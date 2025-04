фармакодинамика

Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Олапариб — это мощный ингибитор поли(АДФ-рибозы)-полимеразы человека (PARP-1, PARP-2 и PARP-3), который подавляет рост определенных опухолевых клеток in vitro и рост опухолей in vivo при применении отдельно или в комбинации с традиционными препаратами химиотерапии.

PARP необходимы для эффективной репарации одноцепочечных разрывов ДНК, и важный аспект PARP-индуцированной ДНК-репарации требует, чтобы после модификации хроматина PARP модифицировала сама себя и отделилась от ДНК для облегчения доступа ферментам, которые осуществляют эксцизионную репарацию путем удаления поврежденных азотистых оснований (BER). Когда олапариб соединяется с активным сайтом ДНК-ассоциированной PARP, она препятствует отсоединению PARP, фиксируя ее на ДНК и таким образом блокируя репарацию. В клетках, в которых происходит репликация, это приводит к двухцепочечным разрывам ДНК, когда репликационная вилка встречается с аддуктом PARP-ДНК. В нормальных клетках репарация таких двухцепочечных разрывов ДНК происходит путем гомологической рекомбинации, для которой нужны функциональные гены BRCA1 и BRCA2. При отсутствии функциональных генов BRCA1 или BRCA2 репарация двухцепочечного разрыва ДНК путем гомологической рекомбинации невозможна. Вместо этого активируются альтернативные, ненадежные пути, такие как негомологические соединения концов, что приводит к повышению нестабильности генома. После нескольких циклов репликации геномная нестабильность может достичь чрезмерного уровня и привести к гибели раковой клетки, поскольку такие клетки имеют большее количество ДНК-повреждений, чем нормальные клетки.

В моделях недостаточности BRCA in vivo применение олапариба после терапии препаратами платины задерживало прогрессирование опухоли и позволяло повысить общую выживаемость по сравнению с применением препаратов платины отдельно.

Выявление мутаций BRCA. Пациентам можно применять препарат Линпарза, если у них установлена или подозревается вредная мутация BRCA (то есть мутация, которая нарушает нормальную функцию гена) — герминальная или соматическая, в клетках опухоли (по результатам валидизированного анализа).

Клиническая эффективность. Безопасность и эффективность олапариба как средства поддерживающей терапии пациентов с чувствительным к препаратам платины рецидивирующим серозным раком яичника высокой степени злокачественности, в том числе раком фаллопиевых труб или первичным перитонеальным раком, после применения одной или более схем терапии с препаратами платины оценивали в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы II (исследование 19). В исследовании сравнивали эффективность поддерживающей терапии олапарибом, который применяли до прогрессирования заболевания, с отсутствием поддерживающего лечения на примере 265 пациентов (136 в группе олапариба, 129 — в группе плацебо) с чувствительным к препаратам платины рецидивирующим раком яичника, у которых удалось достичь полного (ПО) или частичного ответа (ЧО), установленного по Критериям оценки ответа при солидных опухолях (RECIST), и/или уровня CA-125 по определению Международной интергруппы гинекологического рака (Gynecologic Cancer InterGroup — GCIG) (снижение уровня CA-125 по меньшей мере на 50% по сравнению с последней пробой перед началом лечения, подтверждение результата через 28 дней), после завершения одной или более схем химиотерапии с применением препаратов платины. Главной конечной точкой была выживаемость без прогрессирования (ВБП), которую определял исследователь по критериям RECIST 1.0. Вторичными конечными точками эффективности были общая выживаемость (ОВ), частота контроля заболевания, которая определялась как подтвержденная ПО/ЧО + СБ (стабилизация болезни), качество жизни, обусловленное состоянием здоровья и симптомами заболевания. Также выполнен эксплоративный анализ времени до начала первой последующей терапии или смерти (ВППТ) и времени до начала второй последующей терапии или смерти (ВВПТ — аппроксимация ВБП2).

