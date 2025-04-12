Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до еды или применения лекарственных средств.

Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию вводят в желудок через зонд.

Для приготовления суспензии охлажденную кипяченую воду в количестве 250 мл добавляют во флакон, содержащий 12 г препарата; 20 мл полученной суспензии (полная столовая ложка) содержит содержит 1 г препарата.

При применении меньшей дозы препарат из банки (2 г) или пакетика (1 г) высыпают в стакан, затем в него добавляют охлажденную кипяченую воду из расчета 20 мл на 1 г препарата и слегка взбалтывают.

Для детей в возрасте 1 — 7 лет суточная доза составляет 150–200 мг на 1 кг массы тела. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3–4 приема.

Суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 7 лет составляет 12 г. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3 приема.

Приготовленную суспензию следует хранить при температуре 2 — 8 °С не более 24 часов.

При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы, не превышающей половину суточной нормы. Курс лечения — 3–5 дней, при необходимости может быть увеличен до 10–15 суток.

Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7–10 дней и зависит от тяжести течения заболевания.