фармакодинамика. Препарат Д3 Капелька, капли оральные, р-р, содержит витамин D 3 (холекальциферол) в водном р-ре.

Витамин D 3 — это активный антирахитический фактор. Важнейшей функцией витамина D является регулирование метаболизма кальция и фосфатов, что способствует правильной минерализации и росту скелета.

Витамин D 3 — это естественная форма витамина D, который образуется у животных и людей. Характеризуется более высокой на 25% по сравнению с витамином D 2 , активностью. Он необходим для функционирования паращитовидных желез, кишечника, почек и костной системы. Играет существенную роль в абсорбции кальция и фосфатов из кишечника, в транспорте минеральных солей и в процессе кальцификации костей, регулирует выведение кальция и фосфатов почками. Концентрация ионов кальция влияет на ряд важных биохимических процессов, обусловливающих поддержку тонуса скелетных мышц, участвуют в проведении нервного возбуждения и воздействуют на свертываемость крови. Витамин D 3 также участвует в функционировании иммунной системы, что влияет на производство лимфокинов.

Недостаток витамина D 3 в еде, уменьшение его всасывания, дефицит кальция, а также отсутствие экспозиции на солнечном свете в период быстрого роста ребенка приводят к рахиту, а у взрослых — к остеомаляции, у беременных — к появлению симптомов тетании и необразованию зубной эмали у новорожденных.

Женщинам в период менопаузы, которые часто болеют остеопорозом, в связи с гормональными нарушениями необходимо повысить дозу витамина D 3 .

Фармакокинетика. Витамин D хорошо всасывается в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тонкой кишки. В плазме крови он связывается со специфическим витамин D-связывающим белком и транспортируется в печень, где проходит первое гидроксилирование с формированием 25-гидроксихолекальциферола, а затем в почечных клетках коры — с формированием 1,25-дигидроксихолекальциферола (вещество, считающееся гормоном). Длительный период сохраняется в основном в печени, других жировых депо и мышечной ткани. Из этих депо и из кожи (где он образуется благодаря влиянию солнечных лучей или ультрафиолетового излучения) он высвобождается медленно. Его действие начинается довольно быстро, через 2–6 ч и продолжается 3–5 дней.

Витамин D метаболизируется в два этапа, сначала в печени, а затем в почках.

Витамин D вместе с метаболитами в основном выделяется с желчью в кал и только небольшое количество выводится через мочу.