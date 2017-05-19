Глицерин (Glycerin) (26786) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 25,50 грн
Без рецепта
Производитель
Виола ФФ
Форма выпуска
Жидкость
Дозировка
85 %
Вес
25 г
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
UA/7463/01/01 от 19.05.2017
Международное название
Глицерин инструкция по применению
Показания к применению
Для смягчения кожи и обработки слизистых оболочек.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Наличие поврежденной кожи (трещины, открытые раны).
Способ применения
Внешне обрабатывают кожу и слизистые оболочки, делают аппликации 30% раствором на сухую кожу.
Категория отпуска
Без рецепта.
Глицерин жидкость 85 % флакон 25 г, №1
от 25,50 грн