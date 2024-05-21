компоненты, входящие в состав Адоликс, обладают следующими свойствами:

олеиновая кислота — это мононенасыщенная жирная кислота, которая относится к группе омега-9, улучшает липидный обмен (уменьшает всасывание ХС из пищи в кишечнике, уменьшает ожирение), регулирует работу иммунной системы и обладает антиоксидантной и противовоспалительной активностью, участвует в образовании миелина нервных клеток, активно участвует в синтезе половых гормонов и сперматозоидов;

экстракт корней крапивы богат биологически активными веществами (аминокислоты, макро- и микроэлементы и другие необходимые человеку вещества), оказывает противовоспалительное, общеукрепляющее, антиоксидантное, регенерирующее, антибактериальное, ранозаживляющее, антиандрогенное действие (угнетает фермент 5-альфа-редуктазу, необходимый для превращения тестостерона в дигидротестостерон, непосредственно связанный с гиперплазией предстательной железы и андрогенной алопецией, то есть облысением по мужскому типу); масло плодов карликовой пальмы является источником жирных кислот и фитостеролов, оказывает противовоспалительное, противоотечное, седативное, антисептическое, общеукрепляющее и антиандрогенное действие;

ликопин — это растительный пигмент из группы каротиноидов, который является мощным антиоксидантом, уменьшает влияние свободных радикалов, регулирует нормальное развитие клеток, укрепляет иммунную систему и улучшает качество спермы за счет увеличения активных форм сперматозоидов и нормализации их формы и строения;

витамин Е относится к жирорастворимым витаминам и необходим для обеспечения нормальной структуры и функционирования мембран (оболочек) клеток, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, уменьшает вязкость крови, участвует в регуляции мышечного тонуса и образовании миелина нервных клеток.

Учитывая указанные выше свойства компонентов, Адоликс может быть рекомендован как дополнительное средство:

— для улучшения мочеиспускания у мужчин;

— для уменьшения спазмов, отека и воспаления предстательной железы;

— для поддержания функционирования предстательной железы.