в состав диетической добавки входят два основных компонента, которые обусловливают ее биологические свойства.

Аминокислота L-5-гидрокситриптофан (5-НТР) образуется в организме человека при преобразовании незаменимой аминокислоты L-триптофан в серотонин, который является одним из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин влияет на эмоциональное состояние человека, в частности на ощущение эмоционального благополучия. Несбалансированное питание (длительный прием пищи с высоким содержанием кофеина, низким содержанием белков, высоким или низким содержанием углеводов, дефицит витаминов группы В, магния, кальция), недостаток солнечных лучей (особенно в осенне-зимний период), хронический стресс, эмоциональные и умственные перегрузки и другие факторы могут вызывать дефицит серотонина, который проявляется тревогой, раздражительностью, подавленностью, повышенной утомляемостью, нарушениями пищевого поведения, бессонницей. Добранич (5-НТР + мелатонин) в качестве дополнительного источника 5-НТР способствует нормализации уровня серотонина и уменьшению проявлений его дефицита.

Мелатонин — биологически активное вещество, которое синтезируется в организме и отвечает за регуляцию циркадных ритмов, в частности цикла сон — бодрствование.

По рекомендации врача в качестве диетической добавки как дополнительный источник биологически активных компонентов: аминокислоты 5-НТР, мелатонина при нервной и умственной перегрузке, стрессовых и тревожных состояниях, сезонных эмоциональных нарушениях, несбалансированном питании, с целью уменьшения выраженности беспокойства, улучшения качества сна (способствует сокращению времени засыпания, удлинению продолжительности сна), коррекции нарушений суточных биоритмов, в частности при смене часовых поясов.

