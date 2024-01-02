ТРАВОПРОСТ (TRAVOPROSTUM)

рекомендуется с осторожностью назначать травопрост больным с афакией, псевдофакией и с разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами или для лечения пациентов с известными факторами риска развития цистоидного макулярного отека.

Следует избегать контакта травопроста с кожей, поскольку в исследованиях на кроликах выявлена трансдермальная абсорбция травопроста.

Необходимо с осторожностью назначать травопрост пациентам с известными факторами риска развития ирита/увеита.

При случайном попадании большого количества р-ра необходимо немедленно тщательно очистить пораженный участок.

Бензалкония хлорид, используемый как консервант в офтальмологических препаратах, согласно полученным данным, может способствовать возникновению точечной кератопатии и/или токсичной язвенной кератопатии, поэтому при продолжительном применении необходим тщательный контроль.

Бензалкония хлорид может вызывать раздражение и обесцвечивать мягкие контактные линзы. Необходимо избегать контакта препарата с контактными линзами. Пациента следует проинформировать о необходимости снимать контактные линзы, прежде чем закапывать препарат, а также о том, что требуется подождать 15 мин после применения лекарственного средства и лишь тогда использовать контактные линзы.

Период беременности и кормления грудью. Травопрост оказывает вредное фармакологическое действие на беременных и/или плод/новорожденного ребенка.

Нет данных относительно проникновения травопроста в грудное молоко кормящей женщины.

Исследования на животных показали, что травопрост и его метаболиты способны проникать в грудное молоко, поэтому применять травопрост в период кормления грудью не рекомендуется.

Дети. Эффективность и безопасность травопроста у пациентов в возрасте <18 лет не установлены, поэтому его применение для этих больных не рекомендуется до получения новых данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Как и при применении других глазных капель, наблюдается временная затуманенность зрения или другие визуальные расстройства, которые могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или работу с другими механизмами. Если затуманенность зрения возникает сразу после закапывания, пациенту необходимо подождать до восстановления зрительной способности, прежде чем приниматься за управление транспортными средствами или работу с другими механизмами.