Будесонид Изихейлер (Budesonid Easyhaler) (255154) - инструкция по применению ATC-классификация
Будесонид Изихейлер инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Будесонид — это ГКС с мощным местным противовоспалительным действием.
Местный противовоспалительный эффект. Точный механизм действия ГКС при лечении БА до конца не установлен. Вероятно, важное значение может иметь противовоспалительное действие, такое как ингибирование высвобождения медиаторов воспаления и ингибирование опосредованного цитокинами иммунного ответа.
Наступление эффекта. После однократной дозы будесонида, вводимого путем ингаляции в ротовую полость с помощью ингалятора сухого порошка, улучшение функции легких достигается за несколько часов. Показано, что после терапевтического применения будесонида, вводимого путем ингаляции в ротовую полость с помощью ингалятора сухого порошка, улучшение функции легких наступает в течение 2 дней после начала лечения, хотя для достижения максимального эффекта может потребоваться до 4 нед.
Реактивность дыхательных путей. Также показано, что будесонид снижает реактивность дыхательных путей к гистамину и метахолину у гиперреактивных пациентов.
БА физического напряжения. Ингаляционный будесонид эффективно применяют для профилактики БА физического напряжения.
Функция «гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников»
Исследование при участии здоровых добровольцев при применении показало дозозависимое влияние препарата Будесонид Изихейлер на уровень кортизола в плазме крови и мочи. При применении в рекомендуемых дозах будесонид оказывает меньшее влияние на функцию коры надпочечников, чем преднизолон в дозе 10 мг, что было продемонстровано АКТГ-тестами.
Дети. Ограниченное количество данных длительных исследований свидетельствует о том, что большинство детей и подростков, проходивших лечение ингаляционным будесонидом, в конце концов достигали ожидаемого для взрослых роста. Однако при этом отмечено первоначальное незначительное временное замедление роста (примерно на 1 см). В целом это происходит в течение первого года лечения.
Проведены обследования при помощи щелевых ламп у 157 детей в возрасте 5–16 лет, получавших среднюю суточную дозу 504 мкг в течение 3–6 лет. Результаты были сопоставлены с результатами 111 детей с БА той же возрастной категории. Ингаляционный будесонид не был связан с повышенной частотой возникновения задней субкапсулярной катаракты.
Фармакокинетика. Активность препарата Будесонид Изихейлер определяется исходным активным веществом — будесонидом, который представляет собой смесь двух эпимеров (22R и 22S). В исследованиях аффинности глюкокортикоидных рецепторов форма 22R имеет вдвое большую активность, чем эпимер 22S. Эти две формы будесонида не поддаются взаимному преобразованию. Конечный T½ для обоих эпимеров одинаковый (2–3 ч). У больных БА примерно 15–25% дозы будесонида, которая применяется с использованием ингалятора Изихейлер, достигает легких. Наибольшая часть препарата задерживается в ротоглотке и проглатывается, если не прополоскать рот после ингаляции.
Абсорбция. После перорального применения будесонида пиковая концентрация в плазме крови достигается примерно через 1–2 ч, а абсолютная системная биодоступность составляет 6–13%. В плазме крови 85–95% будесонида связывается с белками. После ингаляции Cmax в плазме крови достигается через 30 мин. Большая часть будесонида, доставляемого в легкие, всасывается в системный кровоток.
Распределение. Объем распределения составляет около 3 л/кг. Связывание с белками плазмы крови составляет примерно 85–90%.
Метаболизм и выведение. Будесонид выводится в основном путем метаболизма. Будесонид быстро и в значительной степени метаболизируется в печени системой цитохрома P450 3A4 с образованием двух основных метаболитов. Кортикостероидная активность этих метаболитов in vitro составляет менее 1% активности исходного соединения. Отмечена незначительная метаболическая инактивация в легких и крови человека.
Будесонид выводится с мочой и калом в форме конъюгированных и неконъюгированных метаболитов.
