по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимой серосодержащей аминокислоты — метионина и природных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которого со стероидными гормонами обусловливает его биологическую активность (противовирусное, противовоспалительное, антиаллергическое, иммуномодулирующее свойство) с целью:

улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения;



эффективной антивирусной защиты от проникновения вирусов;



повышения умственной работоспособности;



улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматите и экземе.

