с осторожностью применять у пациентов с тяжелыми органическими заболеваниями пищеварительного тракта.

Как и все снотворные или седативные средства, доксиламина гидроген сукцинат может обострять синдром ночного апноэ (увеличение количества и продолжительности остановок дыхания).

Н 1 -антигистаминные средства следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста из-за риска возникновения головокружения, что может повысить риск падений (например, когда люди встают ночью) с последствиями, которые часто являются серьезными для данной категории пациентов.

Для предотвращения сонливости в течение дня необходимо помнить, что продолжительность сна после приема препарата должна быть не менее 7 ч.

Во время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков и приема лекарственных средств, содержащих этанол.

Не рекомендуются одновременный прием стимулирующих напитков (кофе, чая), а также эмоциональные и зрительные нагрузки, физическая активность.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 15 лет не установлены, поэтому применение у пациентов этой категории не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работу с другими механизмами. Необходимо обращать внимание на риск возникновения дневной сонливости, которая может развиться при приеме этого препарата, особенно у лиц, которые управляют транспортными средствами или работают с другими механизмами.