Линейность. Фармакокинетика будесонида пропорциональна дозе относительно дозировки.
Дети. У детей в возрасте 4–6 лет с БА системный клиренс будесонида составляет примерно 0,5 л/мин. На 1 кг массы тела у детей клиренс примерно на 50% выше, чем у взрослых. У детей с БА конечный T½ будесонида после ингаляции составляет около 2,3 ч. Это примерно то же самое, что и у здоровых взрослых.
Отдельные группы пациентов. У пациентов с заболеваниями печени степень биодоступности будесонида может повышаться.
Показания Будесонид Изихейлер
персистирующая БА легкого, умеренного и тяжелого течения. Будесонид Изихейлер не подходит для купирования острых приступов БА.
Применение Будесонид Изихейлер
способ применения: ингаляционно. Для обеспечения оптимального ответа на лечение препарат Будесонид Изихейлер следует принимать регулярно. Терапевтический эффект наступает через несколько дней после начала приема препарата и достигает максимума через несколько недель лечения.
При переводе пациентов на Будесонид Изихейлер с других ингаляторов схему лечения следует подбирать индивидуально. При этом необходимо учитывать предыдущее действующее вещество, дозирование и способ применения лекарственного средства.
БА
Дозирование препарата Будесонид Изихейлер следует подбирать индивидуально.
Доза всегда должна быть снижена до минимальной, необходимой для обеспечения эффективного контроля течения БА.
Дозирование 2 раза в сутки
Взрослые (в том числе пожилого возраста) и подростки в возрасте от 12 лет: в начале терапии, при тяжелом течении БА, при снижении дозы либо при отмене пероральных ГКС доза составляет 200–1600 мкг/сут, разделенная на 2 ингаляции.
Легкое и умеренное течение БА: доза составляет 200–800 мкг/сут, разделенная на 2 ингаляции. В периоды тяжелого течения БА суточная доза может быть повышена до 1600 мкг, разделенная на 2 ингаляции.
Дети в возрасте 5–12 лет: доза составляет 200–800 мкг/сут, разделенная на 2 ингаляции. В периоды тяжелого течения БА суточная доза может быть повышена до 800 мкг.
Дозирование 1 раз в сутки
Взрослые (в том числе пожилого возраста) и подростки в возрасте от 12 лет: доза составляет 200–800 мкг/сут при БА легкого и умеренного течения у пациентов, которые ранее не получали ингаляционные ГКС.
Пациентам, у которых течение заболевания ранее контролировалось ингаляционными стероидами (например будесонидом или беклометазона дипропионатом), которые назначают 2 раза в сутки, дозу можна повысить до 800 мкг/сут.
Дети в возрасте 5–12 лет: доза составляет 200–400 мкг/сут при БА легкого и умеренного течения у пациентов, которые раньше не получали ингаляционные ГКС или у которых течение заболевания уже контролировалось ингаляционными стероидами (например будесонидом или беклометазона дипропионатом), которые назначаются дважды в сутки.
Пациента следует переводить на ингаляции препарата 1 раз в сутки в той же суточной дозе (учитывая особенности препарата и способ введения). После этого дозу следует снизить до минимальной, необходимой для обеспечения эффективного контроля течения БА. Пациентов следует обучить принимать препарат 1 раз в сутки, вечером. Важно, чтобы прием препарата был постоянным и проводился в одно и то же время вечером.
Данных для разработки рекомендаций по переводу пациентов без предшествующей ингаляционной терапии ГКС на ингаляции препаратом Будесонид Изихейлер 1 раз в сутки недостаточно.
Пациентам, получающим препарат 1 раз в сутки, следует рекомендовать при ухудшении течения БА (например при повышении частоты применения бронходилататоров или при сохранении симптомов со стороны органов дыхания) удваивать дозу принимаемых ими ГКС путем перехода на их ингаляции 2 раза в сутки. При этом пациентам следует рекомендовать как можно скорее обратиться к врачу.
