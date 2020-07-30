Бризаль® (Brisal) (255246) - инструкция по применению ATC-классификация
Бризаль инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Карбоангидраза (КА) — это фермент, обнаруженный во многих тканях организма человека, в том числе в тканях глаза. КА катализирует обратимую реакцию гидратации диоксида углерода и дегидратации угольной кислоты.
Угнетение КА в цилиарном теле глаза снижает секрецию внутриглазной жидкости, главным образом замедляя образование ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости. В результате происходит снижение внутриглазного давления (ВГД), которое является главным фактором риска в патогенезе поражения зрительного нерва и потери поля зрения вследствие глаукомы. Бринзоламид — ингибитор карбоангидразы II (КА-II), доминирующего изофермента глаза, имеет показатели in vitro IC50 = 3,2 нМ и Ki = 0,13 нМ относительно КА-II.
При применении бринзоламида с аналогом простагландинов травопростом в составе комбинированной терапии изучили эффект снижения ВГД. После применения травопроста в течение 4 нед пациенты с ВГД ≥19 мм рт. ст. дополнительно рандомизированно получали бринзоламид или тимолол. Наблюдалось дополнительное снижение суточного значения среднего ВГД на 3,2-3,4 мм рт. ст. в группе, в которой применяли бринзоламид, и на 3,2-4,2 мм рт. ст. в группе, в которой применяли тимолол. В группах применения бринзоламид-травопрост наиболее часто наблюдались офтальмологические побочные реакции легкой степени, в основном связанные с признаками местного раздражения. Побочные эффекты были умеренными и не влияли на решение о прекращении участия в исследовании (см. также ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Проведено клиническое исследование применения бринзоламида с участием 32 детей в возрасте младше 6 лет с диагнозом глаукома и глазная гипертензия. Некоторые пациенты ранее не получали лечение по поводу ВГД, тогда как другие пациенты уже применяли другие препараты для снижения ВГД. Пациенты, которые применяли препараты для снижения ВГД, не прекращали применять свои лекарственные средства до начала монотерапии бринзоламидом.
По результатам традиционных доклинических исследований безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности и канцерогенного действия, особый риск для человека при применении бринзоламида не обнаружен.
В ходе исследований токсичности на кроликах при пероральном введении бринзоламида в дозе до 6 мг/кг/сут (в 125 раз превышает рекомендуемую терапевтическую дозу для офтальмологического применения) не обнаружено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое влияние на самку. В аналогичных исследованиях на крысах установили незначительное уменьшение оссификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в дозе 18 мг/кг/сут (в 375 раз больше рекомендованной терапевтической дозы для офтальмологического применения), но у самок, получавших дозу 6 мг/кг/сутки, этот эффект не наблюдаллся. Эти результаты были получены при применении доз, которые приводили к метаболическому ацидозу с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось дозозависимое снижение массы плода у самок, получавших бринзоламид перорально: от незначительного снижения (примерно 5–6%) при применении дозы 2 мг/кг/сут и около 14% при применении дозы 18 мг/кг/сут. Во время кормления грудью доза, которая не оказывала отрицательного воздействия на плод, составляла 5 мг/кг/сут.
Фармакокинетика. После местного применения бринзоламид абсорбируется в системный кровоток. За счет своего высокого сродства к КА-ІІ бринзоламид активно проникает в эритроциты и демонстрирует длительный T½ из крови (в среднем приблизительно 24 нед). В клинической практике отмечено образование метаболита — дезэтилбринзоламида, который тоже связывается с КА и накапливается в эритроцитах. Этот метаболит связывается главным образом с КА-І в присутствии бринзоламида. В плазме крови концентрации как бринзоламида, так и N-дезэтилбринзоламида низкие, как правило, ниже границы количественного определения (<7,5 нг/мл).
Связывание с протеинами плазмы крови неполное (приблизительно 60%). Бринзоламид выводится преимущественно почками (приблизительно 60%). Почти 20% дозы выявлено в моче в виде метаболита. Бринзоламид и N-дезэтилбринзоламид являются доминирующими компонентами, которые выводятся с мочой вместе со следовыми количествами (<1%) метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила.
В ходе фармакокинетических исследований здоровые добровольцы получали бринзоламид перорально по 1 мг в капсулах 2 раза в сутки в течение 32 нед. Для оценки уровня системного угнетения КА измерялась активность КА в эритроцитах.
