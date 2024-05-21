Декспан плюс крем — комплексное средство, разработанное для ухода за сухой и поврежденной кожей у детей и взрослых.

Комбинация активных веществ (декспантенола, аллантоина и масла ши) способствует заживлению, восстановлению и активному увлажнению поврежденной кожи в период кормления грудью, при трещинах, ранах, ожогах (в том числе солнечных), опрелостях, в том числе у новорожденных, при дерматозах.

Декспантенол стимулирует процесс регенерации тканей, нормализует клеточный метаболизм, оказывает заживляющее действие.

Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, устраняет ее сухость и шелушение. Оказывает противовоспалительное действие.

Масло Ши стимулирует синтез коллагена. Оказывает смягчающее, увлажняющее и успокаивающее действие на сухую и поврежденную кожу.