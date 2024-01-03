КЛОПОГОН КИСТЕВИДНЫЙ* (CIMICIFUGA RACEMOSA*) Действующее вещество
препараты клопогона оказывают спазмолитическое, седативное, мочегонное, потогонное, отхаркивающее действие, применяются при нарушениях менструального цикла и предменструальном синдроме. Экстракт корневища клопогона проявляет эстрогеноподобную активность. За счет сродства к рецепторам эстрогенов в гипоталамусе приводит к уменьшению выделения РФ ЛГ и последующему снижению секреции ЛГ передней долей гипофиза. Уменьшение секреции гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегетососудистых нарушений, возникающих в преклимактерический и климактерический период и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ. Терапевтический эффект проявляется через 2 нед от начала лечения.
вегетососудистые и психоэмоциональные расстройства в преклимактерический и климактерический периоды, в том числе ощущение жара, повышенная потливость, возбудимость, расстройства сна, депрессия.
применяют длительно. Назначают внутрь по 20 мг или по 30 капель 2 раза в сутки. Курс лечения — не более 6 мес.
повышенная чувствительность к препаратам клопогона.
преходящая боль в эпигастральной области, одышка, сердцебиение, синусовая брадикардия, головная боль, повышение АД, кожная сыпь и зуд.
продолжительность применения без контроля врача не должна превышать 6 мес.
может изменять эффекты гипотензивных препаратов, эстрогенов, противодиабетических средств.
не описана.