Насыщение бринзоламидом КА-ІІ эритроцитов было достигнуто в течение 4 нед (концентрация составляла приблизительно 20 мкМ). N-дезэтилбринзоламид накапливался в эритроцитах до достижения стабильной концентрации, находящейся в пределах 6–30 мкМ, в течение 20–28 нед. Угнетение общей активности КА-ІІ эритроцитов в стабильных условиях составляло приблизительно 70–75%.
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) перорально вводили по 1 мг бринзоламида 2 раза в сутки в течение 54 нед. Концентрация бринзоламида в эритроцитах через 4 нед находилась в пределах 20–40 мкМ. В стабильных условиях концентрация бринзоламида и его метаболита в эритроцитах находилась в пределах 22–46,1 и 17,1–88,6 мкМ соответственно.
При снижении клиренса креатинина концентрации N-дезэтилбринзоламида в эритроцитах повышались, а общая активность КА в эритроцитах снижалась, но концентрации бринзоламида в эритроцитах и активность КА-II оставались неизменными. У пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени угнетение общей активности КА было большим, хотя оно составляло меньше 90% в стабильных условиях.
В исследованиях при местном применении в глазу концентрации бринзоламида в эритроцитах при стабильных условиях были такими же, как концентрации, установленные при пероральном приеме, а концентрации N-дезэтилбринзоламида были ниже. Активность КА составляла приблизительно 40–70% от ее исходного уровня.
Показания Бризаль
Бризаль предназначен для снижения повышенного ВГД при:
- глазной гипертензии;
- открытоугольной глаукоме;
- в качестве монотерапии у взрослых пациентов, нечувствительных к блокаторам β-адренорецепторов,
- у взрослых пациентов, которым блокаторы β-адренорецепторов противопоказаны, либо как дополнительная терапия при применении блокаторов β-адренорецепторов или аналогов простагландинов.
Применение Бризаль
при применении Бризаля в качестве монотерапии или дополнительной терапии доза составляет 1 каплю в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 2 раза в сутки. У некоторых пациентов возможно достижение лучших результатов при закапывании 1 капли 3 раза в сутки.
В случае замены другого офтальмологического противоглаукомного средства на Бризаль следует прекратить применение другого средства и начать применять Бризаль со следующего дня.
При местном применении более одного офтальмологического средства интервал между их применением должен составлять не менее 5 мин. Глазные мази применять в последнюю очередь.
Если доза была пропущена, лечение необходимо продолжить, применяя следующую дозу согласно схеме лечения. Доза не должна превышать 1 капли в пораженный глаз (глаза) 3 раза в сутки.
Способ применения.
Для офтальмологического применения.
Рекомендуется прижать в области носослезного отверстия или осторожно закрыть веки после закапывания. Это снижает системную абсорбцию лекарственных средств, введенных в глаз, что уменьшает вероятность системных побочных эффектов.
Следует хорошо взболтать флакон перед применением препарата. Для предупреждения загрязнения края крапельницы и содержимого флакона необходимо придерживаться осторожности и не касаться век, прилегающих и других поверхностей краем флакона-капельницы. Следует держать флакон плотно закрытым во время его хранения.
Особые группы пациентов.
Применение у людей пожилого возраста. Нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста.
Применение при нарушениях функции печени и почек. Применение бринзоламида для лечения пациентов с печеночной недостаточностью не изучали, поэтому препарат не рекомендуется для лечения таких пациентов.
Не проводились исследования применения бринзоламида у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин) или пациентов с гиперхлоремическим ацидозом. Поскольку бринзоламид и его основной метаболит выводятся преимущественно почками, Бризаль противопоказан для лечения таких пациентов (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Эффективность и безопасность лечения препаратом Бризаль у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены. Имеющиеся в настоящее время данные по применению в этой категории пациентов представлены в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика. Применение препарата Бризаль у детей не рекомендуется.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо другому компоненту препарата;
- известная повышенная чувствительность к сульфаниламидам (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- почечная недостаточность тяжелой степени;
- гиперхлоремический ацидоз.
