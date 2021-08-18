Даверис (Daveris) (255136) - инструкция по применению ATC-классификация
Даверис инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Травопрост, аналог простагландина F2α, является его полным селективным агонистом, с высокой степенью родства к FP-рецепторам простагландинов, снижает внутриглазное давление (ВГД), увеличивая отток внутриглазной жидкости по трабекулярной сетке и увеосклеральному пути. Снижение ВГД у человека начинается примерно через 2 ч после применения препарата, а максимальный эффект достигается через 12 ч. Значительное снижение ВГД при применении однократной дозы может сохраняться в течение >24 ч.
Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования с применением травопроста (с поликвадом как консервантом) у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией, которые применяли препарат 1 раз в сутки вечером, продемонстрировали снижение ВГД на 8–9 мм рт. ст. (около 33%) от начального показателя 24–26 мм рт. ст. Данные по применению препарата травопроста в комбинации с тимололом 0,5% и ограниченные данные по применению в комбинации с бримонидином 0,2% были получены при проведении клинических исследований, в которых продемонстрировано дополнительное действие препарата травопроста при его применении с этими антиглаукомными препаратами. Клинических данных относительно сочетанного применения препарата с другими офтальмологическими гипотензивными лекарственными средствами нет.
Вторичная фармакология. Травопрост значительно увеличивал приток крови к диску зрительного нерва у кроликов после 7 дней местного применения в глаз (1,4 мкг 1 раз в сутки).
Дети. Эффективность применения травопроста у детей в возрасте от 2 мес до 18 лет была продемонстрирована в ходе 12-недельного двойного слепого клинического исследования травопроста по сравнению с тимололом с участием 152 пациентов с диагностированной глазной гипертензией или детской глаукомой. Пациенты получали или травопрост 0,004% 1 раз в сутки, или тимолол 0,5% (или 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) дважды в сутки. За первичную точку эффективности принимали показатель изменения ВГД через 12 нед исследования относительно исходного показателя. Средние значения снижения ВГД в группах с применением травопроста и тимолола были подобными (таблица).
В возрастных группах 3–12 лет (n=36) и 12–18 лет (n=26) через 12 нед среднее значение снижения ВГД в группе травопроста было подобным среднему значению в группе применения тимолола. Через 12 нед среднее значение снижения ВГД в возрастной группе от 2 мес до 3 лет, в которой применялся травопрост, составляло 1,8 мм рт. ст. и 7,3 мм рт. ст. — в группе применения тимолола. В группе применения тимолола показатель снижения ВГД базировался на данных только 6 пациентов в отличие от 9 пациентов в группе применения травопроста. У 4 пациентов из группы применения травопроста против 0 пациентов в группе применения тимолола не выявлено релевантного снижения среднего значения ВГД через 12 нед. Данные для детей в возрасте до 2 мес отсутствуют.
Эффект снижения ВГД наблюдался после 2-й недели лечения и постоянно поддерживался в течение 12 нед исследования во всех возрастных группах.
Таблица. Сравнение изменения среднего значения ВГД относительно исходного показателя (мм рт. ст.) через 12 нед
|N
|Травопрост, среднее значение(СО)
|N
|Тимолол, среднее значение(СО)
|Средняя разницаa
|(95% ДИ)
|53
|–6,4
(1,05)
|60
|–5,8
(0,96)
|–0,5
|(–2,1, 1,0)
СО — стандартная ошибка; ДИ — доверительный интервал.
aСредняя разница при применении травопроста/тимолола. Оценка базируется на средних значениях метода наименьших квадратов (среднеквадратических значений), полученных с помощью статистической модели, включающей коррелированные показатели ВГД у одного пациента (первоначальный диагноз и исходный показатель ВГД учитывались).
Фармакокинетика. Абсорбция. Травопрост относится к эфирным пролекарствам. Он абсорбируется через роговицу, где изопропиловый эфир гидролизуется до активной свободной кислоты. Cmax травопроста 20 нг/мл свободной кислоты во внутриглазной жидкости достигается через 1–2 ч после его местного введения. Концентрация лекарственного вещества во внутриглазной жидкости снижается с T½ примерно до 1,5 ч.
Распределение. После закапывания травопроста в глаза здоровым добровольцам выявлено низкое системное влияние активной свободной кислоты. Через 10–30 мин после введения дозы отмечали Cmax свободной активной кислоты в плазме крови на уровне 25 пг/мл или ниже. Таким образом, концентрация вещества в плазме крови быстро снижается в течение 1 ч после введения до уровня ниже количественного определения — 10 пг/мл. Из-за низкой концентрации в плазме крови и быстрого выведения после местного применения, T½ свободной активной кислоты у человека не определялся.
