препарат применять с осторожностью у пациентов, склонных к повышению АД, а также с заболеваниями печени, почек.

Следует избегать применения одновременно с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими препаратами для лечения ринита, а также лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом пациентам с феохромоцитомой, затрудненным мочеиспусканием, болезнью Рейно (что может проявляться возникновением боли в пальцах рук и ног в ответ на холод или стресс).

Препарат содержит сахарозу, поэтому не следует применять препарат у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, в случае нарушения всасывания глюкозы-галактозы или недостаточности сахарозы-изомальтозы.

Препарат содержит аспартам, являющийся производным фенилаланина, что представляет опасность для пациентов, больных фенилкетонурией.

Если состояние пациента не улучшается, следует обратиться к врачу.

Если симптомы заболевания не исчезают через 5 дней приема препарата, лечение следует прекратить.

Не превышать указанную дозу.

Если доза была случайно превышена, следует немедленно обратиться к врачу.

Из-за высокого содержания парацетамола не применять при заболеваниях печени и почек без консультации врача.

Фенилэфрин, входящий в состав препарата, может вызвать приступы стенокардии.

Если по рекомендации врача препарат применяют длительный период, необходим контроль функционального состояния печени и картины периферической крови. При длительном применении в высоких дозах возможны апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами, поскольку препарат может вызывать сонливость.