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Айдринк порошок для орального раствора саше 4.8 г со вкусом лимона, №10 - Одесса (324938) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: саше (3)
347,00
Экономия: -119,00 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5), саше (6)
267,80
Экономия: -20,79 грн
247,01 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
236,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), саше (4)
273,10
Экономия: -26,09 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3)
276,54
Экономия: -29,53 грн
247,01 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (30)
273,39
Экономия: -26,38 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3), саше (9)
277,16
Экономия: -30,15 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (15), саше (3)
269,57
Экономия: -34,77 грн
234,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: порошок для орального раствора (5)
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5), саше (8)
267,85
Экономия: -52,09 грн
215,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: саше (3)
217,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5), саше (7)
276,54
Экономия: -29,53 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1), саше (1)
274,14
Экономия: -14,14 грн
260,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5), саше (6)
273,81
Экономия: -13,81 грн
260,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2), саше (4)
276,72
Экономия: -61,24 грн
215,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (5), саше (5)
272,12
Экономия: -12,12 грн
260,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: саше (6)
217,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2), саше (3)
276,87
Экономия: -16,87 грн
260,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: порошок для орального раствора (3)
231,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (5), саше (6)
271,34
Экономия: -24,33 грн
247,01 грн