При лечении пациентов, для которых желателен повышенный терапевтический эффект, обычно следует отдавать предпочтение повышению дозы препарата Будесонид Изихейлер, чем комбинированной терапии с пероральными кортикостероидами, поскольку при применении препарата Будесонид Изихейлер ниже риск возникновения системных побочных эффектов. У пациента постоянно под рукой должны быть быстродействующие ингаляционные бронходилататоры, предназначенные для купирования приступов БА.
Пациенты, которые применяют пероральные стероиды. При переходе с пероральных стероидов на Будесонид Изихейлер пациент должен находиться в относительно стабильном состоянии. В течение 10 дней следует применять высокую дозу препарата Будесонид Изихейлер в комбинации с дозой перорального стероида, которую применяли раньше. После этого пероральную дозу следует постепенно снижать, например, на 2,5 мг преднизолона или эквивалента в месяц до наименьшего возможного уровня. Часто применение перорального стероида можно полностью прекратить.
Опыта лечения пациентов с нарушениями печеночной и почечной функций нет. Поскольку будесонид выводится главным образом путем печеночного метаболизма, можно ожидать усиленного эффекта у пациентов с тяжелым циррозом печени.
Руководство по эксплуатации и уходу. Ингалятор Изихейлер управляется потоком вдыхаемого воздуха. Это означает, что, когда пациент вдыхает воздух через мундштук, лекарственное вещество поступает в дыхательные пути вместе с вдыхаемым воздухом.
1. Снять защитный колпачок с мундштука Изихейлера.
2. Встряхнуть ингалятор 3–5 раз в вертикальном положении.
3. Для высвобождения 1-й дозы лекарственного средства поместить Изихейлер между большим и указательным пльцем и однократно нажать на ингалятор. При нажатии будет слышен щелчок.
4. Сделать полный вдох, плотно обхватить мундштук губами и глубоко вдохнуть, задержав дыхание на 5–10 с.
5. Если назначено более 1 дозы, повторить шаги 2, 3 и 4.
6. Закрыть мундштук Изихейлера защитным колпачком.
7. Счетчик доз на ингаляторе помогает контролировать количество оставшихся доз препарата. Счетчик переключается через каждые 5 доз. Красная зона на счетчике означает, что в Изихейлере осталось 20 доз.
Важно обратить внимание пациента на следующее.
- Необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- После вскрытия ламинированного пакета рекомендуется хранить устройство в защитном контейнере, чтобы защитить его от ударов и обеспечить надежную работу устройства.
- Встряхивать устройство и приводить его в действие перед каждой ингаляцией.
- В положении сидя или стоя вдыхать через мундштук достаточно активно и глубоко, чтобы обеспечить поступление в бронхи оптимальной дозы вещества.
- Не выдыхать через мундштук, поскольку это приведет к снижению доставленой дозы. Если это все же произошло, необходимо постучать ингалятором по поверхности стола или по ладони, чтобы извлечь порошок из мундштука, а затем повторить процедуру приема препарата.
- Не приводите устройство в действие больше 1 раза без ингаляции порошка. Если это все же произошло, необходимо постучать ингалятором по поверхности стола или по ладони руки, чтобы извлечь порошок из мундштука, а затем повторить процедуру приема препарата.
- Всегда надевать пылезащитный колпачок и закрывать крышку защитного контейнера после использования ингалятора, чтобы предотвратить случайное распыление порошка из устройства (которое может привести или к передозировке, или к ингаляции недостаточного количества препарата при последующем использовании ингалятора).
- Промывать рот водой или чистить зубы после ингаляции, чтобы свести к минимуму риск развития орофарингеального кандидоза, а также охриплости голоса.
- Регулярно прочищать мундштук сухой салфеткой. Для очищения нельзя использовать воду, поскольку порошок гигроскопичен.
- Заменять ингалятор Будесонид Изихейлер, когда на счетчике появляется ноль, даже если внутри устройства все еще видно некоторое количество порошка.
