принимают внутрь 3 раза в сутки в промежутках между приемами пищи и лекарственных препаратов (за 1,5–2 ч до и не ранее чем через 2 ч после еды или приема лекарственных препаратов). Суточная доза для взрослых — 45 г. Перед применением 15 г (1 столовая ложка) пасту растирают, прибавляют 30 мл воды и размешивают до получения пастообразной суспензии. Продолжительность курса лечения — 7–14 дней. При тяжелых формах интоксикации в течение первых 3 дней назначают удвоенную дозу; при необходимости возможен длительный (>6 мес) прием (при циррозе печени, механической желтухе и т.п.).