Метаболизм. Метаболизм — основной путь выведения как травопроста, так и активной свободной кислоты. Пути системного метаболизма параллельны путям метаболизма эндогенного простагландина F2α, которые характеризуются восстановлением двойной связи 13–14, окислением 15-гидроксильной и β-окислительным расщеплением верхней боковой цепи.
Выведение. Свободная кислота травопроста и его метаболиты главным образом выделяются почками.
Пациенты с нарушениями функции печени и/или почек. Действие травопроста исследовали у пациентов с нарушениями функции печени (от слабовыраженных до тяжелых), а также у пациентов с нарушениями функции почек (от слабовыраженных до тяжелых) (клиренс креатинина <14 мл/мин). Необходимость в коррекции дозы у таких пациентов отсутствует.
Дети. Фармакокинетическое исследование у детей в возрасте от 2 мес до 18 лет после применения травопроста продемонстрировало крайне низкую концентрацию свободной кислоты в плазме крови, которая составляла от <10 до 54,5 пг/мл, то есть была ниже предела количественного определения. В 4 предыдущих системных фармакокинетических исследованиях у взрослых концентрация свободной кислоты в плазме крови после применения травопроста находилась в пределах от ниже границы количественного определения до 52,0 пг/мл. В то время как большая часть данных демонстрировала концентрацию в плазме крови ниже предела определения во всех исследованиях, делая тем самым статистические сравнения системного влияния во всех возрастных группах невозможными, общая тенденция показывает, что после местного применения травопроста содержание свободной кислоты в плазме крови является крайне низким во всех оцениваемых возрастных группах.
Показания Даверис
- для снижения повышенного ВГД у пациентов с глазной гипертензией или открытоугольной глаукомой.
- Для снижения повышенного ВГД у детей в возрасте от 2 мес до 18 лет с глазной гипертензией или детской глаукомой.
Применение Даверис
препарат предназначен для местного применения.
Применение у взрослых, включая пациентов пожилого возраста. По 1 капле р-ра Даверис в конъюнктивальный мешок (мешки) пораженного глаза (глаз) 1 р/сут. Оптимальный эффект достигается при введении дозы вечером.
После закапывания рекомендуют носослезную окклюзию или прикрытие века. Это снижает системную абсорбцию лекарственных средств, введенных в глаза, что может снизить вероятность возникновения системных побочных эффектов.
При применении более одного офтальмологического средства местного действия интервал между их применением должен составлять ≥5 мин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При пропуске приема лечение необходимо продолжить со следующего запланированного приема. Суточная доза не должна превышать 1 капли в пораженный глаз (глаза) 1 раз в сутки.
При замене другого офтальмологического антиглаукомного средства на Даверис рекомендуют прекратить применение замещаемого препарата с дальнейшим применением Давериса на следующий день.
Для предотвращения контаминации кончика капельницы и р-ра необходимо быть осторожным и не касаться века, прилегающих участков или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.
Пациенты с нарушениями функции печени и почек. Применение травопроста исследовали у пациентов с нарушениями функции печени (от слабывыраженных до тяжелых), а также у пациентов с нарушениями функции почек (от слабовыраженных до тяжелых) (клиренс креатинина <14 мл/мин). Необходимость в коррекции дозы у таких пациентов отсутствует (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Пациенты, которые носят контактные линзы. См. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочными реакциями, отмечавшимися в ходе клинических исследований травопроста, являлись гиперемия глаза и гиперпигментация радужки, которые проявлялись примерно у 20 и 6% пациентов соответственно.
Нижеприведенные побочные реакции были классифицированы следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно оценить частоту их возникновения из существующих данных).
В пределах каждой группы побочные эффекты указаны в порядке снижения степени их тяжести.
Данные, касающиеся побочных эффектов, были получены в ходе клинических исследований и в течение постмаркетингового периода применения травопроста.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность, сезонная аллергия.
Со стороны психики: неизвестно — депрессия, тревожность, бессонница.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль; редко — головокружение, нарушение поля зрения, дисгевзия.
