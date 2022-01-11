перед началом лечения препаратом следует проконсультироваться с врачом.

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, может затруднить их диагностику. Не использовать для устранения острой боли в животе до выяснения причины.

При применении лекарственного средства следует отказаться от употребления алкоголя и препаратов, угнетающих ЦНС.

Препарат следует применять с осторожностью пациентам:

с имеющимися аллергическими заболеваниями (в том числе поллинозом) или с такими заболеваниями в анамнезе из-за повышения риска аллергических реакций;

с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;

с сердечно-сосудистой недостаточностью;

со склонностью к артериальной гипотензии;

с наджелудочковой тахикардией;

с заболеванием почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит);

с нарушениями функции печени и/или почек.

С осторожностью применять пациентам с длительным алкогольным анамнезом, ослабленным лицам; лицам пожилого возраста из-за риска возникновения гипертермии и повышения частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительного тракта; при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача). Лекарственное средство применять с осторожностью при снижении перистальтики кишечника.

Следует немедленно отменить препарат и безотлагательно обратиться к врачу при появлении немотивированного озноба, лихорадки, боли в горле, затрудненном глотании, кровоточивости десен, побледнении кожных покровов, при появлении высыпаний на коже и слизистых оболочках, астении, при развитии вагинита или проктита. При появлении симптомов нарушения функции печени, в том числе желудочно-кишечных расстройств, желтухи и повышении уровня печеночных ферментов, необходимо прекратить применение препарата. Следует сообщить врачу о возникновении таких симптомов: приливы, потливость, головная боль, повышенная утомляемость, желтуха, тошнота, дискомфорт в области желудка, запор.

При применении препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выведения метаболита метамизола натрия, что не имеет клинического значения. При приеме препарата возможно развитие ортостатической гипотензии.

При применении препарата необходимо контролировать состав периферической крови (лейкоцитарную формулу).

Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом. Не рекомендуется регулярное длительное применение препарата из-за миелотоксичности метамизола натрия. При длительном применении препарата (более 7 сут) необходимо контролировать состав периферической крови (из-за миелотоксичности метамизола), функцию почек и печени.

При применении детям необходимо проводить постоянный врачебный контроль.

Курение снижает эффективность препарата.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится или появятся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения следует избегать управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.