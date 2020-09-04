Демопенем® (Demopenem) (255255) - инструкция по применению ATC-классификация
Демопенем инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: meropenem;
1 флакон содержит меропенема тригидрата эквивалентно меропенему безводному 500 мг или 1000 мг;
вспомогательные вещества: натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Карбапенемы.
Код АТС J01D H02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Меропенем оказывает бактерицидное действие путем ингибирования синтеза стенок бактериальных клеток в грамположительных и грамотрицательных бактерий путем связывания с белками, связывающим пенициллин (PBP).
Как и у других β-лактамных антибактериальных средств, показатели времени, при которых концентрации меропенема превышали минимальные ингибирующие концентрации (МИК) (Т>МИК), указывали на высокую степень корреляции с эффективностью. На доклинических моделях меропенем продемонстрировал активность при концентрациях в плазме крови, превышающих МИК инфицирующих микроорганизмов примерно на 40% от интервала дозирования. Это целевое значение не было установлено клинически.
Бактериальная резистентность к меропенему может возникнуть в результате снижения проницаемости наружной мембраны грамотрицательных бактерий (в связи со снижением продукции поринов), снижения сродства с целевыми PBP, повышения экспрессии компонентов эфлюксного насоса и продукции β-лактамаз, которые могут гидролизовать карбапенемы.
Были зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний, вызванных бактериями, устойчивыми к карбапенемов.
Перекрестная резистентность между меропенемом и лекарственными средствами, принадлежащими к классам хинолонов, аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов, с учетом целевых микроорганизмов отсутствует. Однако бактерии могут проявлять резистентность к более чем одному класса антибактериальных препаратов в случае, когда вовлеченный механизм действия включает непроницаемость мембраны клеток и/или наличие эфлюксного насоса.
Таблица 1
Предельные значения МИК, определенные в процессе клинических исследований Европейским комитетом по определению чувствительности к противомикробным препаратам (EUCAST)
|Микроорганизм
|Чувствительный (S), (мг/л)
|Резистентный (R), (мг/л)
|Enterobacteriaceae
|≤ 2
|8
|Виды Pseudomonas
|≤ 2
|8
|Виды Acinetobacter
|≤ 2
|8
|Streptococcus, группы А, В, C, G
|Примечание 6
|Примечание 6
|Streptococcus pneumoniae1
|≤ 2
|2
|Другие стрептококки2
|≤ 2
|2
|Виды Enterococcus
|Виды Staphylococcus
|примечание 3
|примечание 3
|Haemophilus influenzae1,2 и Моraxella catarrhalis2
|≤ 2
|2
|Neisseria meningitidis2,4
|≤ 0,25
|0,25
|Грамположительные анаэробы, кроме Clostridium difficile
|≤ 2
|8
|Грамотрицательные анаэробы
|≤ 2
|8
|Listeria monocytogenes
|≤ 0,25
|0,25
|Предельные значения, не связанные с видами микроорганизмов5
|≤ 2
|8
1 Предельные значения меропенема для Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae при менингите составляют 0,25/л мг/л (чувствительные) и 1 мг/л (резистентные).
2 Штаммы микроорганизмов со значениями МИК, выше предельных значений S/R, являются очень редкими или о них до сих пор не сообщалось. Анализы по идентификации и противомикробной чувствительности в отношении любого такого изолята необходимо повторить, и, если результат подтвердится, изолят направить в референсную лабораторию. До того времени, пока есть данные о клиническом ответе верифицированных изолятов с МИК, выше текущих предельных значений резистентности, изоляты должны регистрироваться как устойчивые.
3 Чувствительность стафилококков к меропенему прогнозируется, исходя из данных чувствительности к цефокситину.
4 Предельные значения касаются только менингита.
5 Предельные значения, не связанные с видами микроорганизмов, были определены в основном, исходя из данных фармакокинетики и фармакодинамики, и не зависят от распределения МИК отдельных видов. Они предназначены для использования относительно видов, не указанных в таблице 1 и сносках. Предельные значения, не связанные с видами, базируются на следующих дозах: предельные значения EUCAST применяются к меропенему по 1000 мг 3 раза в сутки в течение 30 минут как самая низкая доза. Рассматривались дозы по 2 г 3 раза в сутки при тяжелых инфекциях и при промежуточных/резистентных предельных значениях.