Побочные эффекты
в клинических исследованиях с участием 2732 пациентов, применявших бринзоламид в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии одновременно с тимолола малеатом 5 мг/мл, наиболее частыми сообщаемыми побочными эффектами, связанными с применением препарата, были: дисгевзия — 6,0% (горький или необычный привкус, см. нижеприведенное описание) и временное затуманивание зрения (5,4%) после инстилляции, которое длится от нескольких секунд до нескольких минут (см. также Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами). Нижеуказанные побочные реакции оценивались в качестве связанных с назначением препарата и классифицированы следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000) или частота неизвестна (оценка невозможна на основании имеющихся данных). В каждой группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения их степени тяжести. Информация о побочных реакциях получена из клинических исследований и спонтанных сообщений в постмаркетинговый период.
|Класс систем органов
|Соответствующий термин MedDRA (версия 15.1)
|Инфекционные и паразитарные заболевания
|Нечасто: ринофарингит, фарингит, синусит
Частота неизвестна: ринит
|Заболевания крови и лімфатической системы
|Нечасто: уменьшение количества эритроцитов, повышение уровня хлоридов в крови
|Со стороны иммунной системы
|Частота неизвестна: гиперчувствительность
|Психические расстройства
|Нечасто: апатия, депрессия, угнетенное настроение, снижение либидо, ночные кошмары, нервозность
Редко: бессоница
|Со стороны обмена веществ и питания
|Частота неизвестна: понижение аппетита
|Со стороны нервной системы
|Нечасто: нарушение координации движений, амнезия, головокружение, парестезии, головная боль
Редко: ухудшение памяти, сонливость
Частота неизвестна: тремор, гипестезия, агевзия
|Офтальмологические нарушения
|Часто: затуманиваааие зрения, раздражение глаз, боль в глазах, ощущение наличия инородного тела в глазу, гиперемия глаз.
Нечасто: эрозия роговицы, кератит, точечный кератит, кератопатия, наличие преципитатов в глазу, окрашивание рогоаицы, дефект эпителия роговицы, нарушения со стороны эпителия роговицы, блефарит, зуд в глазах, конъюнктивит, отек глаза, мейбомит, повышенная чувствительность к яркому свету, фотофобия, сухость глаз, аллергический конъюнктивит, птеригиум, пигментация склеры, астенопия, ощущение дискомфорта, аномальная чувствительность глаз, сухой кератоконъюктивит, субконъюктивальная киста, гиперемия конъюнктивы, зуд век, выделения из глаз, образование чешуек по краям век, чрезмерное слезотечение
Редко: отек роговицы, диплопия, снижение остроты зрения, фотопсия, гипестезия глаз, периорбитальный отек, повышение ВГД, увеличение экскавации диска зрительного нерва
Частота неизвестна: нарушения со стороны роговицы, нарушение зрения, аллергические проявления со стороны глаз, мадароз, нарушения со стороны век, эритема век
|Со стороны органах слуха
|Редко: шум в ушах
Частота неизвестна: вертиго
|Со стороны сердца
|Нечасто: кардиореспираторный дистресс, брадикардия, учащенное серцебиение
Редко: стенокардия, нерегулярная ЧСС
Частота неизвестна: аритмия, тахикардия, гипертензия, повышенное АД, снижение АД, увеличенная ЧСС
|Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения
|Нечасто: одышка, носовое кровотечение, боль в ротоглотке, боль в глотке и гортани, раздражение горла, избыточная секреция слизи в носоглотке, синдром кашля в верхних дыхательных путях, насморк, чихание
Редко: гиперреактивность бронхов, застойные явления в верхних дыхательных путях, отек слизистой оболочки придаточных пазух носа, заложенность носа, кашель, сухость носа.
