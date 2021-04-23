Во избежание риска возникновения передозировки не применять одновременно с лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

С осторожностью применяют препарат при наличии у пациента:

гепатоцеллюлярной недостаточности

тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл / мин);

хронического алкоголизма;

алиментарного истощения (снижение резерва глютатиона в печени)

обезвоживания.

Риск развития повреждений печени при лечении Анапироном возрастает у больных с алкогольным гепатозом.

Применение Анапирона может негативно влиять на результаты лабораторных исследований при количественном определении содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.

Во время длительного лечения необходим контроль показателей периферической крови и функционального состояния печени.

Вспомогательные вещества. Анапирон содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.