6 β-лактамная чувствительность стрептококковых групп A, B, C и G прогнозируется, исходя из чувствительности к пенициллину.
«-» Анализ по определению чувствительности не рекомендуется, поскольку вид является плохой мишенью применения лекарственного средства. Изоляты могут быть определены как резистентные без предварительного тестирования.
Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для отдельных видов, поэтому желательно учитывать местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости, когда уровень распространенности резистентности микроорганизмов на местном уровне является таким, что польза от применения лекарственного средства, по крайней мере в отношении некоторых видов инфекций, вызывает сомнения, следует обратиться за консультацией к эксперту.
Ниже перечислены патогенные микроорганизмы согласно клинического опыта и терапевтических протоколов лечения заболеваний.
Обычно чувствительные виды
Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis7, Staphylococcus aureus (метицилинчувствительный)8, Staphylococcus species (метицилинчувствительный), в том числе Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae (группа В), группа Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus и S. intermedius), Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes (группа А).
Грамотрицательные аэробы: Citrobacter freudii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumonia, Morganella morganii, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.
Грамположительные анаэробы: Clostridium perfringens, Peptoniphilus asaccharolyticus, Peptostreptococcus species (в том числе P. micros, P. anaerobius, P. magnus).
Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides caccae, группа Bacteroides fragilis, Prevotella bivia, Prevotella disiens.
Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой
Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium7,9.
Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter species, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa.
По своей природе резистентные микроорганизмы
Грамотрицательные аэробы: Stenotrophomonas maltophilia, Legionella species.
Другие микроорганизмы: Chlamydophila pneumonia, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumonia.
7 Виды, которые проявили естественную промежуточную чувствительность.
8 Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к меропенему.
9 Показатель резистентности> 50% в одной или нескольких странах ЕС.
Сап и мелиоидоз: применение меропенема у людей базируется на данных чувствительности к B. mallei и B. pseudomallei in vitro и на ограниченных данных у людей. Врачи должны опираться на национальные и/или международные консенсусные документы, касающиеся лечения сапа и мелиоидоза.
Фармакокинетика.
У здоровых добровольцев период полувыведения из плазмы крови (t1/2) составляет примерно 1 час; средний объем распределения составляет примерно 0,25 л/кг (11–27 л); средний клиренс составляет 287 мл/мин при применении препарата в дозе 250 мг, со снижением клиренса до 205 мл/мин при применении препарата в дозе 2 г. При применении препарата в дозах 500, 1000 и 2000 мг, вводимых в виде инфузии в течение 30 минут, средние значения максимальной концентрации (Cmax) соответственно составляли примерно 23, 49 и 115 мкг/мл соответствующие значения площади под кривой «концентрация-время» (AUC) составляли 39,3, 62,3 и 153 мкг*ч/мл. После проведения инфузии в течение 5 минут Cmax составляла 52 и 112 мкг/мл при введении препарата в дозах 500 и 1000 мг соответственно. При введении нескольких доз препарата каждые 8 часов пациентам с нормальной функцией почек накопления меропенема не наблюдалось.
В процессе исследований у пациентов, которым вводили меропенем в дозе 1000 мг каждые 8часов после проведения хирургической операции по поводу интраабдоминальных инфекций, были обнаружены значения показателей Cmax и Т1/2, которые соответствовали показателям здоровых добровольцев, но имели больший объем распределения (27 л).
Распределение
Среднее значение связывания меропенема с белками плазмы крови составляло примерно 2% и не зависело от концентрации препарата. После быстрого введения препарата (5 минут или меньше) фармакокинетика была биэкспоненциальной, но это является гораздо менее очевидным после 30-минутной инфузии. Было обнаружено, что меропенем хорошо проникает в некоторые жидкости и ткани организма, включая легкие, бронхиальный секрет, желчь, спинномозговую жидкость, ткани половых органов женщины, кожу, фасции, мышцы и перитонеальные экссудаты.
Метаболизм
Меропенем метаболизируется путем гидролиза β-лактамного кольца, образуя микробиологически неактивный метаболит. В условиях in vitro меропенем демонстрирует пониженную восприимчивость к гидролизу под действием дегидропептидазы-I (ДГП-I) человека по сравнению с имипенемом, и потребности в одновременном применении ингибитора ДГП-I нет.
