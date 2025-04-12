Копаксон 40 (Copaxone 40)
Копаксон 40 инструкция по применению
Состав
Глатирамер ацетат - 40 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизмы, по которым глатирамера ацетат оказывает влияние на пациентов с рассеянным склерозом (РС), не выяснены полностью. Однако считается, что это происходит путем модифицирования иммунного процесса, который, как полагают на данное время, является ответственным за патогенез РС. Такая гипотеза поддерживается данными исследований, проведенных с целью изучения патогенеза экспериментального аллергического энцефаломиелита (ЭАЭ) — состояния, которое было вызвано у нескольких видов животных путем иммунизации на фоне полученного материала из ЦНС, содержащего миелин, и часто применяющегося как экспериментальная животная модель РС. Исследования на животных и с участием пациентов с РС свидетельствуют о том, что при применении глатирамера ацетата на периферии индуцируются и становятся активными глатирамера ацетатспецифические супрессорные Т-клетки.
Ремиттирующе-рецидивирующий РС. Данные об эффективности Копаксона 40, который вводили в виде п/к инъекций в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю с целью снижения частоты рецидивов, получены в ходе 12-месячного плацебо-контролируемого исследования. Общее количество подтвержденных рецидивов было избрано в качестве первичного критерия эффективности. Вторичные показатели магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые измерялись на 6-й и 12-й месяц, включали совокупное количество очагов и накопления контраста на Т2-взвешенных изображениях и совокупное количество очагов и накопления контраста на Т1-взвешенных изображениях.
1404 пациента рандомизировали в соотношении 2:1 по приему Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл (n=943) и плацебо (n=461). Обе группы лечения сравнивались по состоянию больных в начале исследования, клинической картине заболевания и показателям МРТ. У пациентов отмечали в среднем 2,0 рецидива за 2 года до периода отбора.
При применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл наблюдалось уменьшение общего количества рецидивов на 34,4% (p<0,0001) с относительным риском 0,656 и 95% доверительным интервалом (ДИ) [0,539–0,799].
При применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл наблюдались значительные и статистически значимые изменения в первичных и вторичных показателях эффективности, которые были сопоставимы с эффективностью лечения Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки.
В таблице ниже приведены значения первичных и вторичных показателей эффективности в группе пациентов, прошедших рандомизацию.
|Показатели результатов
|Скорректированные средние значения
|Показатель P
|Копаксон 40
(40 мг/мл) (n=943)
|Плацебо (n=461)
|Количество подтвержденных рецидивов в течение 12-месячной плацебо-контролируемой фазы исследования
|0,331
|0,505
|<0,0001
|Абсолютное снижение риска*
|–0,174 [от –0,2841 до –0,0639]
|Совокупное количество новых очагов и накопления контраста на Т2-взвешенных изображениях на 6-й и 12-й месяц исследования
|3,650
|5,592
|<0,0001
|Относительный риск** (95% доверительный интервал)
|0,653 [от 0,546 до 0,780]
|Совокупное количество очагов и накопления контраста на Т1-взвешенных изображениях на 6-й и 12-й месяц исследования
|0,905
|1,639
|<0,0001
|Относительный риск** (95% доверительный интервал)
|0,552 [от 0,436 до 0,699]
*Абсолютное снижение риска определялось как разница между скорректированным количеством подтвержденных рецидивов в течение 12 мес при применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю и скорректированным количеством подтвержденных рецидивов в течение 12 мес при применении плацебо.
**Относительный риск определялся как соотношение между скорректированным средним риском при применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю и скорректированным средним риском при применении плацебо.
Прямое сравнение безопасности при применении Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки и Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю в одном исследовании не проводилось.
В данном 12-месячном исследовании не получено свидетельств, что терапия препаратом Копаксон 40 влияет на прогрессирование инвалидизирующих изменений или на продолжительность рецидива.
Пока нет данных о применении Копаксона у 40 пациентов с первичным или вторичным прогрессированием заболевания.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования с участием пациентов не проводились. Данные in vitro и ограниченные данные исследований, проведенных с участием здоровых добровольцев, указывают на то, что при п/к применении глатирамера ацетата активное вещество легко абсорбируется, а большая часть дозы быстро распадается на более мелкие фрагменты уже в подкожной ткани.
