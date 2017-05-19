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Глицерин (Glycerin) (26786) - инструкция по применению Косметические средства

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Глицерин (Glycerin)
Цена в городе Киев
от 25,50 грн
Без рецепта
1 шт, 85 % от 25,50 грн 1 шт, 85 % от 23,00 грн 1 шт, 85 % от 52,70 грн 1 шт, 85 % от 77,00 грн 1 шт, 85 % от 26,00 грн 1 шт от 23,33 грн 1 шт, 85 % от 15,00 грн 1 шт от 27,50 грн 1 шт, 85 % от 28,50 грн 1 шт, 85 % Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 580 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Дозировка
85 %
Вес
25 г
ATC-група
D02A X Прочие смягчающие и защитные средства
Косметические средства
1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте 06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
UA/7463/01/01 от 19.05.2017
Международное название
GLYCEROLUM (ГЛИЦЕРОЛ)

Глицерин инструкция по применению

Показания к применению

Для смягчения кожи и обработки слизистых оболочек.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность. Наличие поврежденной кожи (трещины, открытые раны).

Способ применения

Внешне обрабатывают кожу и слизистые оболочки, делают аппликации 30% раствором на сухую кожу.

Категория отпуска

Без рецепта.

Глицерин
Глицерин жидкость 85 % флакон 25 г, №1
от 25,50 грн
В наличии в 580 аптеках
Цены в аптеках
Глицерин
Глицерин жидкость 85 % флакон 25 г, №1
от 25,50 грн
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