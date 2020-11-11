Д3 Капелька (D3 Droplet) (255184) - инструкция по применению ATC-классификация
Д3 Капелька инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Д3 Капелька, капли оральные, р-р, содержит витамин D3 (холекальциферол) в водном р-ре.
Витамин D3 — это активный антирахитический фактор. Важнейшей функцией витамина D является регулирование метаболизма кальция и фосфатов, что способствует правильной минерализации и росту скелета.
Витамин D3 — это естественная форма витамина D, который образуется у животных и людей. Характеризуется более высокой на 25% по сравнению с витамином D2, активностью. Он необходим для функционирования паращитовидных желез, кишечника, почек и костной системы. Играет существенную роль в абсорбции кальция и фосфатов из кишечника, в транспорте минеральных солей и в процессе кальцификации костей, регулирует выведение кальция и фосфатов почками. Концентрация ионов кальция влияет на ряд важных биохимических процессов, обусловливающих поддержку тонуса скелетных мышц, участвуют в проведении нервного возбуждения и воздействуют на свертываемость крови. Витамин D3 также участвует в функционировании иммунной системы, что влияет на производство лимфокинов.
Недостаток витамина D3 в еде, уменьшение его всасывания, дефицит кальция, а также отсутствие экспозиции на солнечном свете в период быстрого роста ребенка приводят к рахиту, а у взрослых — к остеомаляции, у беременных — к появлению симптомов тетании и необразованию зубной эмали у новорожденных.
Женщинам в период менопаузы, которые часто болеют остеопорозом, в связи с гормональными нарушениями необходимо повысить дозу витамина D3.
Фармакокинетика. Витамин D хорошо всасывается в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тонкой кишки. В плазме крови он связывается со специфическим витамин D-связывающим белком и транспортируется в печень, где проходит первое гидроксилирование с формированием 25-гидроксихолекальциферола, а затем в почечных клетках коры — с формированием 1,25-дигидроксихолекальциферола (вещество, считающееся гормоном). Длительный период сохраняется в основном в печени, других жировых депо и мышечной ткани. Из этих депо и из кожи (где он образуется благодаря влиянию солнечных лучей или ультрафиолетового излучения) он высвобождается медленно. Его действие начинается довольно быстро, через 2–6 ч и продолжается 3–5 дней.
Витамин D метаболизируется в два этапа, сначала в печени, а затем в почках.
Витамин D вместе с метаболитами в основном выделяется с желчью в кал и только небольшое количество выводится через мочу.
Показания Д3 Капелька
профилактика рахита;
профилактика дефицита витамина D3 у пациентов групп высокого риска, не имеющих расстройств всасывания;
- поддерживающее лечение при остеопорозе;
- профилактика рахита у недоношенных новорожденных;
- профилактика дефицита витамина D3 при мальабсорбции;
- лечение при рахите и остеомаляции;
- лечение гипопаратиреоза.
Применение Д3 Капелька
препарат применяют перорально. 1 мл р-ра содержит примерно 20 капель. 1 капля содержит около 200 МЕ холекальциферола.
Младенцам в первый год жизни: 2–5 капель (400–1000 МЕ) в сутки, в зависимости от рекомендации врача.
Детям в возрасте от 1 года, женщинам в период беременности и кормления грудью: 2 капли (400 МЕ) в сутки.
Капли добавляют к чайной ложке сока или молока.
Для профилактики остеопороза: 2–5 капель (400–1000 МЕ) в сутки.
Общая суточная доза витамина D не должна превышать 1000 МЕ как для детей, так и для женщин в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат применяют у детей от рождения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо другому компоненту препарата.
Гиперкальциемия и/или гиперкальциурия, гипервитаминоз D, нефролитиаз.
Побочные эффекты
как правило, не наблюдаются при применении в рекомендованных дозах.
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к лекарственному средству, отмечаемой редко, или в результате применения в слишком высоких дозах в течение длительного периода может проявиться гипервитаминоз D.
Со стороны пищеварительного тракта: потеря аппетита, тошнота, рвота, запоры, сухость в полости рта.