Частота неизвестна: астма
|Со стороны ЖКТ
|Часто: дисгевзия
Нечасто: эзофагит, диарея, тошнота, рвота, диспепсия, боль в верхней половине живота, неприятные ощущения в животе, дискомфорт в желудке, метеоризм, усиление перистальтики кишечника, расстройства ЖКТ, гипестезия полости рта, парестезии полости рта, ощущение сухости во рту
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Частота неизвестна: отклонение от нормы показателей печеночных проб
|Со стороны кожи подкожных тканей
|Нечасто: сыпь, макулопапулезная сыпь, уплотнение кожи
Редко: крапивница, алопеция, генерализованный зуд
Частота неизвестна: дерматит, эритема
|Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|Нечасто: боль в спине, спазмы мыщц, миалгия
Частота неизвестна: артралгия, боль в конечностях
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нечасто: боль в области почек
Частота неизвестна: поллакиурия
|Нарушение репродуктивной функции и функции молочных желез
|Нечасто: нарушение эрекции
|Общие нарушения и нарушения в месте инъекции
|Нечасто: боль, дискомфорт в грудной клетке, чувство усталости, дискомфорт
Редко: боль в груди, тревожность, астения, раздражительность
Частота неизвестна: периферический отек, недомогание
|Травмы, отравления и осложнения процедур
|Нечасто: ощущение наличия инородного тела в глазу
В клинических исследованиях с применением глазных капель бринзоламида часто сообщали о системной побочной реакции в виде дисгевзии (горький или необычный привкус во рту после закапывания). Вероятнее всего, она была вызвана попаданием глазных капель в носоглотку через носослезный канал. Прижатие в области носослезного отверстия или плотное закрытие век после закапывания может уменьшить вероятность возникновения этой реакции (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Бринзоламид является сульфонамидным ингибитором КА, который абсорбируется системно. Как правило, при применении системных ингибиторов КА возникают побочные реакции со стороны пищеварительной и нервной систем, а также гематологические, почечные и метаболические нарушения. Аналогичные типы побочных реакций, которые свойствены ингибиторам КА при пероральном приеме, могут возникнуть и при их местном применении.
Каких-либо непрогнозируемых побочных реакций при проведении комбинированной терапии при одновременном применении бринзоламида в форме глазных капель с травопростом не наблюдалось. Побочные реакции, наблюдавшиеся при комбинированном лечении, наблюдались при применении каждого препарата по отдельности.
Дети. Во время кратковременных клинических исследований примерно у 12,5% детей наблюдались проявления побочных реакций, связанные с применением этого лекарственного средства, большая часть из которых представяла собой несерьезные местные офтальмологические реакции легкой степени, в частности гиперемия конъюнктивы, раздражение глаз, наличие выделений из глаз, повышенное слезоотделение (см. Фармакодинамика).
Особые указания
системное действие. Бризаль является ингибитором КА сульфонамидной группы и, хотя его применяли местно, он абсорбируется системно. Такие же типы побочных реакций, характерные для сульфаниламидов, могут возникнуть при местном применении. Если появляются признаки серьезных побочных реакций или повышенной чувствительности, следует прекратить применение препарата.
Сообщалось о нарушении кислотно-щелочного баланса при пероральном применении ингибиторов КА. Поскольку существует риск возникновения метаболического ацидоза, препарат следует применять с осторожностью пациентам с риском поражения почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Применение бринзоламида у недоношенных новорожденных (менее 36 нед беременности) или новорожденных в возрасте до 1 нед не изучали. У пациентов со значительной степенью недоразвития почечных канальцев или их аномалиями можно применять бринзоламид только после должной оценки соотношения риска и пользы, поскольку существует возможный риск возникновения метаболического ацидоза.
Пероральные ингибиторы КА могут ухудшить способность выполнять задания, требующие умственной сосредоточенности и/или физической координации у пациентов пожилого возраста. Бризаль абсорбируется системно, поэтому такие эффекты могут возникнуть и при местном применении.
Одновременное применение. У пациентов, принимающих ингибиторы КА перорально и Бризаль, существует вероятность усиления известных системных побочных реакций ингибиторов КА. Одновременное применение Бризаля и ингибиторов КА для перорального применения не исследовалось, поэтому не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Бринзоламид главным образом оценивался при одновременном применении с тимололом при комбинированном лечении глаукомы. Кроме того, изучен эффект снижения ВГД при применении бринзоламида с аналогом простагландина травопростом при комбинированной терапии. Долгосрочные исследования применения бринзоламида с травопростом в качестве комбинированной терапии отсутствуют (см. Фармакодинамика)
Существует ограниченный опыт применения бринзоламида для лечения пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой и пигментной глаукомой. Рекомендуется с осторожностью лечить таких пациентов и тщательно контролировать ВГД. Исследования применения бринзоламида у пациентов с закрытоугольной глаукомой не проводили, поэтому применение препарата таким пациентам не рекомендовано.
