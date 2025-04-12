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Максисорб (Maxisorb)

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Максисорб
Максисорб
Порошок для оральной суспензии 2 г флакон №12
Украинская фармацевтическая компания
от 153,60 грн
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Максисорб
Максисорб
Порошок для оральной суспензии 12 г флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
от 51,00 грн
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Инструкция указана для Максисорб порошок для оральной суспензии 2 г флакон №12

Максисорб инструкция по применению

Инструкция указана для Максисорб порошок для оральной суспензии 2 г флакон №12

Состав

действующее вещество: диоксид кремния;

1 пакетик содержит 1 г диоксида кремния;

1 банка содержит 2 г диоксида кремния;

1 флакон содержит 12 г диоксида кремния.

Лекарственная форма

Порошок для оральной суспензии.

Основные физико-химические свойства: белый или почти белый, светлый, мелкодисперсный, аморфный порошок.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Код АТС А07В С.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат сорбционного действия. Путем адсорбции связывает и выводит из организма токсины экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в кишечнике.

Фармакокинетика.

Препарат практически не всасывается в кишечнике.

Показания

Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся диарейным синдромом (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции); в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к лекарственному средству. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистых оболочек тонкого и толстого отделов кишечника, непроходимость кишечника. Возраст младше 1 года.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении препарата и ацетилсалициловой кислоты усиливается процесс дезагрегации тромбоцитов.

В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Максисорб проявляет синергическое действие — способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.

Применение лекарственного средства Максисорб при интракорпоральной сорбционной детоксикации в сочетании со стандартными растворами антисептиков (бифуран, трифуран) повышает эффективность лечения гнойно-воспалительных заболеваний.

О одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Запрещается применение сухого порошка внутрь. Диоксид кремния применяют за 1 час до приема пищи или других лекарственных средств из-за возможности их абсорбции и, соответственно, снижения эффективности.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до еды или применения лекарственных средств.

Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию вводят в желудок через зонд.

Для приготовления суспензии охлажденную кипяченую воду в количестве 250 мл добавляют во флакон, содержащий 12 г препарата; 20 мл полученной суспензии (полная столовая ложка) содержит содержит 1 г препарата.

При применении меньшей дозы препарат из банки (2 г) или пакетика (1 г) высыпают в стакан, затем в него добавляют охлажденную кипяченую воду из расчета 20 мл на 1 г препарата и слегка взбалтывают.

Для детей в возрасте 1 — 7 лет суточная доза составляет 150–200 мг на 1 кг массы тела. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3–4 приема.

Суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 7 лет составляет 12 г. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3 приема.

Приготовленную суспензию следует хранить при температуре 2 — 8 °С не более 24 часов.

При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы, не превышающей половину суточной нормы. Курс лечения — 3–5 дней, при необходимости может быть увеличен до 10–15 суток.

Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7–10 дней и зависит от тяжести течения заболевания.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 1 года.

Побочные реакции

В редких случаях возможна временная задержка стула.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 12 г во флаконе № 1, по 2 г в банке № 12 по 1 г в пакетике № 24.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Биолек».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Заявитель

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Местонахождение заявителя

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.

Характеристики
Производитель
Украинская фармацевтическая компания
Форма выпуска
Порошок для оральной суспензии
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
2 г
Количество штук в упаковке
12 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/14999/01/01 от 22.02.2021
Международное название