Показания Копаксон 40
Копаксон 40 показан для лечения рецидивирующих форм РС. Копаксон 40 не назначают при первично- или вторично-прогрессирующем РС.
Применение Копаксон 40
для взрослых рекомендуемая доза составляет 40 мг глатирамера ацетата (один предварительно наполненный шприц), которая вводится п/к 3 раза в неделю. Перерыв между инъекциями должен составлять минимум 48 ч. Рекомендуется применять препарат в одни и те же дни каждую неделю.
Продолжительность лечения Копаксоном 40 не установлена.
Решение о продолжительности лечения принимает врач индивидуально для каждого случая.
Пациенты пожилого возраста. Применение Копаксона 40 у пациентов пожилого возраста специально не исследовалось.
Пациенты с нарушением функции почек. Специальных исследований по применению Копаксона 40 у пациентов с нарушением функции почек не проводилось.
Пациентам следует предоставить инструкции по технике самостоятельного введения препарата и обеспечить наблюдение врача во время первого самостоятельного введения и в последующие 30 мин.
С целью уменьшения вероятности возникновения раздражения или боли в месте инъекции каждое последующее введение препарата следует осуществлять в другое место. Препарат можно вводить в живот, руки, бедра и ягодицы.
Общие рекомендации по применению
При осуществлении инъекции препарата Копаксон 40 важно придерживаться нижеуказанных правил:
- вводить препарат только п/к;
- применять в дозе, которую назначил врач;
- использовать шприц для осуществления инъекции только один раз, неиспользованный препарат или остатки — уничтожить;
- не смешивать и не вводить Копаксон 40 одновременно с другими препаратами;
- при наличии в р-ре взвешенных частиц не применять этот предварительно наполненный шприц, следует взять другую упаковку.
Инструкции по применению
1. Перед введением препарата следует убедиться в наличии всего необходимого для инъекции:
- один блистер препарата Копаксон 40, который содержит предварительно наполненный шприц;
- утилизационный контейнер для использованных шприцев и игл.
2. Взять один блистер с заполненным шприцем из общей упаковки. Все неиспользованные шприцы необходимо хранить в оригинальной упаковке.
3. Если препарат хранился в холодильнике, следует выдержать блистер с предварительно наполненным шприцем при комнатной температуре не менее 20 мин и убедиться, что он нагрелся до комнатной температуры.
4. Перед введением препарата необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
5. Выбрать участок для инъекции. Возможные точки на теле для инъекций находятся на руках, бедрах, ягодицах, животе (околопупочной участок). Внутри каждого инъекционного участка есть много точек для укола. Следует каждый раз использовать другую точку для укола для уменьшения вероятности возникновения раздражения или боли в месте инъекции.
Необходимо постоянно менять точки инъекций внутри конкретного участка.
Не следует осуществлять инъекцию в одно и то же место.
Не следует использовать для инъекции болезненные точки, обесцвеченные участки кожи или участки с уплотнениями и узелками.
Рекомендовано расписать порядок изменения мест для осуществления инъекций и вносить соответствующие пометки в дневник инъекций. Некоторые участки тела являются неудобными для осуществления инъекции самостоятельно (например руки). В таких случаях может потребоваться посторонняя помощь.
6. Достать шприц из защитной блистерной упаковки, удалив бумажную маркировку.
7. Шприц взять в руку, которой пишут, и держать так, как карандаш. Снять защитный колпачок с иглы.
8. Слегка собрать кожу в складку большим и указательным пальцами.
9. Ввести иглу в кожу. Препарат вводят, равномерно нажимая на поршень шприца вниз до его полного опорожнения.
10. Удалить шприц с иглой движением вертикально вверх.
11. Использованный шприц положить в утилизационный контейнер.
Дети. Не проводилось клинических или фармакокинетических исследований с участием детей или подростков. Отсутствует достаточная информация о применении Копаксона 40 у детей (в возрасте до 18 лет) для того, чтобы предоставить какие-либо рекомендации по его применению. Поэтому не следует применять Копаксон 40 у данной возрастной категории.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
большая часть данных о безопасности применения глатирамера ацетата основана на опыте п/к введения препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки. Ниже приведены данные по безопасности глатирамера ацетата, полученные в результате 4 плацебо-контролируемых исследований при применении в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки и 1 плацебо-контролируемого исследования при применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю.