Со стороны нервной системы: головная боль, нарушения психики, депрессия.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение уровня кальция в крови и/или в моче, мочекаменная болезнь и кальцификация тканей, полиурия.
Со стороны кожи: аллергические реакции, в том числе крапивница, сыпь, зуд.
Со стороны скелетно-мышечной системы: мышечная и суставная боль.
Другие: уменьшение массы тела.
Особые указания
младенцы могут быть более чувствительны к воздействию витамина D, и поэтому пациентам этой возрастной группы препарат следует назначать с осторожностью.
Витамин D следует с осторожностью назначать пациентам с нарушениями функции почек и почечными камнями, а также больным кардиологического профиля из-за повышенного риска развития гиперкальциемии. Из-за возможности поступления избыточного количества холекальциферола в организм следует учитывать общее ежедневное потребление витамина D из всех источников (другие витаминные препараты, молоко, обогащенное витамином D, рыбий жир, рыба и яйца являются естественными источниками витамина D).
Следует с осторожностью применять препарат у пациентов при лечении производными бензотиазина и иммобилизованным больным (риск развития гиперкальциемии, гиперкальциурии).
С особой осторожностью применять препарат у пациентов с саркоидозом в связи с риском ускоренного преобразования витамина D в его активный метаболит.
Необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и моче.
При псевдогипопаратиреоидизме особое внимание следует уделять симптомам интоксикации, что может быть ответом нормальной чувствительности на применение витамина D и требовать применения в соответствующей дозе.
При псевдогипопаратиреоидизме, развившемся после оперативного лечения щитовидной железы, необходимо прекратить применение препарата до восстановления функции паращитовидных желез для предупреждения интоксикации витамином D.
В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (E218), что может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).
Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с повышением потребности в витамине D препарат применяют у женщин в период беременности и кормления грудью, но рекомендованную дозу не следует превышать.
Витамин D попадает в грудное молоко, и это следует учитывать при введении дополнительного витамина D младенцам.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Однако, учитывая возможность развития побочных реакций со стороны нервной системы, рекомендуется соблюдать осторожность.
Взаимодействия
одновременное применение витамина D с препаратами, содержащими большое количество кальция, или тиазидными диуретиками, повышает риск гиперкальциемии.
Колестирамин, колестипол, неомицин и минеральные масла снижают всасывание витамина D в ЖКТ.
Противосудорожные препараты (фенитоин, барбитураты) могут уменьшить выраженность эффектов витамина D.
Прием витамина D с антацидами, содержащими магний, может вызвать гипермагниемию.
Препарат Д3 Капелька повышает токсичность сердечных гликозидов, поэтому необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и мочи, ЭКГ.
Рифампицин и изониазид могут снижать эффект препарата за счет увеличения биотрансформации.
Передозировка
признаки передозировки могут появиться при различных дозах витамина D, что зависит от индивидуальных особенностей пациента.
У взрослых признаки передозировки возможны при применении препарата в дозе 20 000–60 000 МЕ/сут или более в течение нескольких недель или месяцев, а у детей — при применении 2000–4000 МЕ/сут в течение нескольких месяцев, а также после однократного приема в высокой дозе.
Симптомы. Следствие хронической передозировки витамина D — гиперкальциемия, ранними симптомами которой являются запор, тошнота, рвота (чаще у детей), диарея, сухость во рту, жажда, потеря аппетита, слабость, головная боль, учащенное мочеиспускание. Гиперкальциемия может привести к общей кальцификации сосудов, почек и других мягких тканей и как следствие — к АГ, сердечной или почечной недостаточности. У детей может быть задержка роста.
Лечение. Необходимо прекратить прием витамина D, принимать пищу без кальция и большое количество жидкости. Этих мер обычно достаточно, но витамин D может депонироваться в жировой ткани и симптомы передозировки могут сохраняться в течение нескольких недель после завершения приема. Таких пациентов можно лечить ГКС, и только гиперкальциемия высокой степени нуждается в интенсивной терапии.
Условия хранения
при температуре 2–8 °C.