Не проводилось исследование возможного влияния бринзоламида на функцию эндотелия роговицы у пациентов с поврежденной роговицей (в частности, у пациентов с низким количеством эндотелиальных клеток). Непосредственное изучение действия препарата у пациентов, которые носят контактные линзы, не проводили, поэтому при применении бринзоламида рекомендуется тщательное наблюдение за такими пациентами, поскольку ингибиторы КА могут влиять на гидратацию роговицы, и применение при этом контактных линз может повысить риск повреждения роговицы. При других повреждениях роговицы, например у пациентов, больных сахарным диабетом, также рекомендуется тщательное наблюдение.
Бензалкония хлорид, который обычно используется как консервант в офтальмологических препаратах, может вызывать точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку Бризаль содержит бензалкония хлорид, необходим тщательный контроль при частом или длительном лечении препаратом больных с сухостью глаз или больных с повреждениями роговицы.
Применение бринзоламида у пациентов, которые носят контактные линзы, не изучалось. Бризаль содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаза и, как известно, обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. Следует предупредить пациентов о том, что необходимо снимать контактные линзы перед применением глазных капель Бризаль и подождать 15 мин после закапывания, прежде чем снова надеть контактные линзы.
После прекращения лечения препаратом Бризаль ожидается, что снижение ВГД будет продолжаться в течение 5–7 дней и потенциально может возникать эффект отмены.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Данные об офтальмологическом применении бринзоламида у беременных отсутствуют или их количество ограничено. Исследования на животных продемонстрировали наличие токсического влияния на репродуктивную функцию при системном применении (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Бризаль не следует назначать в период беременности и женщинам репродуктивного возраста, которые не применяют контрацептивные средства.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли бринзоламид/его метаболиты в грудное молоко при местном офтальмологическом применении. В исследованиях на животных было показано, что минимальное количество бринзоламида проникает в грудное молоко при пероральном применении.
Риск для новорожденных и детей грудного возраста исключить нельзя. Необходимо принять решение о том, стоит ли прекратить кормление грудью, или прекратить/воздержаться от терапии препаратом Бризаль с учетом пользы кормления грудью для ребенка и пользы терапии для матери.
Репродуктивная функция Каких-либо эффектов бринзоламида на репродуктивную функцию при исследовании животных не обнаружено. Исследований относительно возможноого воздействия бринзоламида на репродуктивную функцию человека при местном применении в офтальмологии не проводили.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Временное затуманивание зрения или другие расстройства зрения либо побочные реакции со стороны нервной системы (сонливость, головокружение, нарушение координации движений) могут негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если затуманивание зрения возникает во время закапывания, пациент должен подождать, пока зрение не восстановится.
Взаимодействия
специальных исследований взаимодействия бринзоламида с другими лекарственными средствами не проводили. В ходе клинических исследований бринзоламид применяли в комбинации с аналогами простагландинов и тимололом в виде глазных капель, доказательств неблагоприятного взаимодействия не выявлено. При комбинированной терапии глаукомы взаимодействие между бринзоламидом и миотиками или агонистами адренергических рецепторов не оценивалось.
Бринзоламид является ингибитором КА, и хотя препарат применяли местно, он абсорбируется системно. Сообщалось о нарушении кислотно-щелочного баланса при пероральном применении ингибиторов КА. Следует учитывать такое проявление взаимодействия у пациентов, применяющих Бризаль.
Изоферментами цитохрома Р450, отвечающими за метаболизм бринзоламида, являются CYP 3A4 (главный), CYP 2A6, CYP 2C8 и CYP 2C9. Ожидается, что ингибиторы CYP 3A4, такие как кетоконазол, итраконазол, клотримазол, ритонавир и тролеандомицин, будут угнетать метаболизм бринзоламида ферментом CYP 3A4. Следует быть осторожными при сочетанном применении ингибиторов CYP 3A4. Поскольку бринзоламид главным образом выводится почками, его накопление маловероятно. Бринзоламид не является ингибитором изоферментов цитохрома Р450.
Передозировка
о случах передозировки не сообщалось.
Лечение при передозировке должно быть симптоматическим и поддерживающим. Могут возникнуть электролитный дисбаланс, ацидоз, а также возможно влияние на нервную систему. Необходимо контролировать уровни электролитов в сыворотке крови (особенно калия) и рН крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.