В исследование включали только пациентов с частично чувствительным (продолжительность безплатинового периода 6–12 мес) или чувствительным (продолжительность безплатинового периода >12 мес) к препаратам платины рецидивирующим раком, которые находились в стадии ремиссии после завершения последней химиотерапии с применением препаратов платины. Предварительное применение олапариба или других ингибиторов PARP не разрешалось. Предшествующая терапия бевацизумабом была разрешена, кроме случаев, когда это лекарственное средство входило в схему лечения, которая применялась непосредственно перед рандомизацией. Повторная терапия олапарибом после прогрессирования заболевания на фоне его применение не разрешалась. Большинство пациенток имели функциональный статус 0 по шкале Восточной объединенной онкологической группы (ECOG) (77%). Данные о пациентках с функциональным статусом 2–4 отсутствуют.

Медиана времени от завершения последней схемы химиотерапии с препаратами платины до рандомизации пациентов в исследование составила 40 дней. В среднем пациенты ранее проходили 3 схемы химиотерапии (от 2 до 11) и 2,6 схемы (от 2 до 8) химиотерапии с препаратами платины. Интервал без применения препаратов платины составил >12 мес у 60% и >6–12 мес — у 40% пациентов. Ответ на химиотерапию с препаратами платины был полным у 45% и частичным — у 55% пациентов. В группах олапариба и плацебо 6 и 5% пациентов соответственно ранее уже получали бевацизумаб.

Продолжительность лечения в группе олапариба была длительнее, чем в группе плацебо. В группе олапариба препарат в течение >2 лет применяли в целом 32 (23,5%) пациента, в группе плацебо — 5 (3,9%) пациентов. Лечение ≥5 лет в общей сложности получали 18 (13,2%) пациентов в группе олапариба и 1 (0,8%) пациент в группе плацебо.

Достигнута главная цель исследования: продемонстрировано статистически значимое улучшение ВБП при применении олапариба по сравнению с плацебо в общей популяции с отношением рисков (ОР) 0,35 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,25–0,49; p<0,00001; медиана 8,4 мес для олапариба по сравнению с 4,8 мес — для плацебо). На момент окончательного анализа ОВ (дата прекращения сбора данных (DCO) 9 мая 2016 г.) со зрелостью данных 79%, ОР олапариба по сравнению с плацебо составило 0,73 (95% ДИ 0,55–0,95; р=0,02138 [не соответствует предварительно определенному уровню значимости <0,0095]; медиана 29,8 мес для олапариба по сравнению с 27,8 мес — для плацебо).

Предварительно запланированный анализ подгрупп по статусу мутации BRCA выявил, что в подгруппе пациентов с раком яичника и мутацией BRCA (n=136; 51,3%) клиническая эффективность поддерживающей монотерапии олапарибом была наивысшей. На момент включения не требовалось подтверждение мутации BRCA1/2 (у некоторых пациенток статус мутации BRCA был определен ретроспективно). По отношению к пациентам с соматическими мутациями BRCA в опухолях имеются ограниченные данные; у 10 пациенток группы олапариба и 10 пациенток группы плацебо было определено наличие соматической мутации BRCA1/2. Для анализа подгрупп стратегия множественных тестов не применялась.

У пациентов с мутацией BRCA (n=136) отмечали статистически значимое улучшение ВБП, ВППТ и ВВПТ. Медиана улучшения ВБП в группе олапариба была на 6,9 мес больше, чем в группе плацебо (ОР=0,18; 95% ДИ 0,10–0,31; p<0,00001; медиана 11,2 и 4,3 мес соответственно). ВБП, определенная по оценке исследователя, согласовывалась с ВБП, определенной по результатам слепой централизованной оценки данных рентгенологического обследования, проведенной в независимой центральной лаборатории. На момент окончательного анализа (DCO 9 мая 2016 г.) период времени от рандомизации до начала первой последующей терапии или смерти (ВППТ) в группе олапариба был на 6,1 мес дольше, чем в группе плацебо (ОР=0,33; 95% ДИ 0,29–0,64; p=0,00003; медиана: 15,6 и 6,2 мес соответственно). Период времени от рандомизации до начала второй последующей терапии или летального исхода (ВВПТ) в группе олапариба был на 6,1 мес дольше, чем в группе плацебо (ОР=0,43; 95% ДИ 0,29–0,64; p=0,00003; медиана: 21,4 и 15,3 мес соответственно). Для вторичной конечной точки ОВ ОР олапариба по сравнению с плацебо составило 0,62 (95% ДИ 0,42–0,93; p=0,02140; медиана: 34,9 и 30,2 мес соответственно) (табл. 1). В группе лечения олапарибом 28,4% пациентов применяли терапию ≥2 лет и 14,9% пациентов — ≥5 лет. В группе лечения плацебо 8,1% пациентов оставались на лечении ≥2 лет и 1,6% пациентов — ≥5 лет. В популяции пациентов с мутацией 1% пациентов оставались на лечении ≥2 лет и 1,6% пациентов — ≥5 лет. В популяции пациентов с мутацией 1% пациентов оставались на лечении ≥2 лет и 1,6% пациентов — ≥5 лет. В популяции пациентов с мутацией BRCA частота контроля заболевания на 24-й неделе составила 57 и 24% в группах олапариба и плацебо соответственно.