Противопоказания
повышенная чувствительность к будесониду или лактозе (которая содержит небольшое количество молочных белков).
Побочные эффекты
возможные нежелательные реакции представлены по системам органов и распределены по частоте развития: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 дo <1/100), редко (≥1/10 000 дo <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).
Инфекционные и паразитарные заболевания: часто — орофарингеальный кандидоз.
Нарушения со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности (включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек и анафилактическую реакцию).
Нарушения со стороны эндокринной системы: редко — гипокортицизм, гиперкортицизм, признаки и симптомы системного влияния кортикостероидов, в том числе подавление функции коры надпочечников и задержка роста.
Психические расстройства: редко — депрессия, изменение поведения (в основном у детей), беспокойство, нервозность;
частота неизвестна — психомоторная гиперактивность, нарушение сна, возбудимость, агрессивность, раздражительность, психоз.
Нарушения со стороны органа зрения: очень редко — катаракта, глаукома.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель, раздражение горла; редко — охриплость, дисфония, бронхоспазм.
Нарушения со стороны пищеварительной системы: часто — затруднение глотания.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — зуд, эритема, гематома.
Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень редко — снижение плотности костной ткани.
Лечение ингаляциями будесонида может приводить к развитию кандидозной инфекции глотки и полости рта. Клинический опыт показывает, что кандидозная инфекция развивается реже, если ингаляции проводить до еды и/или полоскать полость рта после ингаляции. В большинстве случаев при этом заболевании эффективны местные противогрибковые препараты, а лечение ингаляциями будесонида прекращать не требуется.
При приеме ингаляционных ГКС, особенно при длительном применении в высоких дозах, могут развиться системные побочные эффекты. К возможным системным побочным эффектам относятся: подавление функции надпочечников, замедление роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности костной ткани, катаракта, глаукома, а также подверженность инфекционным заболеваниям. Может быть нарушена способность адаптироваться к стрессу. Тем не менее вероятность развития описанных системных побочных эффектов для ингаляционной лекарственной формы будесонида оказывается значительно ниже, чем для перорально принимаемых ГКС.
Лактоза — вспомогательное вещество лекарственного препарата — содержит небольшое количество молочных белков, и поэтому может вызывать аллергические реакции.
Из-за опасности задержки роста у детей и подростков рост пациентов необходимо регулярно контролировать.
Особые указания
Будесонид Изихейлер не предназначен для лечения острой одышки или астматического статуса. Для лечения этих состояний требуется ингаляция короткодействующих бронходилататоров.
Пациентам следует помнить, что порошок для ингаляций Будесонид Изихейлер — это профилактический препарат, поэтому для обеспечения оптимального действия его необходимо применять регулярно, даже при отсутствии симптомов БА, и не прекращать прием резко.
У пациентов, которым требовалось неотложное лечение кортикостероидами в высоких дозах или которые длительное время проходили лечение ингаляционными кортикостероидами в наибольших рекомендуемых дозах, возможно нарушение функции коры надпочечников. У этих пациентов могут проявляться признаки и симптомы недостаточности коры надпочечников под влиянием стресса. Следует рассмотреть потребность дополнительного лечения системными кортикостероидами в стрессовые периоды и при проведении плановых операций.
У пациентов с зависимостью от перорального приема кортикостероидов в анамнезе, обусловленной длительной терапией системными кортикостероидами, развивается нарушение функции коры надпочечников. Для ее восстановления после лечения пероральными кортикостероидами может понадобиться значительное время, и поэтому при переводе пациентов с зависимостью с пероральных кортикостероидов на будесонид может в течение довольно длительного времени сохраняться риск нарушения функции коры надпочечников. В таких случаях нужно регулярно проводить контроль функции системы «гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников».
При переводе с перорального приема на ингаляции будесонида возможно развитие симптомов, которые ранее подавлялись системной терапией ГКС, например симптомов аллергического ринита, экземы, мышечной и суставной боли. Для купирования таких симптомов, кроме терапии, необходимо использовать специфические методы лечения.
