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Активные вещества — “К”КЛОПОГОН КИСТЕВИДНЫЙ* (CIMICIFUGA RACEMOSA*)

КЛОПОГОН КИСТЕВИДНЫЙ* (CIMICIFUGA RACEMOSA*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Климадинон® таблетки, покрытые оболочкой, № 60; Bionorica SE
Климадинон® Таблетки, покрытые оболочкой, № 60 Bionorica SE
В 888 аптеках
от 279,20 грн
Цены в аптеках
Симидона Форте таблетки, 13 мг, блистер, № 30; Amaxa LTD
Симидона Форте Таблетки, 13 мг, блистер, № 30 Amaxa LTD
В 819 аптеках
от 497,20 грн
Цены в аптеках
Климадинон® капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Климадинон® Капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 496 аптеках
от 207,07 грн
Цены в аптеках
Симидона Уно таблетки, 6,5 мг, блистер, № 30; Amaxa LTD
Симидона Уно Таблетки, 6,5 мг, блистер, № 30 Amaxa LTD
В 52 аптеках других городов
от 261,72 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: экстракт корневища в виде капсул и таблеток, р-ра для приема внутрь, капли оральные.

препараты клопогона оказывают спазмолитическое, седативное, мочегонное, потогонное, отхаркивающее действие, применяются при нарушениях менструального цикла и предменструальном синдроме. Экстракт корневища клопогона проявляет эстрогеноподобную активность. За счет сродства к рецепторам эстрогенов в гипоталамусе приводит к уменьшению выделения РФ ЛГ и последующему снижению секреции ЛГ передней долей гипофиза. Уменьшение секреции гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегетососудистых нарушений, возникающих в преклимактерический и климактерический период и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ. Терапевтический эффект проявляется через 2 нед от начала лечения.

вегетососудистые и психоэмоциональные расстройства в преклимактерический и климактерический периоды, в том числе ощущение жара, повышенная потливость, возбудимость, расстройства сна, депрессия.

применяют длительно. Назначают внутрь по 20 мг или по 30 капель 2 раза в сутки. Курс лечения — не более 6 мес.

повышенная чувствительность к препаратам клопогона.

преходящая боль в эпигастральной области, одышка, сердцебиение, синусовая брадикардия, головная боль, повышение АД, кожная сыпь и зуд.

продолжительность применения без контроля врача не должна превышать 6 мес.

может изменять эффекты гипотензивных препаратов, эстрогенов, противодиабетических средств.

не описана.