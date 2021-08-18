фармакодинамика. Механизм действия. Травопрост, аналог простагландина F 2α , является его полным селективным агонистом, с высокой степенью родства к FP-рецепторам простагландинов, снижает внутриглазное давление (ВГД), увеличивая отток внутриглазной жидкости по трабекулярной сетке и увеосклеральному пути. Снижение ВГД у человека начинается примерно через 2 ч после применения препарата, а максимальный эффект достигается через 12 ч. Значительное снижение ВГД при применении однократной дозы может сохраняться в течение >24 ч.

Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования с применением травопроста (с поликвадом как консервантом) у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией, которые применяли препарат 1 раз в сутки вечером, продемонстрировали снижение ВГД на 8–9 мм рт. ст. (около 33%) от начального показателя 24–26 мм рт. ст. Данные по применению препарата травопроста в комбинации с тимололом 0,5% и ограниченные данные по применению в комбинации с бримонидином 0,2% были получены при проведении клинических исследований, в которых продемонстрировано дополнительное действие препарата травопроста при его применении с этими антиглаукомными препаратами. Клинических данных относительно сочетанного применения препарата с другими офтальмологическими гипотензивными лекарственными средствами нет.

Вторичная фармакология. Травопрост значительно увеличивал приток крови к диску зрительного нерва у кроликов после 7 дней местного применения в глаз (1,4 мкг 1 раз в сутки).

Дети. Эффективность применения травопроста у детей в возрасте от 2 мес до 18 лет была продемонстрирована в ходе 12-недельного двойного слепого клинического исследования травопроста по сравнению с тимололом с участием 152 пациентов с диагностированной глазной гипертензией или детской глаукомой. Пациенты получали или травопрост 0,004% 1 раз в сутки, или тимолол 0,5% (или 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) дважды в сутки. За первичную точку эффективности принимали показатель изменения ВГД через 12 нед исследования относительно исходного показателя. Средние значения снижения ВГД в группах с применением травопроста и тимолола были подобными (таблица).

В возрастных группах 3–12 лет (n=36) и 12–18 лет (n=26) через 12 нед среднее значение снижения ВГД в группе травопроста было подобным среднему значению в группе применения тимолола. Через 12 нед среднее значение снижения ВГД в возрастной группе от 2 мес до 3 лет, в которой применялся травопрост, составляло 1,8 мм рт. ст. и 7,3 мм рт. ст. — в группе применения тимолола. В группе применения тимолола показатель снижения ВГД базировался на данных только 6 пациентов в отличие от 9 пациентов в группе применения травопроста. У 4 пациентов из группы применения травопроста против 0 пациентов в группе применения тимолола не выявлено релевантного снижения среднего значения ВГД через 12 нед. Данные для детей в возрасте до 2 мес отсутствуют.

Эффект снижения ВГД наблюдался после 2-й недели лечения и постоянно поддерживался в течение 12 нед исследования во всех возрастных группах.

Таблица. Сравнение изменения среднего значения ВГД относительно исходного показателя (мм рт. ст.) через 12 нед



N Травопрост, среднее значение(СО) N Тимолол, среднее значение(СО) Средняя разницаa (95% ДИ) 53 –6,4

(1,05) 60 –5,8

(0,96) –0,5 (–2,1, 1,0)