У некоторых пациентов возможно неспецифическое развитие общего недомогания из-за отмены системного приема кортикостероидов, несмотря на сохранение или даже улучшение дыхательной функции. В таких случаях пациентам следует настоятельно рекомендовать продолжать применение ингаляций будесонида и отменить пероральный прием кортикостероидов, несмотря на наличие клинических показаний к отмене ингаляций, например симптомов, свидетельствующих о наличии недостаточности коры надпочечников.
Как и при других методах ингаляционной терапии, может развиться парадоксальный бронхоспазм, который проявляется немедленным усилением свистящих хрипов и одышки после ингаляции дозы препарата. Парадоксальный бронхоспазм купируют быстродействующими ингаляционными бронходилататорами, причем лечение следует проводить немедленно. Следует немедленно отменить будесонид, провести обследование пациента и при необходимости назначить альтернативные методы лечения.
Если несмотря на надлежащий контроль лечения возник эпизод острого диспноэ, нужно применить быстродействующий ингаляционный бронходилататор и пересмотреть назначенное лечение. В случаях когда симптомы БА не удается должным образом контролировать несмотря на максимальную дозу ингаляционных кортикостероидов, пациентам, возможно, нужен кратковременный курс системных кортикостероидов. В таких ситуациях терапию ингаляционными кортикостероидами нужно дополнить препаратами системного действия.
Системные эффекты приема ингаляционных кортикостероидов могут возникать, в частности, при назначении высоких доз на длительный период, однако они гораздо менее вероятны, чем последствия приема пероральных кортикостероидов. К возможным системным эффектам относятся синдром Кушинга, кушингоидная внешность, адренальная супрессия, задержка роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности кости, катаракта, глаукома и гораздо реже — различные психологические и поведенческие отклонения, включая психомоторную гиперактивность, нарушения сна, тревогу, депрессию или агрессивность (особенно у детей).
Поэтому важно, чтобы доза ингаляционного кортикостероида была доведена до минимального уровня, при котором сохраняется эффективность контроля БА.
У детей, получающих длительную терапию ингаляционными кортикостероидами, рекомендуется регулярно измерять рост. Если рост замедляется, следует пересмотреть схему лечения с целью снижения дозы ингаляционного кортикостероида до минимальной возможной, которая обеспечивает эффективный контроль БА. Кроме того, необходимо направить пациента к педиатру-пульмонологу.
В период терапии ингаляционными кортикостероидами может возникать оральный кандидоз. С целью снижения риска развития орального кандидоза и охриплости пациентам нужно тщательно полоскать полость рта или чистить зубы после каждого приема ингаляционного кортикостероида. Оральный кандидоз может требовать лечения надлежащими противогрибковыми препаратами, а некоторым пациентам, возможно, даже потребуется прекратить лечение ингаляционными кортикостероидами.
Обострение клинических проявлений БА может быть обусловлено острыми бактериальными инфекциями дыхательных путей, и при этом может потребоваться лечение соответствующими антибиотиками. В таких случаях иногда может быть необходимым повышение дозы ингаляционного будесонида и проведение короткого курса терапии кортикостероидами перорально. В качестве неотложной терапии для купирования острых приступов БА следует применять быстродействующие ингаляционные бронходилататоры.
Перед началом терапии препаратом Будесонид Изихейлер пациентам с активной или неактивной формой туберкулеза легких необходимо провести специальные адекватные специфические лечебные мероприятия для обеспечения контроля этого заболевания. Аналогично пациентам с грибковыми, вирусными или другими инфекциями дыхательных путей необходимо обеспечить тщательное наблюдение и специфическую терапию и использовать ингалятор Будесонид Изихейлер только в случаях, когда обеспечена адекватная терапия этих инфекций.
Пациентам с избыточной секрецией слизи в дыхательных путях может понадобиться краткий курс терапии кортикостероидами перорально.
