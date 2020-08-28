Глаутан может постепенно изменять цвет глаз за счет увеличения количества меланосом (пигментных гранул) в меланоцитах. Перед началом лечения пациентов необходимо проинформировать о возможности необратимого изменения цвета глаз. Лечение одного глаза может вызвать необратимую гетерохромию. Последствия длительного влияния на меланоциты на данный момент неизвестны. Изменение цвета радужной оболочки происходит медленно и может быть незаметным в течение месяцев или даже лет. Изменение цвета глаз, прежде всего, отмечено у пациентов со смешанным цветом радужной оболочки, то есть голубо-карим, серо-карим, желто-карим и зелено-карим; однако это явление отмечалось также и у пациентов с карими глазами. Как правило, коричневая пигментация вокруг зрачка концентрично распространяется к периферии радужной оболочки пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. После прекращения лечения дальнейшего увеличения коричневого пигмента в радужной оболочке не наблюдалось.

Сообщалось о потемнении кожи век и/или периорбитальной области в связи с применением травопроста у 0,4% пациентов.

Травопрост может постепенно изменять структуру ресниц глаза, в который применяется; при проведении клинических исследований такие изменения отмечались приблизительно у половины пациентов и включали в себя увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц. Механизм изменения структуры ресниц и отдаленные последствия этого действия на данный момент неизвестны.

Нет опыта применения травопроста при воспалительных заболеваниях глаза, неоваскулярной глаукоме, закрытоугольной глаукоме, узкоугольной или врожденной глаукоме, и имеется только ограниченный опыт применения при заболеваниях глаз, вызванных нарушениями функций щитовидной железы, при открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, при пигментной или псевдоэксфолиативной глаукоме.

Рекомендуется с осторожностью назначать Глаутан больным с афакией, псевдофакией, разрывом задней капсулы хрусталика, переднекамерными линзами или факторами риска развития цистоидного макулярного отека.

Следует избегать контакта Глаутана с кожей, поскольку исследования на кроликах показали трансдермальную абсорбцию травопроста.

Глаутан содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Глаутан содержит масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное, которое может вызвать кожные реакции.

Следует с осторожностью назначать Глаутан пациентам с факторами риска развития ирита/увеита.

Простагландины и их аналоги являются биологически активным материалом, который может абсорбироваться через кожу. Поэтому беременные и женщины, планирующие беременность, должны быть осторожными, чтобы предотвратить непосредственное влияние содержимого флакона. При случайном попадании значительного количества содержимого флакона на кожу необходимо немедленно тщательно промыть пораженный участок.

Пациентам необходимо снимать контактные линзы перед закапыванием Глаутана, подождать 15 мин после закапывания, прежде чем снова установить контактные линзы.

Применение в период беременности и кормления грудыо. Беременность . Травопрост оказывает вредное фармакологическое действие на беременных и плод/новорожденного. Глаутан не следует применять в период беременности без крайней необходимости.

Женщины репродуктивного возраста . Глаутан не следует применять женщинам репродуктивного возраста, если они не пользуются контрацептивными средствами.

Кормление грудью . Неизвестно, проникает ли травопрост из глазных капель в грудное молоко. Исследования на животных показали, что травопрост и его метаболиты способны проникать в грудное молоко, поэтому применять Глаутан в период кормления грудью не рекомендуется.

Дети. Эффективность и безопасность применения Глаутана у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены, поэтому назначать препарат пациентам этой группы не рекомендуется до получения соответствующих данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе другими механизмами. Как и при применении каких-либо глазных капель, временное затуманивание зрения или другие визуальные расстройства могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Если затуманивание зрения возникает сразу после закапывания, пациент должен подождать, пока зрение не восстановится, прежде чем управлять транспортным средством или работать с другими механизмами.