Выведение
Меропенем выводится прежде всего в неизмененном виде почками; примерно 70% (50–75%) дозы препарата выводится в неизмененном виде в течение 12 часов. Еще 28% выделяется в виде микробиологически неактивного метаболита. Выведение с калом составляет лишь около 2% от дозы. Измеренный почечный клиренс и эффект пробенецида показывают, что меропенем подвергается как фильтрации, так и канальцевой секреции.
Почечная недостаточность
Нарушение функции почек приводит к появлению высоких показателей AUC в плазме крови и длительному t1/2 меропенема. Наблюдалось увеличение показателей AUC в 2,4 раза у пациентов с умеренными нарушениями функции почек (клиренс креатинина (КК) 33–74 мл/мин), в 5 раз — у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (КК 4–23 мл/мин) и в 10 раз — у пациентов, находящихся на гемодиализе (КК <2 мл/мин) по сравнению со здоровыми добровольцами (КК> 80 мл/мин). Показатели AUC микробиологически неактивного метаболита с открытым кольцом также значительно повышались у пациентов с нарушениями функции почек. Коррекция дозы препарата рекомендуется пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек.
Меропенем выводится путем гемодиализа с клиренсом, который был во время проведения гемодиализа примерно в 4 раза выше, чем у пациентов с анурией.
Печеночная недостаточность
Исследование при участии пациентов с алкогольным циррозом печени показывает отсутствие влияния заболевания печени на фармакокинетику меропенема после применения повторных доз препарата.
Взрослые пациенты
Исследования фармакокинетики, проведенные с участием пациентов, не выявили значительных фармакокинетических различий по сравнению со здоровыми добровольцами из аналогичной функцией почек. Популяционная модель, разработанная на основе данных пациентов с интраабдоминальной инфекцией или пневмонией, показала зависимость основного объема от массы тела, клиренса креатинина и возраста.
Дети
Исследования фармакокинетики у младенцев и детей с инфекцией при применении препарата в дозах 10, 20 и 40 мг/кг продемонстрировали значения Cmax, которые приближаются к значениям, выявленным у взрослых после применения препарата в дозах 500, 1000 и 2000 мг соответственно. Фармакокинетические характеристики, в зависимости от доз и t1/2 были подобны, наблюдавшимся у всех взрослых, кроме молодых пациентов (<6 месяцев — t1/2 = 1,6 часа). Средние значения клиренса меропенема составляли 5,8 мл/мин/кг (6–12 лет), 6,2 мл/мин/кг (2–5 лет), 5,3 мл/мин/кг (6–23 месяца) и 4,3 мл/мин/кг (2–5 месяцев). Примерно 60% дозы выводится с мочой в течение 12 часов в виде меропенема и еще 12% — в виде метаболита. Концентрации меропенема в спинномозговой жидкости у детей с менингитом составляют примерно 20% от одновременно выявленных уровней препарата в плазме крови, хотя имеет место значительная индивидуальная вариабельность показателей.
Фармакокинетика меропенема у новорожденных, которым применяли антибактериальное лечение, продемонстрировала высокий клиренс у новорожденных с большим хронологическим или гестационным возрастом с общим средним t1/2 2,9 часа. Моделирование процесса по методу Монте-Карло с учетом популяционной ФК-модели показало, что при режиме дозирования 20 мг/кг каждые 8 часов было достигнуто T> MIC 60% относительно P. aeruginosa у 95% новорожденных, родившихся преждевременно, и у 91% доношенных новорожденных.
Пациенты пожилого возраста
Исследования фармакокинетики у здоровых добровольцев пожилого возраста (65–80 лет) показали снижение клиренса плазмы крови, которое коррелирует со снижением КК, связанным с возрастом, а также незначительное снижение непочечного клиренса. Коррекция дозы препарата не требуется пациентам пожилого возраста, за исключением случаев умеренного и тяжелого нарушения функции почек.
Препарат применяют детям в возрасте старше 3 месяцев.
Показания
Препарат показан для лечения инфекций у взрослых и детей в возрасте старше 3 месяцев:
- пневмонии, в том числе внебольничной и госпитальной пневмонии;
- бронхолегочных инфекций при муковисцидозе;
- осложненных инфекций мочевыводящих путей;
- осложненных интраабдоминальных инфекций;
- инфекций во время родов и послеродовых инфекций;
- осложненных инфекций кожи и мягких тканей;
- острого бактериального менингита.
