ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ (DEXPAN PLUS CREAM) (275451) - инструкция по применению Косметические средства
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ инструкция по применению
Характеристика
Декспан плюс крем — комплексное средство, разработанное для ухода за сухой и поврежденной кожей у детей и взрослых.
Комбинация активных веществ (декспантенола, аллантоина и масла ши) способствует заживлению, восстановлению и активному увлажнению поврежденной кожи в период кормления грудью, при трещинах, ранах, ожогах (в том числе солнечных), опрелостях, в том числе у новорожденных, при дерматозах.
Декспантенол стимулирует процесс регенерации тканей, нормализует клеточный метаболизм, оказывает заживляющее действие.
Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, устраняет ее сухость и шелушение. Оказывает противовоспалительное действие.
Масло Ши стимулирует синтез коллагена. Оказывает смягчающее, увлажняющее и успокаивающее действие на сухую и поврежденную кожу.
Рекомендации по использованию
Декспан плюс крем необходимо наносить на чистый и сухой участок поврежденной кожи, аккуратно втирая до равномерного распределения. Использовать 1 или 2 раза в сутки или по рекомендации врача. Избегать попадания крема на слизистую оболочку глаза или в ротовую полость.
Условия хранения
при комнатной температуре 15–30 °C.