Прямое сравнение безопасности при применении Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки и Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю в одном исследовании не проводилось.
Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки. Во всех клинических исследованиях при применении Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл среди побочных реакций чаще всего возникали реакции в месте введения и отмечались у большинства пациентов, которые применяли препарат. В контролируемых исследованиях доля пациентов, у которых выявляли эти реакции хотя бы раз, была больше после лечения Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл (70%), чем после введения плацебо (37%). Реакции в месте введения, которые чаще всего наблюдались при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл по сравнению с плацебо, включали эритему, боль, новообразования, зуд, отек, воспаление и гиперчувствительность.
Реакции, связанные минимум с одним из таких симптомов, как вазодилатация, боль в груди, диспноэ, пальпитация или тахикардия, описывались как немедленные реакции, возникающие сразу после введения инъекции. Эти реакции могут возникать через несколько минут после инъекции Копаксон-Тева. По меньшей мере одна из перечисленных немедленных реакций после осуществления инъекции отмечена у 31% пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, по сравнению с 13% пациентов, получавших плацебо.
Все побочные реакции, которые чаще выявляли у пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, приведены ниже.
Эти данные получены в 4 базовых двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием 512 пациентов, которые применяли препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, и 509 пациентов, получавших плацебо в течение 36 мес. В 3 исследованиях по ремиттирующе-рецидивирующему РС всего было включено 269 пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, и 271 пациент группы применения плацебо в течение 35 мес. В 4-м клиническом исследовании участвовали пациенты с первым клиническим эпизодом, которые были определены как группа высокого риска по развитию клинически подтвержденного РС. В этом исследовании 243 пациента применяли препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл и 238 пациентов — плацебо в течение 36 мес.
Побочные реакции, перечисленные ниже, классифицированы по классам систем органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100).
Инфекции и инвазии: очень часто — инфекции, инвазии; часто — бронхит, гастроэнтерит, простой герпес*, средний отит, ринит, зубной абсцесс, вагинальный кандидоз*; нечасто — абсцесс, целлюлит, фурункул, опоясывающий лишай, пиелонефрит.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (в том числе кисты и полипы): часто — доброкачественные опухоли кожи, неоплазма; нечасто — рак кожи.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — лимфаденопатия*; нечасто — лейкоцитоз, лейкопения, увеличение селезенки, тромбоцитопения, аномальная морфология лимфоцитов.
Со стороны иммунной системы: часто — реакции гиперчувствительности.
Со стороны эндокринной системы: нечасто — зоб, гипертиреоз.
Метаболизм и нарушения пищеварения: часто — анорексия, увеличение массы тела*; нечасто — непереносимость алкоголя, подагра, гиперлипидемия, повышение уровня натрия в крови, снижение ферритина в плазме крови.
Со стороны психики: очень часто — беспокойство*, депрессия; часто — нервозность; нечасто — аномальные сновидения, спутанность сознания, эйфория, галлюцинации, враждебность, мания, расстройство личности, попытка самоубийства.
Со стороны нервной системы: очень часто — главная боль; часто — дисгевзия, гипертензия, мигрень, нарушения речи, обмороки, тремор*; нечасто — запястный туннельный синдром, расстройство познавательной способности, судороги, дисграфия, дислексия, дистония, моторная дисфункция, миоклонус, неврит, нейромышечная блокада, нистагм, паралич перонеального нерва, ступор, паралич, дефект поля зрения.
Со стороны органа зрения: часто — двоение в глазах, нарушения зрения*; нечасто — катаракта, поражение роговицы, сухость глаз, глазное кровотечение, опущение верхнего века, мидриаз, атрофия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и равновесия: часто — нарушение слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — вазодилатация*; часто — учащенное сердцебиение*, тахикардия*; нечасто — экстрасистолия, синусовая брадикардия, пароксизмальная тахикардия, варикозное расширение вен.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — одышка*; часто — кашель, сезонный ринит; нечасто — апноэ, ощущение удушья, носовое кровотечение, гипервентиляция, ларингоспазм, заболевания легких.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота*; часто — аноректальные расстройства, запор, зубной кариес, диспепсия, дисфагия, недержание кала, рвота*; нечасто — колит, кишечный полип, энтероколит, отрыжка, язва пищевода, периодонтит, ректальное кровотечение, увеличение слюнных желез.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — нарушения функциональных печеночных проб; нечасто — холелитиаз, увеличение печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь*; часто — экхимозы, гипергидроз, зуд, заболевания кожи*, крапивница; нечасто — ангионевротический отек, контактный дерматит, узелковая эритема, кожные узелки.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто — артралгия, боль в спине*; часто — боль в области шеи; нечасто — артрит, боль в боку, бурсит, мышечная атрофия, остеоартрит.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: часто — непроизвольное мочеиспускание, поллакиурия, задержка мочи; нечасто — гематурия, нефролитиаз, расстройства мочевого тракта, нарушения показателей общего анализа мочи.
Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние: нечасто — аборт.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — нагрубание молочных желез, эректильная дисфункция, опущение тазовых органов, приапизм, заболевания предстательной железы, аномальный мазок из шейки матки, тестикулярные расстройства, вагинальное кровотечение, вульвовагинальные расстройства.
Общие расстройства: очень часто — астения, боль в груди*, реакция в месте инъекции**, боль*; часто — озноб*, отек лица*, атрофия кожи в месте инъекции***, местная реакция*, периферический отек, отек, лихорадка; нечасто — киста, похмельный синдром, гипотермия, немедленные реакции в месте введения, воспаление, некроз кожи в месте инъекции, нарушения слизистой оболочки.
Травмы, отравления и осложнения: нечасто — поствакцинальный синдром.
*Количество случаев составляло более 2% (>2/100) в группе применения Копаксона 40 по сравнению с группой плацебо. Побочные реакции без символа* означают разницу в <2% или эквивалентную 2%.
**Термин «реакции в месте введения» (различные типы) охватывает все побочные реакции, возникающие в месте введения препарата, за исключением атрофии кожи и некроза в месте инъекции, которые указаны отдельно.
***Включает термины, касающиеся локализованной липоатрофии в месте введения препарата.
В 4-м исследовании, указанном выше, после плацебо-контролируемого периода проводилась открытая фаза лечения. Изменений известного профиля безопасности Копаксона-Тева, который применялся в дозе 20 мг/мл, в ходе дальнейшего открытого 5-летнего исследования не выявлено.
Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, который вводится 3 раза в неделю. Безопасность применения препарата Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл оценивали в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с участием больных ремиттирующе-рецидивирующим РС. В течение исследования 943 пациента получали Копаксон 40 в дозе 40 мл/мл 3 раза в неделю, а 461 пациент — плацебо в течение 12 мес.
В целом у пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, отмечали такие же побочные реакции и с аналогичной частотой, как и при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл.
В частности, реакции в месте введения и реакции немедленного типа после введения инъекции в группе пациентов, применявших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, возникали с меньшей частотой, чем у пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл (35,5% по сравнению с 70% для реакций в месте введения и 7,8% против 31% для реакций немедленного типа соответственно).
Реакции в месте введения и реакции немедленного типа после введения инъекции, которые часто наблюдались у пациентов, получавших лечение Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, в группе пациентов, применявших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл возникали с меньшей частотой.
Реакции в месте введения отмечали у 36% пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, по сравнению с 5% пациентов, принимавших плацебо. Реакции немедленного типа после введения инъекции выявлены у 8% больных, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, по сравнению с 2% больных, получавших плацебо.
Зафиксировано несколько специфических побочных реакций:
- анафилактическая реакция у пациентов с РС, получавших лечение препаратом Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, выявлена в редких случаях (>1/10 000, <1/1000) в ходе неконтролируемых клинических исследований и постмаркетингового исследования. О случаях анафилактической реакции сообщалось у 0,3% пациентов, получавших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (нечасто: ≥1/1000–<1/100);
- отсутствуют сообщения о некрозе в месте введения;
- эритема кожи и боль в конечностях, которые не отличались при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, наблюдались у 2,1% пациентов, которые принимали Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (часто: ≥1/100–<1/10);
- медикаментозное поражение печени и токсический гепатит также редко выявляли у пациентов с РС, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл в ходе постмаркетингового наблюдения, а также у 1 пациента (0,1%), который принимал Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (нечасто: ≥1/1000–<1/100).
Особые указания
Копаксон 40 можно применять только в виде п/к инъекций. Препарат нельзя применять в виде в/в или в/м инъекций.
Начало терапии препаратом Копаксон 40 должно происходить под наблюдением невролога или врача, имеющего опыт лечения РС.
