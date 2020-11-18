поскольку лекарственное средство не содержит сахара, его можно применять пациентам с сахарным диабетом. Лекарственное средство содержит сорбит, поэтому его не следует применять лицам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью пациентам с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Контролируемые исследования не проводились. Лекарственное средство в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.

Период кормления грудью. Клинических исследований относительно проникновения действующих веществ в грудное молоко не проводили. Лекарственное средство не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Лекарственное средство в этой лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 4 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований относительно влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. Однако вероятность того, что лекарственное средство может иметь какое-либо отрицательное влияние в этом отношении, очень низкая.