Сорбентогель (Sorbentogel)
Сорбентогель инструкция по применению
Состав
действующее вещество: гидрогель метилкремниевой кислоты;
1 г препарата содержит гидрогеля метилкремниевой кислоты 0,7 г;
вспомогательное вещество: вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель оральный.
Основные физико-химические свойства: однородная гелеобразная масса от белого до почти белого цвета без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Антидиарейные препараты, средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Энтеросорбенты. Другие энтеросорбенты. Код АТС А07В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Сорбентогель — инертное кремнийорганическое соединение. При применении оказывает сорбционное действие. Лекарственное средство эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсичные вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма.
Препарат устраняет проявления токсикоза, улучшает детоксикационную функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.
Покрывая слизистую желудка и кишечника, препарат защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.
Фармакокинетика.
Сорбентогель не всасывается из кишечника и не претерпевает метаболических или химических превращений.
Показания
В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности; при токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазе разной этиологии; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью, при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; при гнойно-септических и воспалительных процессах, сопровождающихся интоксикацией; при токсикозах беременных первой половины беременности; в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.
Противопоказания
Острая кишечная непроходимость.
Способ применения и дозы
Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5–2 ч до или через 2 ч после еды или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.
Для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза — 45 г.
Для детей в возрасте от рождения до 5 лет: разовая доза составляет 5 г (чайная ложка), суточная — 15 г; в возрасте 5 — 14 лет: разовая доза — 10 г (десертная ложка), суточная доза — 30 г.
Курс лечения –7 — 14 суток.
При тяжелых формах заболеваний в течение первых 3 суток можно применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более длительное (до 1 месяца) применение препарата.
Дети
Лекарственное средство можно применять детям с рождения. Детям в возрасте младше 2 лет перед применением разовую дозу можно смешивать с небольшим количеством воды.
Побочные реакции
При приеме лекарственного средства возможны диспепсические явления. В первые дни приема препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения пациентам, предрасположенным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактулоза, пикосульфат натрия).
Срок годности
2 года со дня производства препарата в упаковке «in bulk».
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не допускать замораживания. После замораживания теряет свои свойства.
После вскрытия упаковки хранить в тех же условиях в плотно закрытой таре.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 135 г, 270 г или 405 г в контейнере в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая фирма "Вертекс".