Прочие

Сорбентогель (Sorbentogel)

2 препарата
Сортировка: По популярности
Сорбентогель
Сорбентогель
Гель оральный 0,7 г/г контейнер 270 г коробка №1
Вертекс
Нет в наличии
Сорбентогель
Сорбентогель
Гель оральный 0,7 г/г контейнер 135 г коробка №1
Вертекс
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для Сорбентогель гель оральный 0,7 г/г контейнер 270 г коробка №1

Сорбентогель инструкция по применению

Инструкция указана для Сорбентогель гель оральный 0,7 г/г контейнер 270 г коробка №1

Состав

действующее вещество: гидрогель метилкремниевой кислоты;

1 г препарата содержит гидрогеля метилкремниевой кислоты 0,7 г;

вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель оральный.

Основные физико-химические свойства: однородная гелеобразная масса от белого до почти белого цвета без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Антидиарейные препараты, средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Энтеросорбенты. Другие энтеросорбенты. Код АТС А07В.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Сорбентогель — инертное кремнийорганическое соединение. При применении оказывает сорбционное действие. Лекарственное средство эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсичные вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма.

Препарат устраняет проявления токсикоза, улучшает детоксикационную функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.

Покрывая слизистую желудка и кишечника, препарат защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.

Фармакокинетика.

Сорбентогель не всасывается из кишечника и не претерпевает метаболических или химических превращений.

Показания

В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности; при токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазе разной этиологии; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью, при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; при гнойно-септических и воспалительных процессах, сопровождающихся интоксикацией; при токсикозах беременных первой половины беременности; в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Противопоказания

Острая кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы

Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5–2 ч до или через 2 ч после еды или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза — 45 г.

Для детей в возрасте от рождения до 5 лет: разовая доза составляет 5 г (чайная ложка), суточная — 15 г; в возрасте 5 — 14 лет: разовая доза — 10 г (десертная ложка), суточная доза — 30 г.

Курс лечения –7 — 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний в течение первых 3 суток можно применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более длительное (до 1 месяца) применение препарата.

Дети

Лекарственное средство можно применять детям с рождения. Детям в возрасте младше 2 лет перед применением разовую дозу можно смешивать с небольшим количеством воды.

Побочные реакции

При приеме лекарственного средства возможны диспепсические явления. В первые дни приема препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения пациентам, предрасположенным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактулоза, пикосульфат натрия).

Срок годности

2 года со дня производства препарата в упаковке «in bulk».

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Не допускать замораживания. После замораживания теряет свои свойства.

После вскрытия упаковки хранить в тех же условиях в плотно закрытой таре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 135 г, 270 г или 405 г в контейнере в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая фирма "Вертекс".

Характеристики
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Гель оральный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,7 г/г
Вес
270 г
ATC-группа
Регистрация
UA/14843/01/01 от 26.01.2021
Международное название