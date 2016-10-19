Валидол-Лубныфарм (Validolum-Lubnypharm) (2726) - инструкция по применению ATC-классификация
Валидол-Лубныфарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит раствор ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой — 60 мг;
вспомогательные вещества: сахар-песок рафинированный, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: цельные правильные круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых плоские, края поверхностей скошены, с риской для деления, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, характерного запаха ментола и холодящего вкуса. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и порошкоподобный налет.
Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные кардиологические препараты.
Код АТХ С01Е Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, а также вызывает умеренный рефлекторный сосудорасширяющий (коронаролитический) эффект путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки ротовой полости. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата высвобождаются физиологически активные соединения — гистамин, кинины и т.п.
Фармакокинетика.
При сублингвальном применении препарат абсорбируется из слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.
После всасывания препарат биотрансформуется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.
Показания
Приступы стенокардии легкой степени тяжести, неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь (симптоматическая терапия); головная боль, связанная с приемом нитратов.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Уменьшает выраженность головной боли, обусловленной приемом нитратов. Потенцирование седативного и антигипертензивного эффектов возможно при одновременном приеме с другими психотропными и антигипертензивными средствами, опиоидными анальгетиками, средствами для наркоза и алкоголем.
Особенности применения
В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.
Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам, больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Таблетки держать во рту (под языком) до полного рассасывания. Разовая доза для взрослых составляет 1–2 таблетки; суточная доза — 2–4 таблетки.
При необходимости суточную дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза — 600 мг.
Продолжительность лечения — до 7 дней.
Дети
Опыта применения препарата для лечения детей нет.
Побочные реакции
Дискомфорт в животе; реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, зуд, высыпания.
При продолжительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение, кратковременная артериальная гипотензия, сонливость, которые быстро проходят самостоятельно.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 8 °С до 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 60 мг №6, №10 в блистерах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Лубныфарм».