Врач, который осуществляет лечение, должен разъяснить пациенту, что реакция, которая ассоциируется хотя бы с одним из таких симптомов, как вазодилатация (приливы крови), боль в груди, одышка, пальпитация или тахикардия, может появиться через несколько минут после инъекции Копаксона 40. Большинство из этих симптомов продолжается в течение короткого промежутка времени и исчезает спонтанно без каких-либо последствий. В случае появления серьезной побочной реакции пациент должен немедленно прекратить применение Копаксона 40 и обратиться к врачу. В случае необходимости можно назначить симптоматическое лечение.
Нет доказательств повышенного риска возникновения этих побочных реакций для какой-либо группы пациентов. Несмотря на это, следует с осторожностью применять Копаксон 40 у пациентов с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы в анамнезе. Следует регулярно проверять состояние таких пациентов в течение лечения.
В редких случаях сообщалось о судорогах и/или анафилактоидных или аллергических реакциях. Редко могут возникать серьезные реакции гиперчувствительности (например бронхоспазм, анафилаксия или крапивница). Если эти реакции являются тяжелыми, необходимо начать соответствующее лечение и прекратить применение препарата.
Глатирамера ацетат-реактивные антитела выявлены в плазме крови пациентов в течение ежедневной постоянной терапии препаратом Копаксон 40. Максимальные уровни достигались в среднем через 3–4 мес лечения, после чего они снижались и стабилизировались на уровне, который был незначительно выше начального.
Нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что эти глатирамера ацетат-реактивные антитела являются нейтрализующими или что их образование влияет на клиническую эффективность препарата Копаксон 40.
У пациентов с почечной недостаточностью необходимо контролировать функцию почек во время лечения препаратом Копаксон 40. Хотя нет свидетельств гломерулярного депонирования иммунных комплексов, такую возможность исключать нельзя.
Препарат предназначен только для однократного применения. Неиспользованный препарат или отходы необходимо уничтожить.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Исследования на животных не показали репродуктивной токсичности. Большинство данных по применению Копаксона у беременных женщин было накоплено для Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл, применялся подкожно 1 раз в сутки. Современные данные о беременных женщин указывают на отсутствие нарушений развития плода или фето/неонатальной токсичности при применении. Данные по применению Копаксона 40 мг/мл у беременных соотносятся с таковыми для Копаксона-Тева 20 мг/мл. Соответствующих доступных эпидемиологических данных для людей по этому вопросу на сегодняшний день нет. В качестве меры предупреждения желательно избегать применения препарата в период беременности, за исключением случаев, когда польза от применения для матери превышает риск возможного влияния на плод.
Кормления грудью. Нет данных о проникновении глатирамера ацетата, его метаболитов или антител в грудное молоко. Копаксон 40 следует с осторожностью назначать в период кормления грудью, оценивая соотношение польза/риск для матери и ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не исследовалась.
Взаимодействия
взаимодействие между Копаксон 40 и другими лекарственными средствами изучено недостаточно. Отсутствуют данные о взаимодействии с β-интерфероном.
Наблюдалась повышенная частота реакций в месте введения препарата Копаксон 40. Сообщалось о повышении частоты местных реакций у пациентов, получающих сопутствующую терапию ГКС.
Исследования in vitro свидетельствуют о том, что глатирамера ацетат в крови связывается с белками плазмы крови, но он не замещается и не замещает фенитоин или карбамазепин. Однако, поскольку теоретически Копаксон 40 обладает способностью влиять на распределение белоксвязанных субстанций, необходимо тщательно наблюдать за сопутствующим применением таких лекарственных препаратов.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами, поскольку исследования на совместимость не проводились.
Передозировка
сообщалось о нескольких случаях передозировки Копаксона (при применении до 300 мг глатирамера ацетата). Эти случаи не сопровождались возникновением других реакций, кроме тех, что приведены в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
В случае передозировки необходимо наблюдать пациентов и назначить соответствующую симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре 2–8 °C (в холодильнике). Не замораживать.
Если нет возможности хранить заполненные шприцы в холодильнике, то их можно хранить при температуре 15–25 °C не более 1 мес. Если по истечении этого одномесячного срока заполненные шприцы с р-ром Копаксон 40 не были использованы и находятся в оригинальной упаковке, то их необходимо хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C.