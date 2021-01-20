Биосон (Bioson) (255167) - инструкция по применению ATC-классификация
Биосон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Компоненты экстракта пассифлоры тормозят проведение нервных импульсов в спинном и головном мозгу, снижают возбудимость ЦНС, чем обусловливают выраженный седативный, легкий противотревожный и снотворный эффекты без симптома угнетенности при пробуждении. Успокаивающее действие в климактерический и преклимактерический период. Применяют при вегетативных симптомах на фоне заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем (при АГ, в восстановительный период после церебральных сосудистых кризов, нейроциркуляторной дистонии, при астенических состояниях после перенесенных инфекций и других тяжелых заболеваний). Пассифлора нивелирует такие вегетативные симптомы, как сердцебиение, повышенное потоотделение.
Доксиламина гидроген сукцинат является блокатором Н1-рецепторов класса этаноламинов, который обладает седативным, снотворным и антиаллергическим действием. Продемонстрировано, что он уменьшает время, необходимое для засыпания, а также улучшает продолжительность и качество сна.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Биосон
периодическая и транзиторная бессонница.
Применение Биосон
для применения внутрь.
Рекомендуемая доза составляет 1 таблетка, при необходимости дозу можно повысить до 2 таблеток. Препарат принимать за 30 мин до сна.
Пациентам пожилого возраста и лицам с почечной или печеночной недостаточностью рекомендуется снизить дозу.
Продолжительность курса лечения — до 10 дней. Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу.
Если бессонница сохраняется дольше 5 дней, необходимо проконсультироваться с врачом относительно целесообразности дальнейшего применения препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Период беременности и кормления грудью. Закрытоугольная глаукома в анамнезе пациента или в семейном анамнезе. Уретропростатические нарушения с риском задержки мочи.
Побочные эффекты
препарат, как правило, хорошо переносится.
В отдельных случаях могут возникать такие побочные эффекты:
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, желудочковая тахикардия.
Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд и васкулит.
Дневная сонливость: при развитии такого эффекта необходимо снизить дозу.
Атропиноподобный эффект препарата может проявляться запором, сухостью во рту, нарушением аккомодации и выраженным сердцебиением;
Особые указания
с осторожностью применять у пациентов с тяжелыми органическими заболеваниями пищеварительного тракта.
Как и все снотворные или седативные средства, доксиламина гидроген сукцинат может обострять синдром ночного апноэ (увеличение количества и продолжительности остановок дыхания).
Н1-антигистаминные средства следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста из-за риска возникновения головокружения, что может повысить риск падений (например, когда люди встают ночью) с последствиями, которые часто являются серьезными для данной категории пациентов.
Для предотвращения сонливости в течение дня необходимо помнить, что продолжительность сна после приема препарата должна быть не менее 7 ч.
Во время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков и приема лекарственных средств, содержащих этанол.
Не рекомендуются одновременный прием стимулирующих напитков (кофе, чая), а также эмоциональные и зрительные нагрузки, физическая активность.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 15 лет не установлены, поэтому применение у пациентов этой категории не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работу с другими механизмами. Необходимо обращать внимание на риск возникновения дневной сонливости, которая может развиться при приеме этого препарата, особенно у лиц, которые управляют транспортными средствами или работают с другими механизмами.
Взаимодействия
препараты центрального угнетающего типа действия усиливают влияние препарата.
Не рекомендуется одновременный прием с бензодиазепинами. Следует избегать одновременного применения с дисульфирамом.
Во время лечения не следует употреблять алкогольные напитки.
Необходимо принимать во внимание комбинации доксиламина с:
- атропином и атропиноподобными лекарственными средствами (антидепрессанты имипраминового, антихолинергическими противопаркинсоническими препаратами, атропиновыми спазмолитическими лекарственными средствами, дизопирамидом, фенотиазиновыми нейролептиками) вследствие возникновения таких побочных эффектов, как задержка мочи, запор, сухость во рту;
- другими антидепрессантами, влияющими на ЦНС, производными морфина (обезболивающими; средствами, применяемыми для лечения при кашле и заместительной терапии), нейролептиками; барбитуратами; бензодиазепинами; анксиолитиками; седативными антидепрессантами (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин) седативными Н1-антигистаминными средствами; антигипертензивными средствами центрального действия; другими (баклофен, пизотифеном, талидомид) вследствие усиления угнетения ЦНС.
Передозировка
первыми признаками острого отравления является сонливость и признаки антихолинергических эффектов: возбуждение, расширение зрачков, паралич аккомодации, сухость во рту, покраснение лица и шеи, гипертермия, синусовая тахикардия. Делирий, галлюцинации и атетозные движения иногда являются предвестниками судорог — редких осложнений тяжелого отравления. Даже если судороги не возникают, острое отравление доксиламином иногда вызывает рабдомиолиз, который может осложниться ОПН. Такое мышечное расстройство является распространенным, что требует проведения систематического скрининга путем измерения активности КФК.
Лечение симптоматическое. При раннем начале терапии рекомендуется применять активированный уголь (50 г взрослым, 1 г/кг массы тела детям).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.