фармакодинамика. Карбоангидраза (КА) — это фермент, обнаруженный во многих тканях организма человека, в том числе в тканях глаза. КА катализирует обратимую реакцию гидратации диоксида углерода и дегидратации угольной кислоты.

Угнетение КА в цилиарном теле глаза снижает секрецию внутриглазной жидкости, главным образом замедляя образование ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости. В результате происходит снижение внутриглазного давления (ВГД), которое является главным фактором риска в патогенезе поражения зрительного нерва и потери поля зрения вследствие глаукомы. Бринзоламид — ингибитор карбоангидразы II (КА-II), доминирующего изофермента глаза, имеет показатели in vitro IC 50 = 3,2 нМ и K i = 0,13 нМ относительно КА-II.

При применении бринзоламида с аналогом простагландинов травопростом в составе комбинированной терапии изучили эффект снижения ВГД. После применения травопроста в течение 4 нед пациенты с ВГД ≥19 мм рт. ст. дополнительно рандомизированно получали бринзоламид или тимолол. Наблюдалось дополнительное снижение суточного значения среднего ВГД на 3,2-3,4 мм рт. ст. в группе, в которой применяли бринзоламид, и на 3,2-4,2 мм рт. ст. в группе, в которой применяли тимолол. В группах применения бринзоламид-травопрост наиболее часто наблюдались офтальмологические побочные реакции легкой степени, в основном связанные с признаками местного раздражения. Побочные эффекты были умеренными и не влияли на решение о прекращении участия в исследовании (см. также ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Проведено клиническое исследование применения бринзоламида с участием 32 детей в возрасте младше 6 лет с диагнозом глаукома и глазная гипертензия. Некоторые пациенты ранее не получали лечение по поводу ВГД, тогда как другие пациенты уже применяли другие препараты для снижения ВГД. Пациенты, которые применяли препараты для снижения ВГД, не прекращали применять свои лекарственные средства до начала монотерапии бринзоламидом.

По результатам традиционных доклинических исследований безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности и канцерогенного действия, особый риск для человека при применении бринзоламида не обнаружен.

В ходе исследований токсичности на кроликах при пероральном введении бринзоламида в дозе до 6 мг/кг/сут (в 125 раз превышает рекомендуемую терапевтическую дозу для офтальмологического применения) не обнаружено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое влияние на самку. В аналогичных исследованиях на крысах установили незначительное уменьшение оссификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в дозе 18 мг/кг/сут (в 375 раз больше рекомендованной терапевтической дозы для офтальмологического применения), но у самок, получавших дозу 6 мг/кг/сутки, этот эффект не наблюдаллся. Эти результаты были получены при применении доз, которые приводили к метаболическому ацидозу с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось дозозависимое снижение массы плода у самок, получавших бринзоламид перорально: от незначительного снижения (примерно 5–6%) при применении дозы 2 мг/кг/сут и около 14% при применении дозы 18 мг/кг/сут. Во время кормления грудью доза, которая не оказывала отрицательного воздействия на плод, составляла 5 мг/кг/сут.

Фармакокинетика. После местного применения бринзоламид абсорбируется в системный кровоток. За счет своего высокого сродства к КА-ІІ бринзоламид активно проникает в эритроциты и демонстрирует длительный T ½ из крови (в среднем приблизительно 24 нед). В клинической практике отмечено образование метаболита — дезэтилбринзоламида, который тоже связывается с КА и накапливается в эритроцитах. Этот метаболит связывается главным образом с КА-І в присутствии бринзоламида. В плазме крови концентрации как бринзоламида, так и N-дезэтилбринзоламида низкие, как правило, ниже границы количественного определения (<7,5 нг/мл).

Связывание с протеинами плазмы крови неполное (приблизительно 60%). Бринзоламид выводится преимущественно почками (приблизительно 60%). Почти 20% дозы выявлено в моче в виде метаболита. Бринзоламид и N-дезэтилбринзоламид являются доминирующими компонентами, которые выводятся с мочой вместе со следовыми количествами (<1%) метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила.

В ходе фармакокинетических исследований здоровые добровольцы получали бринзоламид перорально по 1 мг в капсулах 2 раза в сутки в течение 32 нед. Для оценки уровня системного угнетения КА измерялась активность КА в эритроцитах.

Насыщение бринзоламидом КА-ІІ эритроцитов было достигнуто в течение 4 нед (концентрация составляла приблизительно 20 мкМ). N-дезэтилбринзоламид накапливался в эритроцитах до достижения стабильной концентрации, находящейся в пределах 6–30 мкМ, в течение 20–28 нед. Угнетение общей активности КА-ІІ эритроцитов в стабильных условиях составляло приблизительно 70–75%.

Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) перорально вводили по 1 мг бринзоламида 2 раза в сутки в течение 54 нед. Концентрация бринзоламида в эритроцитах через 4 нед находилась в пределах 20–40 мкМ. В стабильных условиях концентрация бринзоламида и его метаболита в эритроцитах находилась в пределах 22–46,1 и 17,1–88,6 мкМ соответственно.

При снижении клиренса креатинина концентрации N-дезэтилбринзоламида в эритроцитах повышались, а общая активность КА в эритроцитах снижалась, но концентрации бринзоламида в эритроцитах и активность КА-II оставались неизменными. У пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени угнетение общей активности КА было большим, хотя оно составляло меньше 90% в стабильных условиях.

В исследованиях при местном применении в глазу концентрации бринзоламида в эритроцитах при стабильных условиях были такими же, как концентрации, установленные при пероральном приеме, а концентрации N-дезэтилбринзоламида были ниже. Активность КА составляла приблизительно 40–70% от ее исходного уровня.