Препарат можно применять для лечения пациентов с нейтропенией и лихорадкой при подозрении на то, что она вызвана бактериальной инфекцией.
Лечение пациентов с бактериемией, которая связана или может быть связана с любой из указанных выше инфекций.
Следует учитывать официальные рекомендации относительно соответствующего применения антибактериальных препаратов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательному вещества препарата.
Повышенная чувствительность к любому другому антибактериального средства группы карбапенемов.
Тяжелая повышенная чувствительность (например, анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к любому другому типу β-лактамного антибактериального средства (например, пенициллина или цефалоспоринов).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования по взаимодействию препарата с отдельно взятыми лекарственными средствами, кроме пробенецида, не проводились.
Пробенецид конкурирует с меропенемом в отношении активного канальцевого выведения и, таким образом, подавляет почечную секрецию меропенема, что приводит к увеличению периода полувыведения и повышению концентрации меропенема в плазме крови. Следует проявлять осторожность при одновременном применении пробенецида с меропенемом.
Потенциальное воздействие меропенема на связывание с белками других препаратов или метаболизм не изучали. Однако связывание с белками настолько незначительное, что взаимодействия с другими соединениями можно не ожидать.
При одновременном применении с карбапенемами было зарегистрировано снижение уровня вальпроевой кислоты в крови — на 60–100% примерно за 2 дня. Из-за быстрого начала действия и степени снижения одновременное применение вальпроевой кислоты/вальпроата натрия/вальпромида и карбапенемов считается не поддающимся корректировке, поэтому следует избегать такой комбинации.
Пероральные антикоагулянты
Одновременное применение антибиотиков с варфарином может увеличить его антикоагулянтный эффект. Было зарегистрировано много сообщений об увеличении антикоагулянтного эффекта антикоагулянтных препаратов, в том числе варфарина, которые применяли перорально, у пациентов, которые одновременно получали антибактериальные препараты. Риск может меняться в зависимости от вида основной инфекции, возраста и общего состояния пациента, поэтому вклад антибактериальных препаратов в повышение уровня международного нормализованного отношения (МНО) оценить трудно. Рекомендуется проводить регулярный контроль уровня МНО во время и после одновременного применения антибиотиков с пероральным антикоагулянтом.
Дети
Все исследования лекарственных взаимодействий проводили только у взрослых.
Особенности применения
При выборе меропенема как средства лечения следует принимать во внимание целесообразность применения антибактериального средства группы карбапенемов, учитывая такие факторы, как тяжесть инфекции, распространенность резистентности к другим соответствующим антибактериальных средств, а также риск выбора препарата в отношении бактерий, устойчивых к карбапенемов.
Резистентность Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter
В Европейском Союзе резистентность к пенемам Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter варьируется. При назначении препарата рекомендуется учитывать местную резистентность этих бактерий к пенемам.
Реакции гиперчувствительности
Как и при применении других β-лактамных антибиотиков, были зарегистрированы серьезные, иногда с летальным исходом, реакции повышенной чувствительности.
Пациенты, у которых в анамнезе зарегистрированы случаи повышенной чувствительности к карбапенемам, пенициллинам или другим β-лактамным антибиотикам, могут также иметь повышенную чувствительность к меропенему. Перед началом терапии меропенемом следует провести тщательный опрос относительно предыдущих реакций гиперчувствительности к β-лактамным антибиотикам.
При возникновении тяжелой аллергической реакции применение препарата следует прекратить и принять соответствующие меры.
Сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны кожи, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, медикаментозная аллергия с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), мультиформная эритема и острый генерализованный экзантематозный пустулез у пациентов, получавших лечение меропенемом (см. раздел «Побочные реакции»). В случае появления признаков и симптомов, свидетельствующих об этих реакции, меропенем следует немедленно отменить и рассмотреть альтернативное лечение.
Колит, связанный с применением антибиотиков
При применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе меропенема, были зарегистрированы случаи колита, связанного с применением антибиотиков, и случаи псевдомембранозного колита, степень тяжести которых может варьировать от легкого до представляющего угрозу жизни. Поэтому важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения меропенема возникла диарея. Следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения меропенемом и применении специфического лечения, направленного против Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, которые подавляют перистальтику кишечника.
Судороги
Во время лечения карбапенемами, в том числе меропенемом, редко сообщали о судорогах (см. раздел «Побочные реакции»).
