в состав диетической добавки входят два основных природных компонента, которые обусловливают ее биологические свойства.

L-5-гидрокситриптофан (5-НТР) является аминокислотой, полученной путем экстракции из семян африканского дерева грифонии (Griffonia simplicifolia). 5-НТР образуется в организме человека при преобразовании незаменимой аминокислоты L-триптофана в серотонин, который является одним из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин влияет на эмоциональное состояние человека, в частности на ощущение эмоционального благополучия.

Несбалансированное питание (длительное употребление пищи с высоким содержанием кофеина, низким содержанием белков, высоким или низким содержанием углеводов, дефицит витаминов группы В, магния, кальция), недостаток воздействия солнечных лучей (особенно в осенне-зимний период), хронический стресс, эмоциональные и умственные перегрузки и другие факторы могут вызывать дефицит серотонина, что проявляется тревогой, раздражительностью, подавленностью, повышенной утомляемостью, расстройствами пищевого поведения, бессонницей. ГениусПлюс (5-НТР + гинкго билоба) как дополнительный источник 5-НТР способствует нормализации уровня серотонина и уменьшению проявлений его дефицита в организме.

Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав экстракта листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba L.), способствует нормализации обмена веществ в клетках, проявляет антигипоксическое и антиоксидантное свойство, улучшает периферическое и мозговое кровообращение, предотвращает тромбообразование, имеет противоотечные свойства. Способствует улучшению внимания, памяти, предотвращает снижение умственной и физической работоспособности.