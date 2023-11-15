ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ* (GLATIRAMERI ACETAS*) Действующее вещество
уксусно-кислая соль синтетических полипептидов, состоящих из L-глутаминовой аминокислоты, L-аланина, L-тирозина и L-лизина, и по химическому строению имеет сходство с основным белком миелина. Модифицирует иммунный ответ и воздействует на иммунокомпетентные клетки. Конкурирует с основным белком и олигодендроцитарным гликопротеином миелина, а также протеолипидным белком за связывание с молекулами главного комплекса тканевой совместимости класса II на поверхности клеток, несущих антигены. Стимулирует образование антигенспецифических Т-лимфоцитов. Блокирует миелинспецифические аутоиммунные реакции, обусловливающие разрушение миелиновой оболочки нервных волокон (демиелинизация) при рассеянном склерозе. При лечении больных рассеянным склерозом ремиттирующего течения уменьшает частоту обострений и замедляет скорость наступления необратимых неврологических нарушений
Большая часть введенного п/к глатирамера ацетата гидролизуется местно, некоторое количество попадает в лимфатическую систему, небольшая часть поступает в системный кровоток в неизмененном виде. Возможность проникновения глатирамера ацетата в грудное молоко человека не изучалась.
рассеянный склероз ремиттирующего течения (для снижения частоты обострений и замедления развития инвалидизирующих осложнений).
ежедневно по 20 мг п/к, 1 раз в сутки в одно и то же время; курс лечения — длительный. Во флакон с порошком медленно вводят 1 мл воды для инъекций до полного растворения. Р-р используют однократно, для п/к введения берут новую иглу.
гиперчувствительность к глатимер ацетату, период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не определены).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тяжесть и боль в груди, сердцебиение, тахикардия, аритмия, вазодилатация, повышение АД.
Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, диарея, затруднение глотания, молочница.
Со стороны нервной системы: астения, мигрень, тревожность, синкопе, тремор.
Со стороны органов чувств: вертиго, нистагм, нарушение зрения.
Со стороны дыхательной системы: одышка, тяжесть в груди, затруднение дыхания, гриппоподобный синдром (озноб, гипертермия, мышечные боли), ларингоспазм, бронхит, гипервентиляция.
Со стороны мочеполовой системы: периферические отеки, дисменорея, гематурия, снижение потенции, сомнительные результаты теста по Папаниколау.
Аллергические реакции: кожные высыпания (в том числе крапивница, уртикария, экхимозы), ангионевротический отек лица.
Местные реакции: гиперемия, отек, зуд кожи, припухлость и болезненность в месте введения.
Прочие: артралгия, лимфаденопатия, боль в спине, потливость.
пациент должен быть проинформирован о методике самостоятельных инъекций для безопасного применения препарата, а также получить инструкцию по приготовлению инъекционного р-ра и его введению с соблюдением правил антисептики. Первую инъекцию следует проводить под контролем врача. На основании имеющихся данных нет необходимости в специальных мерах предосторожности для лиц, управляющих автомобилем или работающих с потенциально опасными механизмами.
совместим с ГКС.
не описана.