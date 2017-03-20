Фармакодинамика.

Механизм действия связан с нарушением процессов обмена в мышечных клетках круглых гельминтов, что обуславливает их гибель. Эффективно влияет на личиночные формы цестод — Echinococcus granulosus и Taenia solium, нематод — Strongyloides stercolatis.

Фармакокинетика.

Плохо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (до 5%), в неизмененном виде не определяется в плазме крови, поскольку быстро превращается в печени в первичный метаболит — альбендазола сульфоксид, который также обладает противогельминтными свойствами. Биодоступность при приеме внутрь низкая (около 30%). Применение одновременно с жирной пищей усиливает всасывание и максимальную концентрацию (Cmax) в 5 раз. Cmax альбендазола сульфоксида достигается через 2–5 часов. Связывание с белками плазмы крови составляет 70%. Альбендазола сульфоксид практически полностью распределяется в организме: проникает в значительных количествах в желчь, печень, цереброспинальную жидкость, мочу, стенку и жидкости цист гельминтов. Альбендазола сульфоксид в печени превращается в альбендазола сульфон (вторичный метаболит) и другие окисленные продукты.

Период полувыведения (Т ½) альбендазола сульфоксида — 8–12 ч. Выводится в виде различных метаболитов с мочой.

При нарушении функции почек клиренс альбендазола и его основных метаболитов не меняется. На фоне поражения печени биодоступность повышается, Cmax альбендазола сульфоксида увеличивается в 2 раза, Т ½ увеличивается.

Альбендазол является индуктором микросомальных ферментов системы цитохрома Р450.