Со стороны органа зрения: очень часто — гиперемия глаза; часто — гиперпигментация радужной оболочки глаза, боль в глазу, ощущение дискомфорта в глазу, сухость глаза, зуд глаз, раздражение глаза; нечасто — эрозия роговицы, увеит, ирит, воспаление в передней камере глаза, кератит, точечный кератит, светобоязнь, выделения из глаза, блефарит, эритема век, периорбитальный отек, зуд век, снижение остроты зрения, затуманивание зрения, повышенное слезотечение, конъюнктивит, эктропион, катаракта, образование чешуек по краям век, рост ресниц; редко — иридоциклит, простой герпес, воспаление глаза, фотопсия, экзема век, отек конъюнктивы, возникновение ореола вокруг источника света, фолликулы конъюнктивы, гипестезия глаза, трихиаз, мейбомеит, пигментация передней камеры, мидриаз, астенопия, гиперпигментация ресниц, утолщение ресниц; неизвестно — макулярный отек, периорбитопатия/углубление борозды вокруг век.
Со стороны органа слуха и равновесия: неизвестно — вертиго, шум в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — ускоренное сердцебиение; редко — нерегулярность сердечного ритма; снижение ЧСС; неизвестно — боль в грудной клетке, брадикардия, тахикардия, аритмия.
Со стороны сосудов: редко — снижение АД, повышение АД, гипотензия, АГ.
Со стороны респираторной системы, торакальные и медиастинальные нарушения: нечасто — кашель, заложенность носа, раздражение горла; редко — диспноэ, БА, респираторные нарушения, боль в горле, дисфония, аллергический ринит, сухость носа, неизвестно — обострение БА, носовое кровотечение.
Со стороны пищеварительного тракта: редко — обострение пептической язвы, расстройства пищеварительного тракта, запор, сухость во рту неизвестно — диарея, боль в желудке, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — гиперпигментация кожи (вокруг глаза), обесцвечивание кожи, нарушение структуры волос, гипертрихоз; редко — аллергический дерматит, контактный дерматит, эритема, сыпь, изменения цвета волос, мадароз; неизвестно — зуд, аномальный рост волос.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: редко — мышечно-скелетная боль, артралгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: неизвестно — дизурия, недержание мочи.
Со стороны организма в целом и состояния, связанные с местом введения: редко — астения.
Лабораторные исследования: неизвестно — повышение уровня простатспецифического антигена (ПСА).
Дети. По результатам 3-месячного исследования фазы 3 и 7-дневного исследования фармакокинетических свойств с участием 102 детей, у которых применяли травопрост, тип и характеристика побочных реакций, о которых сообщалось, были подобны тем, которые наблюдались у взрослых пациентов. Краткосрочные профили безопасности в различных подгруппах детей были также подобны таковым у взрослых (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось у детей, были гиперемия глаза (16,9%) и рост ресниц (6,5%). В подобном 3-месячном исследовании у взрослых пациентов эти побочные реакции возникали с частотой 11,4 и 0,0% соответственно.
Дополнительные побочные реакции, о наличии которых сообщалось у детей, участвовавших в 3-месячном исследовании (n=77), включали эритему век, кератит, повышенное слезоотделение и фотофобию, и регистрировались как единичные случаи с частотой возникновения 1,3% по сравнению с 0,0% побочных реакций, наблюдавшихся у взрослых пациентов в подобном исследовании (n=185).
Особые указания
препарат может постепенно менять цвет глаз за счет увеличения числа меланосом (пигментных гранул) в меланоцитах. Перед началом применения препарата пациенты должны быть проинформированы о возможности необратимого изменения цвета глаз. Лечение одного глаза может вызвать необратимую гетерохромию. Отдаленные эффекты и последствия длительного воздействия на меланоциты в настоящее время неизвестны. Изменение цвета радужной оболочки происходит медленно и может быть незаметным в течение нескольких месяцев или даже лет. Изменение цвета глаз прежде всего было отмечено у пациентов со смешанным цветом радужной оболочки, то есть сине-карим, серо-карим, желто-карим и зелено-карим, однако это явление наблюдали также и у пациентов с карими глазами. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка концентрически распространяется к периферии радужной оболочки пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части могут приобретать более интенсивный коричневый цвет. После прекращения лечения не наблюдали дальнейшего повышения количества коричневого пигмента в радужной оболочке.
Изменение кожи век и периорбитальной области. Сообщалось о потемнении кожи век и/или периорбитального участка у 0,4% пациентов в связи с применением травопроста.
При применении аналогов простагландинов наблюдались изменения со стороны периорбитальной области и кожи век, включая углубление борозды века.
