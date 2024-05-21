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Гепаризин капсулы (Heparhizine capsules) (255409) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гепаризин <I>капсулы</I> (Heparhizine <I>capsules</I>)
Цена в городе Киев
Без рецепта
40 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепаризин капсулы инструкция по применению

Характеристика

по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимой серосодержащей аминокислоты — метионина и природных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которого со стероидными гормонами обусловливает его биологическую активность (противовирусное, противовоспалительное, антиаллергическое, иммуномодулирующее свойство) с целью:

  • улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения;
  • эффективной антивирусной защиты от проникновения вирусов;
  • повышения умственной работоспособности;
  • улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматите и экземе.

Рекомендации по употреблению

употреблять взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды, детям в возрасте от 3 лет и старше — по 1 капсуле 3 раза в сутки после приема пищи; запивать питьевой водой. Длительность употребления определяет врач индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов, острые вирусные гепатиты, АГ, период беременности и кормления грудью.

Особые указания

не превышать рекомендованную суточную дозу. Диетическую добавку Гепаризин не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25° С.