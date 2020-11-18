Деквадол (Dequadol) (255181) - инструкция по применению ATC-классификация
Деквадол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как бактерицидный и фунгистатический агент деквалиния хлорид влияет на микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции полости рта и горла. Спектр действия этого местного химиотерапевтического агента широкий и включает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибы, спирохеты и патогенные микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции полости рта и горла. Накопление в организме дибукаина гидрохлорида уменьшает выраженность болевого симптома, сопровождающего инфекции полости рта и горла. Микроорганизмы, стойкие к действию деквалиния хлорида, неизвестны. Не вызывает образования кариеса.
Фармакокинетика. Основной активный ингредиент абсорбируется в очень незначительном количестве.
Показания Деквадол
местное лечение при острых воспалительных заболеваниях полости рта и горла: гингивит, язвенный и афтозный стоматит, тонзиллит, ларингит и фарингит. Деквадол также рекомендуется применять при наличии неприятного запаха изо рта.
Деквадол можно применять в случаях смешанной инфекции полости рта и горла (по рекомендации врача); как вспомогательное лекарственное средство при катаральной ангине, лакунарной ангине и ангине Плаута — Венсана; в случае кандидоза полости рта и глотки.
Рекомендуется к применению в послеоперационный период после тонзиллэктомии и удаления зубов.
Применение Деквадол
взрослым и детям в возрасте от 12 лет
Применять по 1 таблетке каждые 2 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Детям в возрасте от 4 лет
Применять по 1 таблетке каждые 3 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Максимальная суточная доза составляет 10–12 таблеток в период острой фазы и 6 таблеток после того, как воспалительные симптомы исчезнут.
Таблетки следует рассасывать медленно, не разжевывая. Длительность курса лечения определяет врач индивидуально. Пациенту необходимо проконсультироваться с врачом, если через 5 дней лечения лекарственным средством симптомы не исчезли или усилились.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо из веществ, входящих в состав лекарственного средства. Аллергия на четвертичные аммониевые соединения (например бензалкония хлорид).
Побочные эффекты
иногда возможны реакции гиперчувствительности после применения лекарственного средства, например сыпь, зуд, ощущение жжения, раздражение слизистой оболочки полости рта и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае возникновения любых необычных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.
Особые указания
поскольку лекарственное средство не содержит сахара, его можно применять пациентам с сахарным диабетом. Лекарственное средство содержит сорбит, поэтому его не следует применять лицам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью пациентам с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Контролируемые исследования не проводились. Лекарственное средство в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.
Период кормления грудью. Клинических исследований относительно проникновения действующих веществ в грудное молоко не проводили. Лекарственное средство не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Дети. Лекарственное средство в этой лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований относительно влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. Однако вероятность того, что лекарственное средство может иметь какое-либо отрицательное влияние в этом отношении, очень низкая.
Взаимодействия
антибактериальная активность деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тенсидами, например зубной пастой. Применение лекарственного средства не следует объединять с приемом ингибиторов холинэстеразы.
Передозировка
данные отсутствуют.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.