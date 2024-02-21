противоопухолевое цитостатическое средство, полусинтетический алкалоид барвинка. Цитостатическое действие винорелбина обусловлено его ингибирующим влиянием на полимеризацию тубулина в процессе митоза. Действует преимущественно на митотические микротрубочки, а при высоких концентрациях может влиять и на аксональные микротрубочки. Блокирует митоз в фазе G2 и M и вызывает разрушение клеток в интерфазе или при последующем митозе. Воздействие винорелбина на спирализацию тубулина менее выражено, чем воздействие винкристина.

После в/в инъекций его выведение из плазмы крови носит трехфазный характер, T ½ активного вещества в терминальной фазе составляет в среднем 40 ч. Связывание с белками составляет 50–80%. Выводится преимущественно с желчью.