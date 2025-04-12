Максисорб (Maxisorb)
Максисорб инструкция по применению
Состав
действующее вещество: диоксид кремния;
1 пакетик содержит 1 г диоксида кремния;
1 банка содержит 2 г диоксида кремния;
1 флакон содержит 12 г диоксида кремния.
Лекарственная форма
Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый, светлый, мелкодисперсный, аморфный порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Энтеросорбенты. Код АТС А07В С.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат сорбционного действия. Путем адсорбции связывает и выводит из организма токсины экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в кишечнике.
Фармакокинетика.
Препарат практически не всасывается в кишечнике.
Показания
Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся диарейным синдромом (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции); в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к лекарственному средству. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистых оболочек тонкого и толстого отделов кишечника, непроходимость кишечника. Возраст младше 1 года.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении препарата и ацетилсалициловой кислоты усиливается процесс дезагрегации тромбоцитов.
В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Максисорб проявляет синергическое действие — способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.
Применение лекарственного средства Максисорб при интракорпоральной сорбционной детоксикации в сочетании со стандартными растворами антисептиков (бифуран, трифуран) повышает эффективность лечения гнойно-воспалительных заболеваний.
О одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
Особенности применения
Запрещается применение сухого порошка внутрь. Диоксид кремния применяют за 1 час до приема пищи или других лекарственных средств из-за возможности их абсорбции и, соответственно, снижения эффективности.
Способ применения и дозы
Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до еды или применения лекарственных средств.
Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию вводят в желудок через зонд.
Для приготовления суспензии охлажденную кипяченую воду в количестве 250 мл добавляют во флакон, содержащий 12 г препарата; 20 мл полученной суспензии (полная столовая ложка) содержит содержит 1 г препарата.
При применении меньшей дозы препарат из банки (2 г) или пакетика (1 г) высыпают в стакан, затем в него добавляют охлажденную кипяченую воду из расчета 20 мл на 1 г препарата и слегка взбалтывают.
Для детей в возрасте 1 — 7 лет суточная доза составляет 150–200 мг на 1 кг массы тела. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3–4 приема.
Суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 7 лет составляет 12 г. Суточную дозу препарата в виде суспензии разделить на 3 приема.
Приготовленную суспензию следует хранить при температуре 2 — 8 °С не более 24 часов.
При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы, не превышающей половину суточной нормы. Курс лечения — 3–5 дней, при необходимости может быть увеличен до 10–15 суток.
Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7–10 дней и зависит от тяжести течения заболевания.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Побочные реакции
В редких случаях возможна временная задержка стула.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
3 года.
Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 12 г во флаконе № 1, по 2 г в банке № 12 по 1 г в пакетике № 24.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.