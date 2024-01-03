препараты клопогона оказывают спазмолитическое, седативное, мочегонное, потогонное, отхаркивающее действие, применяются при нарушениях менструального цикла и предменструальном синдроме. Экстракт корневища клопогона проявляет эстрогеноподобную активность. За счет сродства к рецепторам эстрогенов в гипоталамусе приводит к уменьшению выделения РФ ЛГ и последующему снижению секреции ЛГ передней долей гипофиза. Уменьшение секреции гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегетососудистых нарушений, возникающих в преклимактерический и климактерический период и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ. Терапевтический эффект проявляется через 2 нед от начала лечения.