пигментов и ХС происходит непосредственно в ЖКТ в составе мицеллярных комплексов с белками и фосфолипидами и может составлять несколько миллиграммов на 1 г сорбента.

Микрокристаллическая целлюлоза, входящая в состав лекарственного средства Белый Уголь, дополняет адсорбционные свойства диоксида кремния, связывая ХС и тяжелые металлы. Набухшие волокна микрокристаллической целлюлозы, продвигаясь вдоль кишечника, механическим путем очищают поверхность его слизистой оболочки.

Фармакокинетика. Кремния диоксид проявляет химическую и микробиологическую стойкость: он не разлагается в органических растворителях и биологических жидкостях, в том числе в желудочном соке, а структура его частиц не меняется при изменении рН. Кремния диоксид не кумулируется в организме.

Более 99% кремния диоксида в неизмененном виде выводится через ЖКТ вместе с калом.

При пероральном приеме в системный кровоток проникает менее 1% кремния диоксида и выводится почками с мочой.