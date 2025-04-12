большая часть данных о безопасности применения глатирамера ацетата основана на опыте п/к введения препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки. Ниже приведены данные по безопасности глатирамера ацетата, полученные в результате 4 плацебо-контролируемых исследований при применении в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки и 1 плацебо-контролируемого исследования при применении Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю.

Прямое сравнение безопасности при применении Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки и Копаксона 40 в дозе 40 мг/мл 3 раза в неделю в одном исследовании не проводилось.

Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл 1 раз в сутки . Во всех клинических исследованиях при применении Копаксона-Тева в дозе 20 мг/мл среди побочных реакций чаще всего возникали реакции в месте введения и отмечались у большинства пациентов, которые применяли препарат. В контролируемых исследованиях доля пациентов, у которых выявляли эти реакции хотя бы раз, была больше после лечения Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл (70%), чем после введения плацебо (37%). Реакции в месте введения, которые чаще всего наблюдались при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл по сравнению с плацебо, включали эритему, боль, новообразования, зуд, отек, воспаление и гиперчувствительность.

Реакции, связанные минимум с одним из таких симптомов, как вазодилатация, боль в груди, диспноэ, пальпитация или тахикардия, описывались как немедленные реакции, возникающие сразу после введения инъекции. Эти реакции могут возникать через несколько минут после инъекции Копаксон-Тева. По меньшей мере одна из перечисленных немедленных реакций после осуществления инъекции отмечена у 31% пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, по сравнению с 13% пациентов, получавших плацебо.

Все побочные реакции, которые чаще выявляли у пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, приведены ниже.

Эти данные получены в 4 базовых двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием 512 пациентов, которые применяли препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, и 509 пациентов, получавших плацебо в течение 36 мес. В 3 исследованиях по ремиттирующе-рецидивирующему РС всего было включено 269 пациентов, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, и 271 пациент группы применения плацебо в течение 35 мес. В 4-м клиническом исследовании участвовали пациенты с первым клиническим эпизодом, которые были определены как группа высокого риска по развитию клинически подтвержденного РС. В этом исследовании 243 пациента применяли препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл и 238 пациентов — плацебо в течение 36 мес.

Побочные реакции, перечисленные ниже, классифицированы по классам систем органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100).

Инфекции и инвазии: очень часто — инфекции, инвазии; часто — бронхит, гастроэнтерит, простой герпес*, средний отит, ринит, зубной абсцесс, вагинальный кандидоз*; нечасто — абсцесс, целлюлит, фурункул, опоясывающий лишай, пиелонефрит.

Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (в том числе кисты и полипы): часто — доброкачественные опухоли кожи, неоплазма; нечасто — рак кожи.

Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — лимфаденопатия*; нечасто — лейкоцитоз, лейкопения, увеличение селезенки, тромбоцитопения, аномальная морфология лимфоцитов.

Со стороны иммунной системы: часто — реакции гиперчувствительности.

Со стороны эндокринной системы: нечасто — зоб, гипертиреоз.

Метаболизм и нарушения пищеварения: часто — анорексия, увеличение массы тела*; нечасто — непереносимость алкоголя, подагра, гиперлипидемия, повышение уровня натрия в крови, снижение ферритина в плазме крови.

Со стороны психики: очень часто — беспокойство*, депрессия; часто — нервозность; нечасто — аномальные сновидения, спутанность сознания, эйфория, галлюцинации, враждебность, мания, расстройство личности, попытка самоубийства.

Со стороны нервной системы: очень часто — главная боль; часто — дисгевзия, гипертензия, мигрень, нарушения речи, обмороки, тремор*; нечасто — запястный туннельный синдром, расстройство познавательной способности, судороги, дисграфия, дислексия, дистония, моторная дисфункция, миоклонус, неврит, нейромышечная блокада, нистагм, паралич перонеального нерва, ступор, паралич, дефект поля зрения.

Со стороны органа зрения: часто — двоение в глазах, нарушения зрения*; нечасто — катаракта, поражение роговицы, сухость глаз, глазное кровотечение, опущение верхнего века, мидриаз, атрофия зрительного нерва.

Со стороны органа слуха и равновесия: часто — нарушение слуха.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — вазодилатация*; часто — учащенное сердцебиение*, тахикардия*; нечасто — экстрасистолия, синусовая брадикардия, пароксизмальная тахикардия, варикозное расширение вен.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — одышка*; часто — кашель, сезонный ринит; нечасто — апноэ, ощущение удушья, носовое кровотечение, гипервентиляция, ларингоспазм, заболевания легких.

Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота*; часто — аноректальные расстройства, запор, зубной кариес, диспепсия, дисфагия, недержание кала, рвота*; нечасто — колит, кишечный полип, энтероколит, отрыжка, язва пищевода, периодонтит, ректальное кровотечение, увеличение слюнных желез.

Со стороны гепатобилиарной системы: часто — нарушения функциональных печеночных проб; нечасто — холелитиаз, увеличение печени.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь*; часто — экхимозы, гипергидроз, зуд, заболевания кожи*, крапивница; нечасто — ангионевротический отек, контактный дерматит, узелковая эритема, кожные узелки.

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто — артралгия, боль в спине*; часто — боль в области шеи; нечасто — артрит, боль в боку, бурсит, мышечная атрофия, остеоартрит.

Со стороны почек и мочевыводящей системы: часто — непроизвольное мочеиспускание, поллакиурия, задержка мочи; нечасто — гематурия, нефролитиаз, расстройства мочевого тракта, нарушения показателей общего анализа мочи.

Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние: нечасто — аборт.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — нагрубание молочных желез, эректильная дисфункция, опущение тазовых органов, приапизм, заболевания предстательной железы, аномальный мазок из шейки матки, тестикулярные расстройства, вагинальное кровотечение, вульвовагинальные расстройства.

Общие расстройства: очень часто — астения, боль в груди*, реакция в месте инъекции**, боль*; часто — озноб*, отек лица*, атрофия кожи в месте инъекции***, местная реакция*, периферический отек, отек, лихорадка; нечасто — киста, похмельный синдром, гипотермия, немедленные реакции в месте введения, воспаление, некроз кожи в месте инъекции, нарушения слизистой оболочки.

Травмы, отравления и осложнения: нечасто — поствакцинальный синдром.

*Количество случаев составляло более 2% (>2/100) в группе применения Копаксона 40 по сравнению с группой плацебо. Побочные реакции без символа* означают разницу в <2% или эквивалентную 2%.

**Термин «реакции в месте введения» (различные типы) охватывает все побочные реакции, возникающие в месте введения препарата, за исключением атрофии кожи и некроза в месте инъекции, которые указаны отдельно.

***Включает термины, касающиеся локализованной липоатрофии в месте введения препарата.

В 4-м исследовании, указанном выше, после плацебо-контролируемого периода проводилась открытая фаза лечения. Изменений известного профиля безопасности Копаксона-Тева, который применялся в дозе 20 мг/мл, в ходе дальнейшего открытого 5-летнего исследования не выявлено.

Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, который вводится 3 раза в неделю . Безопасность применения препарата Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл оценивали в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с участием больных ремиттирующе-рецидивирующим РС. В течение исследования 943 пациента получали Копаксон 40 в дозе 40 мл/мл 3 раза в неделю, а 461 пациент — плацебо в течение 12 мес.

В целом у пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, отмечали такие же побочные реакции и с аналогичной частотой, как и при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл.

В частности, реакции в месте введения и реакции немедленного типа после введения инъекции в группе пациентов, применявших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, возникали с меньшей частотой, чем у пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл (35,5% по сравнению с 70% для реакций в месте введения и 7,8% против 31% для реакций немедленного типа соответственно).

Реакции в месте введения и реакции немедленного типа после введения инъекции, которые часто наблюдались у пациентов, получавших лечение Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, в группе пациентов, применявших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл возникали с меньшей частотой.

Реакции в месте введения отмечали у 36% пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, по сравнению с 5% пациентов, принимавших плацебо. Реакции немедленного типа после введения инъекции выявлены у 8% больных, получавших лечение препаратом Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл, по сравнению с 2% больных, получавших плацебо.

Зафиксировано несколько специфических побочных реакций:

анафилактическая реакция у пациентов с РС, получавших лечение препаратом Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, выявлена в редких случаях (>1/10 000, <1/1000) в ходе неконтролируемых клинических исследований и постмаркетингового исследования. О случаях анафилактической реакции сообщалось у 0,3% пациентов, получавших Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (нечасто: ≥1/1000–<1/100);

отсутствуют сообщения о некрозе в месте введения;

эритема кожи и боль в конечностях, которые не отличались при применении препарата Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл, наблюдались у 2,1% пациентов, которые принимали Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (часто: ≥1/100–<1/10);

медикаментозное поражение печени и токсический гепатит также редко выявляли у пациентов с РС, получавших препарат Копаксон-Тева в дозе 20 мг/мл в ходе постмаркетингового наблюдения, а также у 1 пациента (0,1%), который принимал Копаксон 40 в дозе 40 мг/мл (нечасто: ≥1/1000–<1/100).