Не установлено статистически значимой разницы между группами олапариба и плацебо по оценке пациентами симптомов или качества жизни, обусловленного состоянием здоровья, по показателям улучшения и ухудшения индекса выраженности симптомов рака яичника (Ovarian Symptom Index (FOSI) по соответствующему опроснику FACT [функциональной оценки терапии рака] Национальной онкологической сети США [NCCN, USA]), показателям результатов исследования (Trial Outcome Index [TOI]) и опроснику функциональной оценки терапии рака для общей оценки рака яичника (Functional Analysis of Cancer Therapy — Ovarian total score [FACT-O total]).

Основные данные по эффективности препарата в популяции пациентов с мутациями BRCA, полученные в исследовании 19, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные данные по эффективности препарата при применении у пациентов с чувствительным к препаратам платины рецидивирующим раком яичника и мутациями BRCA, полученные в исследовании 19



ВБП (DCO 30 июня 2010 г.) N событий/пациентов, n (%) Медиана ВБП, мес ОРа 95% ДИ р-значение (двухстороннее) Олапариб 400 мг 2 раза в сутки 26/74 (35%) 11,2 0,18 0,10–0,31 <0,00001 Плацебо 46/62 (74%) 4,3 ВВПТ — апроксимация ВБП2

(DCO 9 мая 2016 года) N Медиана ВВПТ (мес) ОРа 95% ДИ р-значение*

(двухстороннее) Олапариб 400 мг 2 раза в сутки 53/74 (72%) 21,4 0,43 0,29–0,64 0,00003 Плацебо 56/62 (79%) 15,3 Промежуточная ОВ (73% зрелости) N Медиана ОВ (мес) ОРа 95% ДИ р-значение*

(двухстороннее) Олапариб 400 мг 2 раза в сутки 49/74 (50%) 34,9 0,62 0,42–0,93 0,02140 Плацебоb 50/62 (55%) 30,2



*Для анализа по подгруппам стратегия множественных тестов не применялась.

aОР — отношение рисков. Значение <1 свидетельствует о преимуществе олапариба. Анализ проводили с помощью модели пропорциональных рисков Кокса с такими факторами, как лечение, этническое происхождение, чувствительность к препаратам платины и ответ на последнюю терапию препаратами платины.

bОколо 25% пациентов группы плацебо с мутацией BRCA (14/62; 22,6%) получили дальнейшую терапию ингибитором PARP.

N — количество случаев/число рандомизированных пациентов; ДИ — доверительный интервал, DCO — дата прекращения сбора данных; ВВПТ — время от рандомизации до начала второй последующей терапии или летального исхода.

В исследовании 19 у 20 пациентов выявлена соматическая мутация BRCA (наличие мутации в клетках опухоли, но ген дикого типа в гаметоцитах). Согласно ограниченным данным в отношении пациентов с соматической мутацией гена BRCA (sBRCA) в клетках опухоли зарегистрированное количество случаев прогрессирования заболевания или смерти в группе олапариба была меньше, чем в группе плацебо (табл. 2).

Таблица 2. Обобщенные данные по выживаемости без прогрессирования заболевания и ОВ участников исследования 19 с мутацией гена sBRCA



Показатель N событий/пациентов, n (%) Выживаемость без прогрессирования заболевания Олапариб 400 мг 2 раза в сутки 3/10 (30%) Плацебо 8/10 (80%) ОВ Олапариб 400 мг 2 раза в сутки 6/10 (60%) Плацебо 8/10 (80%)