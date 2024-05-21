поддерживает баланс микрофлоры кишечника. Рекомендуют для поддержания нормального функционирования ЖКТ и микрофлоры кишечника во время и после приема антибиотиков.

Усовершенствованная пробиотическая формула специально разработана для минимизации побочных реакций, вызванных атибиотикотерапией. Бифиформ Плюс — источник полезных бактерий, которые естественным образом поддерживают баланс микрофлоры кишечника, обеспечивая его нормальное функционирование. Комбинация из четырех штаммов полезных бактерий способствует нормализации количественного состава полезных бактерий микрофлоры кишечника.

Каждая капсула Бифиформ Плюс содержит не менее 2,5 млрд жизнеспособных полезных молочнокислых бактерий, включая бифидобактерии — тип бактерий, которые являются естественными для кишечной флоры человека.

Бифиформ Плюс представляет собой комбинацию из 4 научно исследованных молочнокислых бактерий, включая бифидобактерии, для повышения уровня полезных бактерий ЖКТ. Сочетание 4 штаммов полезных молочнокислых бактерий способствует поддержанию микрофлоры ЖКТ.

Все 4 штамма (Lactobacillus acidophilus NCFM®, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07, Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl-04) устойчивы к выживанию в среде ЖКТ, а также в желчи. Все 4 штамма считаются безопасными и входят в список EFSA Qualified Presumption of Safety1.

Бифиформ Плюс — высококачественный пробиотик, созданный на основе научно обоснованной формулы.

Бифиформ Плюс может быть рекомендован лицам с непереносимостью лактозы, а также женщинам в период беременности и кормления грудью2.