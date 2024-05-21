Гепаризин капсулы (Heparhizine capsules) (255409) - инструкция по применению Диетические добавки
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Гепаризин капсулы инструкция по применению
Характеристика
по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимой серосодержащей аминокислоты — метионина и природных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которого со стероидными гормонами обусловливает его биологическую активность (противовирусное, противовоспалительное, антиаллергическое, иммуномодулирующее свойство) с целью:
- улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения;
- эффективной антивирусной защиты от проникновения вирусов;
- повышения умственной работоспособности;
- улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматите и экземе.
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды, детям в возрасте от 3 лет и старше — по 1 капсуле 3 раза в сутки после приема пищи; запивать питьевой водой. Длительность употребления определяет врач индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов, острые вирусные гепатиты, АГ, период беременности и кормления грудью.
Особые указания
не превышать рекомендованную суточную дозу. Диетическую добавку Гепаризин не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25° С.