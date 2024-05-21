Добранич (Dobranich) (255216) - инструкция по применению Диетические добавки
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Добранич инструкция по применению
Характеристика
в состав диетической добавки входят два основных компонента, которые обусловливают ее биологические свойства.
Аминокислота L-5-гидрокситриптофан (5-НТР) образуется в организме человека при преобразовании незаменимой аминокислоты L-триптофан в серотонин, который является одним из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин влияет на эмоциональное состояние человека, в частности на ощущение эмоционального благополучия. Несбалансированное питание (длительный прием пищи с высоким содержанием кофеина, низким содержанием белков, высоким или низким содержанием углеводов, дефицит витаминов группы В, магния, кальция), недостаток солнечных лучей (особенно в осенне-зимний период), хронический стресс, эмоциональные и умственные перегрузки и другие факторы могут вызывать дефицит серотонина, который проявляется тревогой, раздражительностью, подавленностью, повышенной утомляемостью, нарушениями пищевого поведения, бессонницей. Добранич (5-НТР + мелатонин) в качестве дополнительного источника 5-НТР способствует нормализации уровня серотонина и уменьшению проявлений его дефицита.
Мелатонин — биологически активное вещество, которое синтезируется в организме и отвечает за регуляцию циркадных ритмов, в частности цикла сон — бодрствование.
По рекомендации врача в качестве диетической добавки как дополнительный источник биологически активных компонентов: аминокислоты 5-НТР, мелатонина при нервной и умственной перегрузке, стрессовых и тревожных состояниях, сезонных эмоциональных нарушениях, несбалансированном питании, с целью уменьшения выраженности беспокойства, улучшения качества сна (способствует сокращению времени засыпания, удлинению продолжительности сна), коррекции нарушений суточных биоритмов, в частности при смене часовых поясов.
Рекомендации по употреблению
для улучшения качества сна: по 1 капсуле за 30–45 мин до сна. Продолжительность употребления определяет врач индивидуально. Для коррекции нарушений суточных биоритмов при смене часовых поясов употребляют в течение нескольких дней после прибытия в другой часовой пояс.
Капсулы следует употреблять не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Суточное количество 5-НТР — 50 мг, мелатонина — 3 мг. Не следует превышать рекомендуемую дозу. Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Противопоказания
не употреблять при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам диетической добавки, в период беременности и кормления грудью, детям.
Не следует употреблять при применении карбидопы или средств с серотонинергической активностью.
Побочные эффекты
при возникновении нежелательных явлений во время использования диетической добавки, особенно в начале употребления, следует проконсультироваться с врачом.
Особые указания
не использовать как заменитель сбалансированного питания и здорового образа жизни. Перед употреблением диетической добавки необходимо проконсультироваться с врачом.
Добранич (5-НТР + мелатонин) вызывает сонливость. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.