Травопрост может постепенно менять структуру ресниц глаза (глаз), в который закапывается; при проведении клинических исследований такие изменения выявлены примерно у половины пациентов; они включали увеличение длины, толщины, пигментации и/или количества ресниц. Механизм изменения структуры ресниц и отдаленные последствия этого действия в настоящее время неизвестны.
Как было продемонстрировано в исследованиях, проводившихся на обезьянах, травопрост вызывает незначительное расширение глазной щели. Однако такой эффект не выявлен при проведении клинических исследований и рассматривается как видоспецифический.
Нет опыта применения травопроста при воспалительных заболеваниях глаза, неоваскулярной глаукоме, закрытоугольной глаукоме, узкоугольной или врожденной глаукоме, и существует лишь ограниченный опыт применения при заболеваниях глаз, вызванных нарушениями функций щитовидной железы, при открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, пигментной или псевдоэксфолиативной глаукоме. Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с активными проявлениями инфекции глаза.
Контакт с кожей. Следует избегать контакта лекарственного средства с кожей, поскольку в исследованиях на кроликах была продемонстрирована трансдермальная абсорбция травопроста.
Простагландины и их аналоги являются биологически активными веществами, которые могут абсорбироваться через кожу. Поэтому беременным или женщинам, планирующим беременность, следует соблюдать соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить прямое воздействие содержимого флакона. При случайном попадании значительного количества содержимого флакона следует немедленно тщательно очистить пораженный участок.
Пациенты с афакией. При применении аналогов простагландинов F2α сообщалось о возникновении отека макулы.
Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с афакией, псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, или у пациентов с известными факторами риска развития цистоидного макулярного отека.
Пациенты с известными факторами риска развития ирита/увеита. Препарат следует применять с осторожностью у таких пациентов.
Пациенты, использующие контактные линзы. Пациентов следует проинформировать о необходимости снимать контактные линзы, прежде чем закапывать препарат, и о том, что необходимо подождать 15 мин после закапывания и только тогда использовать контактные линзы.
Дети. Данные по эффективности и безопасности применения препарата у пациентов в возрасте от 2 мес до 3 лет (9 пациентов) ограничены (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Для детей до 2 мес данные отсутствуют.
Для детей в возрасте до 3 лет с первичной врожденной глаукомой первой линией лечения остаются хирургические вмешательства (например трабекулотомия/гониотомия).
Данные долгосрочных исследований безопасности применения у детей отсутствуют.
Предостережения, связанные с вспомогательными веществами. Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид, который может поглощаться мягкими контактными линзами и обесцвечивать их. Необходимо снимать контактные линзы перед закапыванием глазных капель и использовать контактные линзы через 15 мин после закапывания. Бензалкония хлорид также может вызывать раздражение глаза. Препарат также содержит масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное, что может привести к возникновению кожных реакций.
Применение в период беременности или кормления грудью
Женщины репродуктивного возраста/контрацепция. Препарат не следует применять у женщин репродуктивного возраста, которые не используют средства контрацепции (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Беременность. Травопрост оказывает вредное фармакологическое действие на беременных и/или плод/новорожденного. Препарат не следует применять в период беременности без крайней необходимости.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли травопрост из глазных капель в грудное молоко. Имеются результаты исследования на животных, свидетельствующих о способности травопроста и его метаболитов проникать в грудное молоко. Применение препарата в период кормления грудью не рекомендовано.
Фертильность. Нет данных относительно влияния травопроста на репродуктивную функцию человека. Исследования на животных продемонстрировали, что применение травопроста в дозе, в 250 раз превышающей максимальную рекомендованную в офтальмологической практике, не оказывает вредного влияния на репродуктивную функцию.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Травопрост не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, однако, как и при применении любых глазных капель, временное помутнение зрения или другие визуальные расстройства могут повлиять на способность управлять транспортным средством или работу с другими механизмами. Если помутнение зрения возникает сразу после закапывания, пациент должен подождать, пока зрение не прояснится, перед началом управления транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
исследования относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводили.
Исследование специфического взаимодействия in vitro проводили с применением травопроста и препаратов, содержащих тиомерсал. Доказательств преципитации не выявлено.
Передозировка
отсутствуют сообщения о случаях передозировки. Передозировка при местном применении вряд ли станет причиной развития токсического эффекта или будет с ним связана.
В случае местной передозировки препарата во время закапывания глаз (глаза) следует промыть теплой водой.
При случайном проглатывании препарата проводят симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
хранить при температуре до 25 °С.