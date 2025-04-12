Если врач не назначил другое, препарат применяют по 1 таблетке один раз в день, желательно в одно и то же время (утром или вечером).

Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

Не следует применять двойную дозу, если Вы пропустили один прием.

Терапевтический эффект наступает не сразу. Рекомендуемый период лечения — 6 недель. Не следует применять препарат более 6 месяцев без консультации врача.