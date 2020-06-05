Фармакодинамика.

Винорельбин является цитостатическим антинеопластическим препаратом, алкалоидом барвинка с молекулярным действием, которая направлена на динамическое равновесие тубулина в микротубулярной аппарате клеток. Он ингибирует полимеризацию тубулина и связывает преимущественно митотические микротубулы, в высоких дозах влияет на аксональные микротубулы. Действие на спирализацию тубулина у винорельбина выше, чем у винкристина. Винорельбин блокирует митоз на G2-М фазе, вследствие чего вызывает гибель клеток в интерфазе или при продолжении митоза.

Фармакокинетика.

Распределение

Равновесный объем распределения винорельбина большой и в среднем составляет 21,2 л/кг (диапазон 7,5–39,7 л/кг), что свидетельствует об экстенсивном распределение в тканях организма. Связывание с белками плазмы крови низкое (13,5%). Однако винорельбин хорошо связывается с клеточными элементами крови, особенно тромбоцитами (78%). В значительной степени поглощается легкими, где, по данным хирургических биопсий, достигает концентраций до 300 раз выше, чем в сыворотке крови. Винорельбин не обнаруживается в тканях центральной нервной системы.

Метаболизм

Все метаболиты винорельбина образуются с участием фермента CYP3A4 системы цитохрома P450, за исключением 4-О-деацетилвинорельбина, который формируется с участием карбоксилэстераз. 4-О-деацетилвинорельбин является единственным активным метаболитом и главным метаболитом, который обнаруживается в крови. Сульфатных и конъюгатов с глюкуроновой кислотой не обнаружено.

Выведение

Период полувыведения в терминальной фазе составляет около 40 часов. Клиренс винорельбина высокий, он приближается к скорости печеночного кровотока и составляет в среднем 0,72 л * ч-1 * кг-1 (диапазон 0,32–1,26 л * ч-1 * кг-1). Менее 20% дозы выводится почками, преимущественно в неизмененном виде. Большая часть препарата выводится с желчью в неизмененном виде винорельбина и его метаболитов.

Фармакокинетика в особых группах пациентов.

Пациенты с нарушениями функции почек и печени

Фармакокинетика винорельбина у пациентов с нарушениями функции почек не изучалась, однако снижение доз в таких случаях не требуется ввиду низкой почечную экскрецию винорельбина.

Результаты исследования фармакокинетики винорельбина у пациенток с раком молочной железы с метастазами в печень показали, что изменение среднего клиренса винорельбина наблюдалась лишь при поражении более 75% печени.

Во время фармакокинетического исследования с подбором доз в рамках I фазы у 6 онкологических пациентов с умеренными нарушениями функции печени (уровень билирубина не более чем в 2 раза выше верхней границы нормы (ВГН) и уровни трансаминаз не более чем в 5 раз выше верхней границы нормы) , которые получали винорельбин в дозах до 25 мг/м2 поверхности тела, а также у 8 онкологических пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени (уровень билирубина более чем в 2 раза выше верхней границы нормы и уровни трансаминаз более чем 5 раз выше верхней границы нормы), которые получали винорельбин в дозах до 20 мг/м2 поверхности тела, средний общий клиренс винорельбина был сравним с клиренсом у пациентов с нормальной функцией печени. То есть фармакокинетика винорельбина не изменяется у пациентов с умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени. Однако в качестве меры безопасности рекомендуется уменьшать дозу до 20 мг/м2 поверхности тела и систематически контролировать гематологические показатели у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени.

Пожилые пациенты

Исследование с участием пожилых (старше 70 лет) больных немелкоклеточным раком легких показало, что фармакокинетика винорельбина у пациентов старшего возраста не меняется. Однако, поскольку пожилые пациенты ослаблены, при увеличении доз винорельбина необходима осторожность.

Фармакокинетические/фармакодинамические зависимости

Была продемонстрирована сильная зависимость между системной экспозицией винорельбина и снижением количества лейкоцитов или полиморфноядерных клеток.