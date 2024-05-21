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ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ (DEXPAN PLUS CREAM) (275451) - инструкция по применению Косметические средства

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ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ (DEXPAN PLUS CREAM)
Цена в городе Киев
от 124,40 грн
Без рецепта
1 шт от 124,40 грн
В наличии в 663 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Крем
Вес
30 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ инструкция по применению

Характеристика

Декспан плюс крем — комплексное средство, разработанное для ухода за сухой и поврежденной кожей у детей и взрослых.
Комбинация активных веществ (декспантенола, аллантоина и масла ши) способствует заживлению, восстановлению и активному увлажнению поврежденной кожи в период кормления грудью, при трещинах, ранах, ожогах (в том числе солнечных), опрелостях, в том числе у новорожденных, при дерматозах.
Декспантенол стимулирует процесс регенерации тканей, нормализует клеточный метаболизм, оказывает заживляющее действие.
Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, устраняет ее сухость и шелушение. Оказывает противовоспалительное действие.
Масло Ши стимулирует синтез коллагена. Оказывает смягчающее, увлажняющее и успокаивающее действие на сухую и поврежденную кожу.

Рекомендации по использованию

Декспан плюс крем необходимо наносить на чистый и сухой участок поврежденной кожи, аккуратно втирая до равномерного распределения. Использовать 1 или 2 раза в сутки или по рекомендации врача. Избегать попадания крема на слизистую оболочку глаза или в ротовую полость.

Условия хранения

при комнатной температуре 15–30 °C.

ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем 30 г
от 124,40 грн
В наличии в 663 аптеках
Цены в аптеках
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем 30 г
от 124,40 грн
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