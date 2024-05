Клинические исследования показали усиление и продление миелосупрессивной токсичности при совместном применении олапариба и других онкологических препаратов (в том числе повреждающих ДНК). Поэтому олапариб рекомендуется только для монотерапии и не подходит для комбинированной терапии с другими онкологическими препаратами.

Одновременное назначение олапариба с вакцинами или иммунодепрессантами не изучалось. Если эти препараты будут применяться одновременно с олапарибом, необходимо соблюдать особую осторожность. Пациенты также должны находиться под тщательным наблюдением.

Не рекомендуется одновременное применение олапариба и сильных или умеренных ингибиторов CYP 3A. При одновременном применении сильного или умеренного ингибитора CYP 3A доза олапариба должна быть снижена.

Аналогично, нет рекомендаций по одновременному применению олапариба и сильных или умеренных индукторов CYP 3A. Если лечение сильным или умеренным индуктором CYP 3A является абсолютно необходимым, следует ожидать значительного снижения эффективности олапариба.

Если во время терапии олапарибом требуется прием ингибитора P-gp, пациент должен находиться под тщательным наблюдением на предмет побочных эффектов, связанных с олапарибом.

Влияние других препаратов на олапариб.

За метаболический клиренс олапариба в основном отвечают изоферменты CYP 3A4/5. Клиническое исследование показало, что рифампицин, известный индуктор CYP 3A, при совместном применении с олапарибом снижает C max олапариба в среднем на 71%, а среднюю AUC — на 87%. Таким образом, эффективность олапариба может быть значительно снижена. По этой причине не рекомендуется совместное применение олапариба с сильными индукторами CYP 3A. К таким препаратам относятся, в частности:

• фенитоин

• рифампицин

• рифапентин

• карбамазепин

• невирапин

• фенобарбитал

• зверобой.

Степень влияния умеренных и сильных индукторов CYP 3A, таких как эфавиренз и рифабутин, еще не изучена. Поэтому одновременный прием олапариба с этими препаратами не рекомендуется.

Совместное применение ингибитора CYP 3A итраконазола с олапарибом увеличивало среднюю C max олапариба в 1,42 раза и среднюю AUC в 2,70 раза. Поэтому совместное применение с сильными или умеренными ингибиторами CYP 3A не рекомендуется. К сильным ингибиторам CYP 3A относятся, например:

• итраконазол

• телитромицин

• кларитромицин

• ритонавир

• кобицистат

• боцепревир

• телапревир.

Умеренные ингибиторы CYP 3A включают:

• эритромицин

• дилтиазем

• флуконазол

• верапамил.

При одновременном применении сильных или умеренных ингибиторов CYP 3A рекомендуется снизить дозу олапариба.

In vitro олапариб является субстратом для эффлюксного транспортера P-gp. Поэтому ингибиторы P-gp могут увеличить экспозицию олапариба.

Влияние олапариба на другие ЛС.

Олапариб ингибирует фермент CYP3 A4 in vitro. Предполагается, что олапариб также является слабым ингибитором CYP3A in vivo. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при совместном назначении с олапарибом чувствительных субстратов CY P3A или субстратов с низким терапевтическим диапазоном. Представителями этой группы являются, например:

• симвастатин

• цизаприд

• циклоспорин

• алкалоиды спорыньи

• фентанил

• пимозид

• сиролимус

• такролимус

• кветиапин.

Если одновременно с олапарибом назначаются такие субстраты CYP 3A с низким терапевтическим диапазоном, пациенты должны находиться под соответствующим клиническим наблюдением.

Исследования in vitro с олапарибом показали индукцию CYP 1A2, 2B6 и 3A4. Индукция CYP 2B6, вероятно, имеет наибольшее клиническое значение. Также нельзя исключать индукцию CYP 2C9, CYP 2C19 и P-gp. Таким образом, олапариб может снижать экспозицию субстратов этих метаболических ферментов и транспортных белков. Поэтому олапариб может также снижать эффективность гормональных контрацептивов.

Олапариб ингибирует эффлюксный транспортер P-gp in vitro (IC50 = 76 мкМ). В связи с этим возможны клинически значимые взаимодействия с субстратами P-gp. Пациенты, получающие эти препараты вместе с олапарибом, должны находиться под соответствующим клиническим наблюдением. Это относится, в частности, к:

• симвастатин

• правастатин

• дабигатран

• дигоксин

• колхицин

Олапариб является ингибитором in vitro OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1 и MATE2K. Не исключено, что олапариб может увеличить воздействие субстратов OATP1B1 (например, бозентана, глибенкламида, репаглинида, статинов и валсартана), OCT1 (например, метформина), OCT2 (например, сывороточного креатинина), OAT3 (например, фуросемида и метотрексата), MATE1 (например, метформина) и MATE2K (например, метформина) in vivo. Рекомендуется соблюдать особую осторожность при одновременном приеме олапариба и статинов.