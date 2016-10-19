Фармакодинамика.

Препарат оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, а также вызывает умеренный рефлекторный сосудорасширяющий (коронаролитический) эффект путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки ротовой полости. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата высвобождаются физиологически активные соединения — гистамин, кинины и т.п.

Фармакокинетика.

При сублингвальном применении препарат абсорбируется из слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.

После всасывания препарат биотрансформуется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.