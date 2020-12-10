Фармакодинамика.

Бендамустина гидрохлорид — алкилирующее противоопухолевое лекарственное средство. Антинеопластическую и цитотоксический эффект бендамустина гидрохлорида преимущественно связан с образованием перекрестных сшивок молекул одноцепочечной и двухцепочечной ДНК в результате алкилирования. В результате этого нарушается матричная функция ДНК и ее синтез. Противоопухолевое действие бендамустина гидрохлорида доказано несколькими исследованиями in vitro на различных клеточных линиях опухолей человека (рак молочной железы, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легких, карцинома яичников и различные типы лейкемии) и исследованиями in vivo на различных экспериментальных моделях раковых опухолей у животных и человека (меланома, рак молочной железы, саркома, лимфома, лейкемия и мелкоклеточный рак легких).

Бендамустина гидрохлорид проявляет профиль активности на клеточных линиях опухолей человека, который отличается от такового в других алкилирующих средствах. Действующее вещество не демонстрирует или демонстрирует лишь незначительно перекрестную резистентность в человеческих клеточных линиях опухоли с различными механизмами резистентности по крайней мере частично из-за сравнительно персистентного взаимодействия с ДНК. Кроме того, бендамустин обнаруживает лишь частичную перекрестную резистентность с антрациклинами, алкилирующими средствами и ритуксимабом. Однако количество проанализированных пациентов невелико.

Фармакокинетика.

Распределение

Период полувыведения в бета-фазе T ½β после 30-минутной инфузии в дозе 120 мг/м2 составляет 28,2 минуты.

После 30-минутной инфузии центральный объем распределения составляет 19,3 л. После болюсного введения в равновесном состоянии объем распределения составляет 15,8–20,5 л.

Более 95% активного вещества связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином).

Метаболизм

Основным путем клиренса бендамустина является его гидролиз с образованием моногидрокси- и дигидроксибендамустина. В образовании N-десметилбендамустина и гамма-гидрокси-бендамустина в печени задействован изофермент (CYP) 1A2 цитохрома P450. Другим основным путем метаболизма бендамустина является конъюгация с глутатионом.

Исследования in vitro показали, что бендамустин не ингибирует ферменты CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 и CYP 3A4.

Выведение

Средний общий клиренс после 30-минутной инфузии в дозе 120 мг/м2 составляет 639,4 мл/мин. Около 20% введенной дозы выводится с мочой в течение 24 часов. Экскретированный с мочой неизмененный бендамустин и его метаболиты распределены в порядке уменьшения их количества следующим образом: моногидроксибендамустин > бендамустин > дигидроксибендамустин > окисленный метаболит > N-десметилбендамустин. С желчью выводятся преимущественно полярные метаболиты.

Печеночная недостаточность

У пациентов с 30–70% опухолевым поражением печени и незначительной печеночной недостаточностью (уровень билирубина в сыворотке крови <1,2 мг/дл) фармакокинетическое поведение препарата не меняется. По сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек не было выявлено достоверных различий в показателях Cmax (максимальная концентрация в плазме крови), tmax (время достижения максимальной концентрации), AUC (площадь под кривой зависимости концентрации от времени), T ½β (период полувыведения в бета-фазе), объема распределения и клиренса. AUC и общий клиренс бендамустина обратно пропорциональны уровню билирубина в сыворотке крови.

Почечная недостаточность

По сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек у пациентов с клиренсом креатинина >10 мл/мин (в т. ч. у пациентов, находящихся на диализе) достоверных различий в показателях Cmax, tmax, AUC, T ½β, объема распределения и клиренса не обнаружено.

Пациенты пожилого возраста

В фармакокинетических исследованиях участвовали пациенты в возрасте младше 84 лет. Очевидно, возрастной фактор не влияет на фармакокинетику бендамустина.