Контроль функции печени
В связи с риском развития печеночной токсичности (нарушение функции печени с холестазом и цитолизом) при лечении меропенемом следует тщательно контролировать функции печени. Корректировка дозы не требуется.
Сероконверсия прямого антиглобулинового теста (реакция Кумбса)
Лечение меропенемом может вызвать положительный результат прямого или косвенного теста Кумбса.
Одновременное применение меропенема и вальпроевой кислоты/вальпроата натрия/вальпромида не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Демопенем® содержит 46 мг натрия на флакон объемом 500 мг и 92 мг натрия на флакон объемом 1000 мг. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам, которые применяют натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Приведенные ниже таблицы содержат общие рекомендации по дозировке препарата.
Доза меропенема и продолжительность лечения зависит от вида возбудителя болезни, тяжести заболевания и индивидуальной чувствительности пациента.
Демопенем® при применении в дозе до 2 г 3 раза в сутки взрослым и детям с массой тела более 50 кг и в дозе до 40 мг/кг 3 раза в сутки детям может быть особенно эффективным для лечения некоторых видов инфекций, вызванных менее чувствительными видами бактерий (например, виды Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter), или при очень тяжелых инфекциях.
Необходимо соблюдать дополнительные рекомендации по дозировке при лечении пациентов с почечной недостаточностью (см. ниже).
Таблица 2
Рекомендуемые дозы для взрослых и детей с массой тела более 50 кг
|Инфекция
|Разовая доза для введения каждые 8 часов
|Пневмония, в том числе негоспитальная и госпитальная
|500 мг или 1 г
|Бронхолегочные инфекции при муковисцидозе
|2 г
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг или 1 г
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|500 мг или 1 г
|Инфекции во время родов и послеродовые инфекции
|500 мг или 1 г
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг или 1 г
|Острый бактериальный менингит
|2 г
|Лечение пациентов с фебрильной нейтропенией
|1 г
Демопенем® обычно применяют в виде внутривенной инфузии продолжительностью от 15 до 30 минут.
Кроме того, дозы до 1 г можно вводить в виде болюсной инъекции в течение 5 минут. Данные по безопасности введения взрослым препарата в дозе 2 г в виде болюсной инъекции ограничены.
Нарушение функции почек
Таблица 3
Рекомендуемые дозы для взрослых и детей с массой тела более 50 кг, если клиренс креатинина у пациентов составляет менее 51 мл/мин
|Клиренс креатинина
(мл/мин)
|Разовая доза
(см. таблицу 2)
|Частота
|26–50
|полная разовая доза
|каждые 12 часов
|10–25
|половина разовой дозы
|каждые 12 часов
|< 10
|половина разовой дозы
|каждые 12 часов
Данные, подтверждающие применение указанных в таблице 3 доз, откорректированных на единицу дозы 2 г, ограничены.
Меропенем выводится с помощью гемодиализа и гемофильтрации, поэтому необходимую дозу препарата следует вводить после завершения процедуры гемодиализа.
Рекомендаций относительно дозы для пациентов, получающих перитонеальный диализ, нет.
Нарушение функции печени
Для пациентов с нарушениями функции печени коррекция дозы препарата не требуется.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек или со значениями КК> 50 мл/мин коррекция дозы не требуется.
Дети в возрасте младше 3 месяцев
Нет данных о безопасности и эффективности применения меропенема детям в возрасте до 3 месяцев, оптимальный режим дозирования также не установлен. Существуют ограниченные фармакокинетические данные, обосновывающие применение дозы меропенема 20 мг/кг каждые 8 часов (см. раздел «Фармакокинетика»).
Таблица 4
Рекомендуемые дозы для детей в возрасте от 3 месяцев до 11 лет и с массой тела до 50 кг
|Инфекция
|Разовая доза для введения каждые 8 часов
|Пневмония, в том числе негоспитальная и госпитальная
|10 мг/кг или 20 мг/кг массы тела
|Бронхолегочные инфекции при муковисцидозе
|40 мг/кг массы тела
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|10 мг/кг или 20 мг/кг массы тела
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|10 мг/кг или 20 мг/кг массы тела
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|10 мг/кг или 20 мг/кг массы тела
|Острый бактериальный менингит
|40 мг/кг массы тела
|Лечение пациентов с фебрильной нейтропенией
|20 мг/кг массы тела
Опыта применения препарата у детей с нарушениями функции почек нет.
