Но-Шпа® таблетки (No-Spa® tablets)
Но-Шпа таблетки инструкция по применению
Состав
Дротаверина гидрохлорид - 40 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дротаверин — производное изохинолина, который оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы (ФДЭ) ІV, вызывая увеличение концентрации цАМФ и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) приводит к расслаблению гладких мышц.
In vitro дротаверин угнетает действие фермента ФДЭ ІV и не влияет на действие изоферментов ФДЭ ІІІ и ФДЭ V. ФДЭ ІV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому избирательные ингибиторы этого фермента могут быть полезными для лечения заболеваний, которые сопровождаются двигательной гиперфункцией, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы ЖКТ.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в большей степени изоферментом ФДЭ ІІІ, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, которое не обладает значительными побочными эффектами со стороны сердечно-сосудистой системы и сильным терапевтическим действием на эту систему.
Дротаверин эффективен при спазмах гладких мышц как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкие мышцы желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации. Усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина более эффективно, чем действие папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина в отличие от папаверина является то, что после его парентерального введения не отмечено такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.
Фармакокинетика. Абсорбция. Дротаверин быстро и полностью абсорбируется как после перорального применения, так и парентерального введения.
Распределение. Он в высокой степени (95–98%) связывается с альбуминами плазмы крови, с альфа- и бета-глобулинами. Cmax достигается в течение 45–60 мин после перорального применения.
Биотрансформация. После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.
Выведение. Т½ составляет 8–10 ч. За 72 ч дротаверин практически полностью выводится из организма, более чем 50% выводится с мочой и приблизительно 30% — с калом. В основном дротаверин выводится в виде метаболитов, в неизмененной форме в моче не выявляется.
Показания Но-Шпа таблетки
спазмы гладких мышц, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит.
Спазмы гладких мышц при заболеваниях мочевыводящих путей: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря.
Как вспомогательное лечение при:
- спазмах гладких мышц ЖКТ — язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздраженного кишечника, сопровождающемся метеоризмом;
- головной боли напряжения;
- гинекологических заболеваниях (дисменорея).
Применение Но-Шпа таблетки
взрослые: рекомендованная доза составляет 120–240 мг/сут в 2–3 приема.
Дети: применение дротаверина детям в клинических исследованиях не изучали; если же применение дротаверина необходимо, то:
для детей в возрасте 6–12 лет: максимальная суточная доза составляет 80 мг, разделенная на 2 приема.
для детей в возрасте старше 12 лет: максимальная суточная доза составляет 160 мг, разделенная на 2–4 приема.
Данных по применению препарата детям до 6 лет нет.
Перед началом применения таблеток Но-шпа в дозирующем контейнере необходимо удалить защитную ленту под крышкой и защитную наклейку на дне контейнера.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дротаверину или любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Побочные эффекты
побочные реакции, отмечаемые при клинических исследованиях и, возможно, обусловленные приемом дротаверина, классифицированы по органам и системам, а также по частоте возникновения: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна: не может быть рассчитана согласно имеющимся данным.
Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, головокружение, бессонница.
Желудочно-кишечные нарушения: редко — тошнота, запор, рвота.
Особые указания
применять с особой осторожностью при артериальной гипотензии.
Каждая таблетка препарата Но-шпа содержит 52 мг лактозы. Не применять для лечения больных, страдающих редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Как показали результаты ретроспективных клинических исследований и исследований на животных, пероральное применение препарата не оказывало каких-либо признаков прямого или непрямого воздействия на беременность, эмбриональное развитие, роды и послеродовое развитие. Однако необходимо с осторожностью назначать препарат в период беременности.
Кормление грудью. Из-за отсутствия данных в период кормления грудью применение препарата не рекомендуется.
Фертильность. Данные по влиянию на фертильность у людей отсутствют.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 6 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Если у пациентов после применения препарата наблюдается головокружение, они должны избегать потенциально опасных занятий, таких как управление автомобилем и выполнение работ, требующих повышенного внимания.
Взаимодействия
ингибиторы ФДЭ (такие как папаверин) снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с леводопой, так как антипаркинсонический эффект последней снижается и наблюдается усиление тремора и ригидности.
Передозировка
симптомы: при значительной передозировке дротаверина отмечали нарушения сердечного ритма и проводимости, в том числе полную блокаду пучка Гиса и остановку сердца, которые могут быть летальными.
При передозировке пациент должен находиться под тщательным наблюдением врача и получать симптоматическое лечение, в том числе вызвать рвоту и/или промыть желудок.
Условия хранения
в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.