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Валидол-Лубныфарм (Validolum-Lubnypharm) (2726) - инструкция по применению ATC-классификация

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Валидол-Лубныфарм (Validolum-Lubnypharm)
Цена в городе Киев
от 92,64 грн
Без рецепта
100 шт, 60 мг от 92,64 грн 10 шт, 60 мг от 19,00 грн 10 шт, 60 мг от 16,47 грн 6 шт, 60 мг от 8,72 грн 100 шт, 60 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
60 мг
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-група
C01E X Различные комбинированные кардиологические препараты
Регистрационное удостоверение
UA/4697/01/01 от 19.10.2016
Международное название
MENTHOL SOLITION IN ISOVALERAT (МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛИЗОВАЛЕРАТЕ)

Валидол-Лубныфарм инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит раствор ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой — 60 мг;

вспомогательные вещества: сахар-песок рафинированный, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: цельные правильные круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых плоские, края поверхностей скошены, с риской для деления, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, характерного запаха ментола и холодящего вкуса. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и порошкоподобный налет.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные кардиологические препараты.

Код АТХ С01Е Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, а также вызывает умеренный рефлекторный сосудорасширяющий (коронаролитический) эффект путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки ротовой полости. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата высвобождаются физиологически активные соединения — гистамин, кинины и т.п.

Фармакокинетика.

При сублингвальном применении препарат абсорбируется из слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.

После всасывания препарат биотрансформуется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.

Показания

Приступы стенокардии легкой степени тяжести, неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь (симптоматическая терапия); головная боль, связанная с приемом нитратов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Уменьшает выраженность головной боли, обусловленной приемом нитратов. Потенцирование седативного и антигипертензивного эффектов возможно при одновременном приеме с другими психотропными и антигипертензивными средствами, опиоидными анальгетиками, средствами для наркоза и алкоголем.

Особенности применения

В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам, больным сахарным диабетом.

Способ применения и дозы

Таблетки держать во рту (под языком) до полного рассасывания. Разовая доза для взрослых составляет 1–2 таблетки; суточная доза — 2–4 таблетки.

При необходимости суточную дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза — 600 мг.

Продолжительность лечения — до 7 дней.

Дети

Опыта применения препарата для лечения детей нет.

Побочные реакции

Дискомфорт в животе; реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, зуд, высыпания.

При продолжительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение, кратковременная артериальная гипотензия, сонливость, которые быстро проходят самостоятельно.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки по 60 мг №6, №10 в блистерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Лубныфарм».

Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм таблетки 60 мг блистер в пачке, №100
от 92,64 грн
В наличии в 187 аптеках
Цены в аптеках
Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм таблетки 60 мг блистер в пачке, №100
от 92,64 грн
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