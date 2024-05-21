ГЕНИУС ПЛЮС (GENIUS PLUS) (255213) - инструкция по применению Диетические добавки
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ГЕНИУС ПЛЮС инструкция по применению
Характеристика
в состав диетической добавки входят два основных природных компонента, которые обусловливают ее биологические свойства.
L-5-гидрокситриптофан (5-НТР) является аминокислотой, полученной путем экстракции из семян африканского дерева грифонии (Griffonia simplicifolia). 5-НТР образуется в организме человека при преобразовании незаменимой аминокислоты L-триптофана в серотонин, который является одним из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин влияет на эмоциональное состояние человека, в частности на ощущение эмоционального благополучия.
Несбалансированное питание (длительное употребление пищи с высоким содержанием кофеина, низким содержанием белков, высоким или низким содержанием углеводов, дефицит витаминов группы В, магния, кальция), недостаток воздействия солнечных лучей (особенно в осенне-зимний период), хронический стресс, эмоциональные и умственные перегрузки и другие факторы могут вызывать дефицит серотонина, что проявляется тревогой, раздражительностью, подавленностью, повышенной утомляемостью, расстройствами пищевого поведения, бессонницей. ГениусПлюс (5-НТР + гинкго билоба) как дополнительный источник 5-НТР способствует нормализации уровня серотонина и уменьшению проявлений его дефицита в организме.
Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав экстракта листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba L.), способствует нормализации обмена веществ в клетках, проявляет антигипоксическое и антиоксидантное свойство, улучшает периферическое и мозговое кровообращение, предотвращает тромбообразование, имеет противоотечные свойства. Способствует улучшению внимания, памяти, предотвращает снижение умственной и физической работоспособности.
Рекомендации по употреблению
употреблять по рекомендации врача как дополнительный источник природных биологически активных компонентов: аминокислоты 5-НТР, флавоноидов, гикголидов, билобалидов с целью улучшения эмоционального состояния, уменьшения выраженности беспокойства при умственной и нервной перегрузке, несбалансированном питании, для повышения умственной и физической работоспособности.
Употребляют по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды. Капсулы следует употреблять не разжевывая, запивать достаточным количеством жидкости. Суточное количество 5-НТР — 100–150 мг, экстракта листьев гинкго билоба — 80–120 мг. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам продукта, период беременности и кормления грудью, детский возраст.
Побочные эффекты
при возникновении нежелательных явлений при использовании диетической добавки, особенно в начале ее употребления, следует проконсультироваться с врачом.
Особые указания
не употреблять в качестве заменителя сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Не следует употреблять в случае применения карбидопы или средств с серотонинергической активностью
ГениусПлюс (5-НТР + гинкго билоба) может вызвать сонливость, поэтому следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении работ, требующих повышенного внимания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.