Дети с массой тела более 50 кг
Следует применять дозу, как для взрослых пациентов.
Способ применения
Демопенем® обычно применяют в виде внутривенной инфузии продолжительностью 15 — 30 минут. Кроме того, дозы меропенема до 20 мг/кг могут быть введены в виде болюсной инъекции в течение 5 минут. Данные по безопасности введения препарата детям в дозе 40 мг/кг в виде болюсной инъекции ограничены.
Проведение внутривенной болюсной инъекции
Раствор для болюсной инъекции следует готовить путем растворения препарата Демопенем® в воде для инъекций до получения концентрации 50 мг/мл.
Химическая и физическая стабильность приготовленного раствора для болюсной инъекции сохранялась в течение 3 часов при комнатной температуре (15–25 °С).
С микробиологической точки зрения препарат необходимо использовать немедленно.
Если лекарственное средство не использовали сразу, за срок и условия его хранения после приготовления отвечает врач.
Проведение внутривенной инфузии
Раствор для инфузий следует готовить путем растворения препарата Демопенем® в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций или в 5% растворе глюкозы (декстрозы) для инъекций до получения концентрации 1–20 мг/мл.
Химическая и физическая стабильность приготовленного раствора для инфузий с применением 0,9% раствора натрия хлорида сохранялась в течение 6 часов при комнатной температуре (15–25 °С) или в течение 24 часов при температуре 2–8 °С. Приготовленный раствор, если он был охлажден, следует использовать в течение 2 часов после хранения в холодильнике. С микробиологической точки зрения препарат необходимо использовать немедленно. Если лекарственное средство не использовали сразу, за срок и условия его хранения после приготовления отвечает врач.
Приготовленный с 5% раствором глюкозы (декстрозы) раствор Демопенем® следует использовать немедленно, то есть в течение 1 часа после приготовления.
Флакон предназначен только для однократного использования. При приготовлении раствора и во время его применения следует использовать стандартные асептические методы работы. Раствор следует встряхнуть перед использованием. Неиспользованный раствор или отходы необходимо утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Побочные реакции
Частыми нежелательными реакциями, связанными с применением меропенема, были диарея, сыпь, тошнота/рвота и воспаление в месте введения инъекции. Частыми нежелательными, связанными с применением меропенема явлениями со стороны лабораторных показателей, о которых сообщали, были тромбоцитоз и повышение уровня печеночных ферментов.
Приведенные ниже побочные реакции указанные по классу системы органов и частотой: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (нельзя оценить на основе имеющихся данных). В рамках каждой группы частот побочные реакции указаны в порядке уменьшения проявлений.
Инфекции и инвазии: нечасто — оральный и вагинальный кандидоз.
Со стороны крови и лимфатической системы: часто — тромбоцитопения; нечасто — эозинофилия, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: нечасто — ангионевротический отек, анафилактические реакции (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — парестезии; редко — судороги (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — тошнота, рвота, диарея, боль в животе; нечасто — колит, ассоциированный с применением антибиотиков (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны печени и желчевыводящих путей: часто — повышение уровня трансаминаз, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня лактатдегидрогеназы в крови; нечасто — повышение уровня билирубина в крови.
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — сыпь, зуд; нечасто — крапивница, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема (см. раздел «Особенности применения»); частота неизвестна — лекарственная аллергия с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — повышение уровня креатинина и мочевины в крови.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — воспаление, боль; нечасто — тромбофлебит, боль в месте инъекции.
Нет никаких данных, свидетельствующих об увеличении риска побочных явлений у детей на основании ограниченного количества доступных данных. Все полученные сообщения соответствовали побочным реакциям, которые наблюдались у взрослых пациентов.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это обеспечивает постоянный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинским работникам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях согласно законодательству.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Несовместимость.
Меропенем не следует смешивать или добавлять к другим лекарственным средствам.
Меропенем, который будет применяться для болюсных внутривенных инъекций, следует восстанавливать в стерильной воде для инъекций.
Меропенем во флаконах для инфузий можно непосредственно восстановить в 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы для проведения инфузий.
Упаковка
По 1 флакону в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
21-й километр национального шоссе Афины — Ламия, Крионери Аттика, 14568, Греция.