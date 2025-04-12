Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5–2 ч до или через 2 ч после еды или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза — 45 г.

Для детей в возрасте от рождения до 5 лет: разовая доза составляет 5 г (чайная ложка), суточная — 15 г; в возрасте 5 — 14 лет: разовая доза — 10 г (десертная ложка), суточная доза — 30 г.

Курс лечения –7 — 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний в течение первых 3 суток можно применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более длительное (до 1 месяца) применение препарата.