Нарушение функции печени негативно влияет на выведение кортикостероидов, снижая скорость выведения и повышая системное воздействие, поэтому у таких пациентов следует регулярно контролировать функцию системы «гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников».
Следует избегать одновременного приема кетоконазола, ингибиторов протеазы ВИЧ и других мощных ингибиторов фермента CYP 3A4. Если это невозможно, интервалы между приемами взаимодействующих препаратов должны быть максимальными.
Пациентам с редкими наследственными синдромами непереносимости лактозы, недостаточности лактазы (синдром Лаппа) или нарушением всасывания глюкозы и галактозы этот препарат принимать нельзя.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Результаты большого проспективного эпидемиологического исследования и мировой опыт пострегистрационного применения свидетельствуют о том, что ингаляционный будесонид, принимаемый во время беременности, не оказывает вредного воздействия на здоровье плода/новорожденного. В период беременности следует применять наименьшую эффективную дозу будесонида, учитывая при этом риск ухудшения астматического состояния.
Период кормления грудью. Будесонид выделяется в грудное молоко. Возможность применения женщинами, кормящими грудью, следует рассматривать в случае, если ожидаемая польза для женщины превышает любой возможный риск для ребенка.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 5 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
метаболизм будесонида, в первую очередь, опосредуется изоферментом CYP 3A4. Поэтому ингибиторы этого фермента, например итраконазол, кетоконазол, ритонавир, нелфинавир, циклоспорин, этинилэстрадиол и тролеандомицин, могут в несколько раз повысить системный эффект будесонида.
При коротких курсах терапии (1–2 нед) это повышение имеет небольшое клиническое значение, но при длительном приеме его следует учитывать.
Поскольку отсутствуют данные по обеспечению необходимой дозировки в подобных случаях, то комбинации указанных препаратов с будесонидом следует избегать. Если это невозможно, следует максимально увеличить интервал между приемом этих лекарственных средств и рассмотреть вопрос о снижении дозы будесонида.
Ограниченные данные свидетельствуют о существенном повышении уровня будесонида в плазме крови (в среднем в 4 раза) при однократном применении будесонида в высоких дозах ингаляционно (1000 мкг) сочетанно с итраконазолом 200 мг. Повышение концентрации кортикостероидов в плазме крови и усиление их действия отмечали у женщин, которым одновременно с кортикостероидами назначали эстрогены и стероидные контрацептивы, однако никакого эффекта не зафиксировано при терапии будесонидом и сопутствующем приеме комбинированных пероральных противозачаточных препаратов в низких дозах.
Из-за возможности угнетения функции надпочечников тест со стимуляцией АКТГ при диагностике гипофизарной недостаточности может дать ложные результаты (низкие значения).
Передозировка
симптомы. Частота острых токсических реакций на будесонид низкая. При длительном применении препарата в чрезмерно высоких дозах могут возникать системные реакции на ГКС, такие как повышение чувствительности к инфекциям, развитие гиперкортицизма и угнетение функции надпочечников. Может наблюдаться атрофия коры надпочечников и ухудшаться способность адаптироваться к стрессу.
Лекарственная терапия при передозировке препарата. При острой передозировке, даже при чрезмерных дозах, клинические проблемы не ожидаются. Лечение ингаляциями будесонида следует продолжать в дозе, рекомендуемой для контроля течения БА. Функция «гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников» восстанавливается через несколько дней.
В стрессовых ситуациях в качестве меры предосторожности может понадобиться назначение кортикостероидов (например гидрокортизона в высоких дозах). Пациентов с атрофией коры надпочечников считают стероидозависимыми и до достижения стабилизации состояния подбирают им адекватную поддерживающую терапию системным ГКС.
Условия хранения
до вскрытия ламинированного пакета препарат не требует специальных условий хранения.
После вскрытия ламинированного пакета хранить при температуре не выше 30 °C в защищенном от влаги месте.