КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНИЕВАЯ* (ACIDUM METHYLSILICICUM*) Действующее вещество
гидрогель метилкремниевой кислоты относится к группе энтеросорбентов. При приеме внутрь оказывает общее детоксикационное действие. Адсорбирует из кишечного содержимого и крови (трансмембранно из капилляров ворсинок слизистой оболочки кишечника) и выводит из организма токсические вещества, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды, устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели лабораторных исследований крови и мочи, оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, защищая ее от воздействия агрессивных факторов и предупреждая возникновение эрозивно-язвенных дефектов. Не всасывается в пищеварительном тракте.
дезинтоксикация при различных патологических состояниях — урологических заболеваниях, сопровождающихся почечной недостаточностью (пиелонефрит, поликистоз почек, нефролитиаз, гиперуремия у больных с подагрой и др.); токсико-инфекционных поражениях печени (токсический гепатит, вирусный гепатит А и В) и холестазе различной этиологии, сопровождающихся печеночной недостаточностью и аллергическими реакциями; гастрите и энтероколите, пищевой токсикоинфекции, алкогольной интоксикации; сердечно-сосудистых, кожных заболеваниях (дерматит и др.); атопической и инфекционно-аллергической БА, нарушениях обмена веществ; ожоговой болезни, перитоните, гнойно-септических и других патологических процессах.
принимают внутрь 3 раза в сутки в промежутках между приемами пищи и лекарственных препаратов (за 1,5–2 ч до и не ранее чем через 2 ч после еды или приема лекарственных препаратов). Суточная доза для взрослых — 45 г. Перед применением 15 г (1 столовая ложка) пасту растирают, прибавляют 30 мл воды и размешивают до получения пастообразной суспензии. Продолжительность курса лечения — 7–14 дней. При тяжелых формах интоксикации в течение первых 3 дней назначают удвоенную дозу; при необходимости возможен длительный (>6 мес) прием (при циррозе печени, механической желтухе и т.п.).
у пациентов с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью может наблюдаться индивидуальная непереносимость вследствие выраженного диспептического синдрома (отвращение к еде и рвота), проходящая после приема первых доз геля. При гиперацидном гастрите перед первыми 2–3 приемами необходим прием щелочных препаратов (например ½ чайной ложки натрия гидрокарбоната и др.).